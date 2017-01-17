Конверсионно значимое образование

Начальник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

генерал-майор Максим ПЕНЬКОВ:

«На базе академии ежегодно проходит «Неделя инноваций и научно-технического творчества». С 2013 года эта выставка собирает талантливых курсантов не только из нашей академии, но и из других военных вузов – Военно-морской академии, Военной академии материально-технического обеспечения, Военной академии связи. Традиционно по результатам выставки «День инноваций Министерства обороны РФ» академия занимает первое место в номинации «За достижения в развитии инновационных технологий». А в 2016 году на форуме «Армия-2016» академия получила диплом министра обороны в номинации «Лучший стенд военно-научного заведения».

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского – одно из старейших военно-учебных заведений страны – ведёт свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I от 16 января 1712 года. Это было первое в России военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение.

В настоящее время Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского – системообразующий политехнический вуз Министерства обороны, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, современных инфотелекоммуникационных технологий, а также технологий сбора и обработки специальной информации.

Академия осуществляет подготовку кадров для Воздушно-космических сил, других органов военного управления, других видов и родов войск Вооружённых Сил, федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. В академии проводится подготовка офицеров по более чем 40 военным специальностям, многие из которых не имеют аналогов в нашей стране.

Конкурс среди абитуриентов, желающих проходить обучение в академии в 2016 году, составил от 6 до 20 человек на место

Научно педагогический потенциал академии составляет более 110 докторов наук и свыше 750 кандидатов наук. Академия готовит кандидатов и докторов наук по 16 научным специальностям, тем самым обеспечивая себя научно-педагогическими кадрами для замещения должностей профессорско-преподавательского состава.

По словам начальника академии генерал-майора Максима Пенькова, одно из важных событий последних лет - это восстановление полноценного набора курсантов. Причём если ранее набор составлял 900, то теперь – 1200 человек в год.

- Столь масштабный приём потребовал от нас проведения большой организационной работы и даже преодоления определённой инерционности, присущей системе высшего образования. В частности, нужно было оперативно реанимировать сокращённое звено начальников курсов и курсовых офицеров. Со всем этим справились, - сказал «Красной звезде» Максим Пеньков.

Следует отметить, что в 2015 году впервые в отборе участвовали 24 кандидата, в т.ч. 6 девушек, из новых субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города Севастополя. Кроме того, мы зачислили (переводом) на 2–5-й курсы академии граждан РФ из числа бывших курсантов, обучавшихся в военных вузах Украины и отчисленных после возвращения в Крым. Таких приняли 17 человек. В целом прибывшие из этих двух регионов хорошо учатся, отмечаем их высокий патриотический настрой — в наши ряды влилось достойное пополнение.

Академия, как и весь научный комплекс Вооружённых Сил, развивается весьма интенсивно, появляются новые формы организации работы. Ещё в 2009 году на базе разрозненных лабораторий, научных отделов и групп был организован единый научно-исследовательский институт. В нём почти тысяча научных сотрудников. За эти годы НИИ показал, что это очень эффективная форма организации научной работы. Прежде всего потому, что осуществляется непосредственное взаимодействие с коллективами кафедр, где формируются и развиваются научные школы и фундаментальные направления. В свою очередь НИИ – более технологическая структура, хотя и там есть свои научные школы. Такое взаимодействие даёт мощный синергетический эффект.

– Показательно, что мы вышли на уровень военно-научного сопровождения крупных научно-конструкторских работ по созданию новых образцов вооружения войск воздушно-космической обороны, участвуем во всех крупных научно-технических советах и комиссиях, а также рекогносцировках и испытаниях, – сказал Максим Михайлович.

По словам начальника ВКА, утверждена программа развития академии на период до 2020 года и уже начата масштабная реконструкция комплекса зданий. Заключены государственные контракты на проведение полного комплекса работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству ряда объектов академии на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Возводится новое современное общежитие для курсантов на 800 мест. Кроме того, проводится реконструкция общежития курсантов на 800 мест, учебного корпуса, столовой и казармы в здании одного из факультетов. Параллельно идёт и развитие учебной материально-технической базы: оснащение учебных корпусов новыми образцами вооружения и военной техники, совершенствование учебно-лабораторной базы, поступление тренажёров нового поколения.

– Особенность военно-технического образования состоит в том, что оно наиболее конверсионно значимое. Мы даём очень сильную фундаментальную базовую подготовку, учим работать системно. Практически все наши специальности востребованы и в гражданской сфере. Поэтому диплом, полученный в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, – это не только успешный старт в военной службе, но, без преувеличения, путёвка в жизнь, - резюмировал генерал-майор Максим Пеньков.