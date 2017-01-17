Старт перезагрузки



Россия и Молдавия вступили в новый этап развития двусторонних отношений. Таков итог переговоров Президента РФ Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном, которые прошли во вторник в Москве. Они были посвящены, как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждению состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальных региональных проблем, в первую очередь вопросов приднестровского урегулирования.

Открывая переговоры, российский лидер подчеркнул, что Молдавия - важный партнёр РФ в регионе. Однако в последние годы отношения Москвы и Кишинёва складывались не лучшим образом. «Об этом говорит и падение товарооборота за последние годы – в два раза он упал», – констатировал Владимир Путин, тем не менее выразив уверенность, что первый визит Игоря Додона в Россию будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям.

В свою очередь Игорь Додон отметил, что в отношениях Молдавии и России начинается новый период, Кишинёв надеется на восстановление стратегического партнёрства по основным направлениям. По его словам, в последние 7 лет из государственных документов Молдавии исчезло упоминание о стратегическом партнёрстве с Россией. «Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за президента и за программу президента. Большинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, за решение приднестровского конфликта, вернее приднестровского вопроса, за сохранение наших традиционных православных ценностей»,- сказал президент Молдавии.

Он также отметил, что это первый официальный визит после его избрания и первый официальный визит президента Молдовы в Россию с 2008 года. В течение последних девяти лет никто из руководителей страны с официальными визитами не был принят в Российской Федерации. «Поэтому большинство граждан, вся Молдова с вниманием следит за этим визитом с большой надеждой на решение тех вопросов, которые у нас, безусловно, накопились», - подчеркнул Игорь Додон.

На переговорах был обсуждён весь комплекс двусторонних отношений, намечены ориентиры и задачи для дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества

Затем состоялись сами переговоры – сначала в узком составе, а затем и с участием руководителей российских министерств и ведомств. Они, по оценке сторон, высказанной на совместной итоговой пресс-конференции, прошли в очень конструктивной, дружественной атмосфере, носили предметный и заинтересованный характер. По словам Владимира Путина, на переговорах был обсуждён весь комплекс двусторонних отношений, намечены ориентиры и задачи для дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества.

Особое внимание было уделено перспективам развития взаимной торговли, оборот которой, как отмечалось выше, заметно сократился. Во многом это обусловлено и объективными факторами, в частности колебаниями цен на сырьё. Но нужно признать, отметил российский лидер, и то, что взаимовыгодные связи с нашей страной сворачивались на фоне попыток форсировать сближение с Евросоюзом. В результате молдавские товары практически потеряли свои традиционные российские рынки, а на новых ничего так и не приобрели.

Работой по выправлению сложившейся ситуации сейчас занялась двусторонняя межправкомиссия. Владимир Путин напомнил, что в ходе её недавнего заседания принят план совместных действий на 2016 – 2017 годы, предусматривающий конкретные шаги по развитию взаимных инвестиций и торговле, в том числе в области промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства.

Обстоятельно, по словам Владимира Путина, был обсуждён и вопрос приднестровского урегулирования. Наметившиеся в 2016 году некоторые позитивные подвижки в переговорном процессе будут, безусловно, способствовать повышению доверия между сторонами конфликта. Необходимо стремиться к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права. Россия готова по-прежнему выступать посредником и гарантом соблюдения договорённостей, которые могут быть достигнуты между сторонами.

«Мы уделили внимание на переговорах и интеграционным процессам на евразийском пространстве. Россия, как действующий председатель СНГ, приветствует настрой президента Молдовы на активизацию молдавского участия в деятельности структур Содружества», – сказал Владимир Путин, выразив надежду на достижение и по этому направлению определённых договорённостей, чтобы снять все возможные озабоченности в экономической сфере и расширить базу сотрудничества.

Президент Молдавии со своей стороны дал высокую оценку состоявшимся переговорам. «Я хочу, чтобы граждане Российской Федерации чётко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова вне зависимости от деклараций некоторых политиков хотят дружить с Российской Федерацией. Мы настроены на стратегическое партнёрство с Россией, и я уверен, что с сегодняшнего дня (и в рамках нашего визита мы детально это обсуждали) мы откроем новую страницу в наших двусторонних международных отношениях», - сказал оно при этом.

По его словам, на переговорах обсуждались многие проблемы. В их числе был и вопрос молдавских мигрантов. В Российской Федерации работают официально около 500 тысяч граждан Республики Молдова, несколько десятков тысяч находятся в Молдове и не могут въехать на территорию Российской Федерации из-за того, что есть разного рода нарушения. Игорь Додон выразил надежду, что в ближайшем будущем будут найдены решения для граждан Молдавии.

Очень важный вопрос, сказал далее Игорь Додон, это Приднестровье, являющиеся частью Республики Молдова. И напомнил, что впервые за последние девять лет в начале этого года состоялась встреча на уровне руководителей правого и левого берегов. После этого уже последовал конкретный результат: начала работу ОКК – Объединённая контрольная комиссия. «Я очень надеюсь, что при активном участии наших стратегических партнёров из Российской Федерации мы продвинемся в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра», – подчеркнул Игорь Додон. И добавил: «Мы выучили уроки и ошибки начала 2000-х в том, что касается решения приднестровской проблемы, и я уверен, что эти ошибки мы больше повторять не будем, будем двигаться вперёд».



