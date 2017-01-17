Александр Марцинкевич: «Путёвку дал полковой оркестр»

Имя Александра Марцинкевича занимает особое место на российской эстраде: его песни близки и понятны людям самых разных возрастов и профессий, отличаются тем неповторимым колоритом, который присущ только цыганским мелодиям. Сейчас в авторском музыкальном багаже Александра более 300 композиций, записано 20 дисков. А началась творческая биография самобытного музыканта на армейской сцене, когда рядовым он проходил службу в войсках Ленинградского военного округа.

– Как в вашей цыганской семье родители отнеслись к призыву сына на срочную службу?

– У меня две сестры и пять братьев. Те, что постарше, в армии не служили. И тут приходит повестка из военкомата. Отец, царство ему небесное, спрашивает: «Пойдёшь в армию?» Я не хотел, чего скрывать. Но он настаивал: «Саша, надо!» Послушался. Может, романтики захотелось?

Сейчас понимаю, отчего родители настояли. С первых дней учёбы в школе я не расставался с гитарой, а в старших классах она заменила мне все увлечения. А где гитара – там компания, где компания – сама собой появляется выпивка. Я не увлекался спиртным, но, бывало, приходил домой с запахом. Тогда родители, опасаясь за моё будущее, решили отдать меня в армию. Помните, тогда был такой популярный лозунг «Армия – школа воспитания и мужества».

– Помните, как началась служба?

– Конечно! Тридцать лет назад с всеволожского военкомата меня и земляков направили в «учебку» под Ленинградом. Первые полгода осваивали азы службы: строевая, уставы, огневая и специальная подготовка – из нас готовили младших специалистов в зенитные ракетные войска.

Я не ожидал, что будет так трудно. Дисциплина, распорядок, физические нагрузки, постоянный контроль просто душили мою свободную натуру. Вечно хотелось есть и спать! Подъём в 6 утра и ранний отбой ломали все вольные привычки.

В первые же дни натёр ноги до мозолей. Кто же учил цыгана наматывать портянки? Я их только в армии увидел! Ковыляю в санчасть, а навстречу идут два капитана, братья-близнецы. Растерялся и отдал честь двумя руками. Офицеры остановили меня и строго так спрашивают: «Что это вы, товарищ курсант, над Советской Армией издеваетесь?» А я им: «Но вас же двое, как же ещё?» Они смеются: «А если бы нас трое было?» Словом, наказывать не стали – посмеялись и отпустили. Потом сослуживцы подкалывали: «Покажи-ка, как ты близнецов приветствуешь!»

Показательно, что офицеры у нас в части к солдатам относились более терпеливо: старались объяснить, достучаться до сознания. Со мной не раз беседовали. Сержанты были жёстче: чуть что – наказание. Набор известен: наряды, строевая подготовка, кроссы. Однажды зимой бежали марш-бросок в полном снаряжении. Сначала по очищенной дороге, а потом свернули в поле – снега почти по пояс! Я уже не мог больше бежать, выдохся. Решил схитрить и сделал вид, будто на льду подвернул ногу: заойкал и упал в сугроб. Сержант тоже изобразил, что поверил, и скомандовал взять меня на плечи, как раненого. Сослуживец выполнил указание командира. Я ему в ухо: «Виталик, брось меня, брось!» А он знай себе пыхтит, тащит. Мне и смешно, и стыдно... Но взвод задачу выполнил – прибыл к финишу без потерь.

За полгода в «учебке» ребята притёрлись, сдружились. Неуставщины у нас не было.

«Подаренная людям радость становится источником вдохновения, появляются новые песни»

– А музыка, гитара в службе стали подспорьем?

– Думаю, именно здесь и началось моё становление как профессионального музыканта и композитора. После «учебки» нас направили в полк в Сортавалу. На плацу начальник оркестра отбирал музыкантов. Спросил и меня: «Играете?» Сказал, что могу управляться с барабаном и гитарой – определили в оркестр.

В полку мы жили своей жизнью: репетировали, готовили концерты на праздники, участвовали в конкурсах художественной самодеятельности. Конечно, играли на построениях, разводах караула и суточного наряда.

Сформировали в части вокально-инструментальный ансамбль: выступали в Сортавале, играли в гарнизонном Доме офицеров на танцах. Кстати, в ГДО жизнь била ключом: ставили самодеятельные спектакли, проходили концерты, конкурсы.

Потом я решился спеть. Сначала исполнял популярные песни из армейского репертуара, потом попробовал сочинять собственные. Однажды в военной газете, может, даже вашей, увидел стихи: «Закружатся листья, пройдут дожди, снегопады...» Они мне понравились. Подобрал музыку. Напел. Получилось!

К удивлению, быстро стал известен не только в полку: Сортавала признала цыганского исполнителя-солдата. Скажу без лишней скромности, популярность рядового Марцинкевича вскоре вышла за пределы части. Песни полюбились, да и командиры многое прощали. Помню, на очередной конкурс приехал генерал из вышестоящего штаба. Спросил командира полка: «Ну, где ваш Моцарт?» – хотел послушать и составить своё мнение. Думаю, я не разочаровал начальника...

Вот так случилось, что полковой оркестр дал мне путёвку в музыкальную жизнь.

Отслужил два года от звонка до звонка и понял, что настоящая дружба – в армии. Там она бескорыстна. Именно служба открыла мне глаза на такие понятия, как «дисциплина», «сплочённость», «организованность». Когда вернулся на «гражданку», армейская закалка мне очень помогла, так как приучила к ответственности и терпению, стал разбираться в людях, ценить коллектив. С сослуживцами в первые годы после службы часто общался, но сейчас жизнь разбросала... Хотя с удыовольствием встретился бы!

– Для вас работа на эстраде потребность или способ заработать на жизнь? Не возникает желание оставить сцену?

– Моё творчество нравится людям: на концертах, через социальные сети получаю много тёплых отзывов. Это не даёт расслабиться, побуждает сочинять музыку, писать тексты.

Людям нужно искусство, нужны песни. Они помогают им в жизни, придают силы. И это ко многому обязывает исполнителя. Кто знаком с нашим трудом, тот подтвердит: огромное счастье, когда даришь людям радость! Она в свою очередь становится для тебя источником вдохновения, появляются новые песни и желание творить.



Фото из личного архива А. Марцинкевича