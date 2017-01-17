Радиоспорт – это престиж нашего государства...

Радиоспорт – технический вид спорта, включающий соревнования с использованием радиоприёмной и передающей аппаратуры. О нюансах непростого дела, об особенностях, достижениях и перспективах развития радиоспорта рассказал чемпион мира по радиосвязи на коротких волнах, доктор технических наук, мастер спорта России международного класса Виктор Чернобровин.

– Как создавался этот Центр, какова его история?

– Основа центра – это люди и, конечно же, аппаратура! Можно обладать великолепной личной техникой работы в эфире, но если не будет оборудования и антенн, то не будет результата. Антенны, построенные нами, являются необходимым компонентом, чтобы дополнить всю картину. С ними мы можем не только участвовать, но и на равных конкурировать с соперниками в рамках всех мировых соревнований любого уровня, добиваться серьёзных результатов. Все наши антенны уникальны, они разработаны челябинскими радиоинженерами, сделаны своими руками и спроектированы именно под это место. Каждая антенна является бескомпромиссной, чтобы быть лучшей в своём диапазоне. Нами использованы одни из лучших и передовых технологий. Верхняя часть всех антенн вращается. Этажами ниже стоят антенны, направленные на запад и на восток. Можно слушать как нижними, так и верхними элементами, которые легко переключаются. Антенны у нас есть на все любительские диапазоны: 10, 15, 20, 40 и 80 метров. Мачты для «двадцатки» и «сороковки» высотой 52 метра, а самая высокая антенна высотой 57 метров. Это очень высоко. Что касается 160 метров, то это диапазон особенный и антенны тут две. Одна наклонная на мачте высотой 40 метров, а вторая, имея длину 400 метров, растянута на высоте 3 метра вдоль берега озера, специальный коммутатор позволяет ею манипулировать в нужных направлениях. Центр создавался чуть больше четырёх лет. В головах идея создания Центра зрела давно, но надо было подготовить чертежи, закупить железо, найти инженеров-проектировщиков, монтажников, решить ворох организационных проблем. И нам это удалось.

– Как складывалась ваша спортивная карьера с момента увлечения радиоспортом?

– Я был радиохулиганом в пятом классе, в техникуме серьёзно занимался радио, проводил радиосвязи на три-четыре тысячи километров. Позднее, в институте, проживая в общежитии, паял передатчики, чинил приёмники и магнитофоны сокурсникам. Потом на долгое время тема радио была подзабыта. Но впоследствии мы, уже взрослые и состоявшиеся люди, встретились, поговорили и решили собрать лучшую в мире команду с лучшим оборудованием. Первоначально для меня было важным просто войти в спорт, так как я давно не имел практики. Основной целью ставил победу в чемпионате России, которых теперь у меня две в личном зачёте. Потом были сложные соревнования в командном зачёте. Кстати, мы добились очень хороших результатов. Устанавливали на каждых соревнованиях новый рекорд Азии, который не побит до сих пор. В Америке что придумали? У них каждый штат – это как бы своё государство, потому за связь с каждым новым штатом дают определённое количество баллов. А Россия, оказывается, делится всего на две части – европейскую и азиатскую. Потому, с кем ни свяжись из восьмидесяти пяти субъектов, баллов будет одинаковое количество. Сидеть и разговаривать на Карибах, где много разных стран плюс Южная и Северная Америки рядом, да и Европа удобно расположена, или у нас на Урале – вещи разные. Поэтому мы изначально находимся в положении, в котором очень тяжело работать. Потом, когда пошли чемпионаты мира и мы стали получать очень серьёзные результаты, пришло понимание, что можем побеждать. К нам потянулись не только мужчины в команду, сейчас собираются и женские коллективы, причём со всей России. Здесь, в нашем Центре, они выигрывают первые места на чемпионатах страны и многие стремятся сюда попасть, чтобы стать победителем тех или иных соревнований.

– Вы – мастер спорта России международного класса в дисциплине «Радиосвязь на КВ». Тяжело ли досталось столь высокое звание?

– Есть диапазоны коротких волн: 10, 15, 20, 40, 80 и 160 метров. И есть виды связи: микрофон, цифровой радиотелетайп и азбука Морзе. Есть мощности – маленькая и большая. Есть связь, когда один оператор и когда много операторов, когда один передатчик или несколько. И есть тысячи участников из разных уголков Земли! Среди всего этого «набора» и проводятся соревнования, зарабатываются звания. Чемпионаты России идут непрерывно по восемь часов. А чемпионаты мира идут по двадцать четыре часа. Представьте, двадцать четыре часа вслушиваться в эфир, фиксировать связи, ежесекундно анализировать обстановку, управлять сложнейшей техникой… Нужны выдержка и опыт, наработанный годами. Важно работать до последнего, ни секунды лишнего отдыха. Потому что не проведённые две-три связи могут отодвинуть в конец, или невнимательная запись может быть аннулирована, либо может быть наложен штраф. Когда идёт обмен информацией, то у обоих корреспондентов это должно занимать пару секунд. Потом огромный отчёт. Всё отправляется в судейскую коллегию. Причём отчёт должен быть послан вовремя, нельзя пропустить срок. За определённые нарушения можно получить дисквалификацию. Кстати, в конце января – начале февраля 2017 года должны прийти официальные результаты за 2016 год, где у нашей команды предварительно заявлено первое место. Если ничего экстраординарного не произойдёт, то будет очередная победа на самом высоком уровне.

– Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать человек, чтобы начать профессиональную карьеру в радиоспорте?

– Во-первых, нужно чётко понимать, что это вообще такое. Надо знать физику, её базовые основы, необходимо понимать электронику, как работают те же лампы, транзисторы, всевозможные коммутации. Всё это должно быть в голове. Если этого нет, то ничего не получится. Во-вторых, нужна определённая техника. Нужно уметь манипулировать приборами, работать за компьютером. Без этого никак. Ещё и языки. Хотя бы один английский язык обязан присутствовать. Понятно, что важно иметь знания о теории распространения радиоволн, о дневных и ночных диапазонах. Сейчас, как правило, оборудование позволяет видеть, что называется, весь диапазон насквозь. Очень много разных вещей нужно уметь, а если работаешь командой, особенно важны слаженность, умение работать в команде.

Сергей ИВАНЦОВ, директор Центра высших спортивных достижений по радиоспорту:

– Сколько себя помню, всегда увлекался радио. Идея создания Центра началась с чистого листа. На Урале была серьёзная команда спортсменов в 70-80-х годах прошлого века, но потом она прекратила своё существование. Мы же создали Центр высших спортивных достижений, что называется, в поле, собрали команду, подобрали оборудование, изготовили уникальные технические изделия, нашли решения очень серьёзных организационных и технических проблем. За четыре года построили суперпозицию и сформировали дружный, способный и уверенный в своих силах коллектив. Мы готовы всегда, не жалея себя, отстаивать честь нашей страны на мировой арене.

– Расскажите, какие соревнования по радиоспорту и с какой периодичностью проводятся в России и в мире?

– Соревнований очень много. Они проводятся практически каждые субботу и воскресенье. Та или иная страна регулярно проводят свои соревнования. Участвовать во всех не совсем правильно, да и не так интересно. Наш уровень позволяет участвовать в самых интересных и престижнейших соревнованиях. Например, чемпионат мира, чемпионат России, World Wide, открытый чемпионат Испании. В турнире на приз нашего прославленного космонавта Георгия Гречко принимает участие большое количество радиоспортсменов, именно мы его организовываем и проводим много лет. Пять лет проводим соревнования на собственные призы в дисциплине УКВ. Всего же в году в мире около 200 соревнований. Уникальность радиоспорта такова, что одновременно в состязаниях могут участвовать несколько десятков тысяч человек. К сожалению, в нашей стране не наблюдается сильного интереса к этому виду спорта. В той же Америке полтора миллиона радиолюбителей, в Японии – 900 тысяч, а у нас – всего 150 тысяч. Чувствуете разницу? Где-то что-то упустили в своё время. У них там можно недорого купить оборудование и разговаривать с космонавтами, работать через спутники. У астронавтов США даже график обязательный есть разговоров со школами страны. У нас же этого нет. Если договоримся, то общаемся.

– Насколько трудно эмоционально и физически участвовать в соревнованиях?

– Это непросто. Бывали разные ситуации. Пару раз электричество отключалось. Генератор помог. Аппаратура выходила из строя. У одного из членов команды за двадцать часов непрерывного разговора банально сел голос. Много нюансов есть, психологических в особенности. Если говорить об УКВ-соревнованиях, то тут ещё нужна серьёзная физическая подготовка, чтобы в горы суметь занести 100-150 килограммов оборудования.

– Как удаётся совмещать занятия радиоспортом с вашей повседневной деятельностью?

– Многие люди никак не могут организовать свой собственный рабочий день. Я своих сотрудников всегда воспитываю в таком духе: ты пятнадцать раз отрепетируй сам то, что хочешь сказать, а потом приди и расскажи за три минуты. Не отнимай времени у других. Нужно понимать, что необходимо делать, чтобы не терять ни секунды времени. Тогда всё будет укладываться в отведённое время. Ещё в детстве выработал для себя ряд правил, например, правило шести секунд. Если ты идёшь к автобусу, приходишь вовремя, то сядешь и уедешь. Если ты опоздал на шесть секунд, то будешь ждать ещё двадцать минут. То есть нужно вовремя быть там, где нужно. Тогда будешь успевать всё.

– Как относится ваша семья к тому, что вам приходится тратить личное время ещё и на радиоспорт? Поддерживают ли это родные? Может, кто-то из них пошёл по вашим стопам?

– Родные относятся с пониманием и поддержкой. Даже возникла некая гордость. Вчера четырёхлетний внук пришёл, мы с ним занимались конструктором радиолюбителя: соединяли лампочки, двигатели. Он ещё ничего толком не понимает, но уже пытается заниматься. Интересно же, когда нажимаешь на кнопку, а лампочка загорается, или сирена начинает звучать. Ему интересно, да и мне тоже, так как это развивает ребёнка. В моем детстве таких конструкторов не было. Возможно, в будущем он станет радиоспортсменом.

Юрий КУРИНЫЙ, капитан команды по радиоспорту, заслуженный мастер спорта, 4-кратный чемпион мира:

– Занимаюсь этим делом всю жизнь, с 4-го класса. Завлекло меня радио, что и предопределило выбор профессии. Я инженер в области радиоэлектроники, занимаюсь этим как с любительской, так и с профессиональной точки зрения. Любительская сторона – это участие в соревнованиях. Остальное дело – разработка антенн и оборудования – профессиональное. Например, установленные трансиверы, которые работают в комплексе с полной автоматизацией, – это уже собственные уникальные разработки. Радиоспорт – это моя жизнь. Индивидуально я выиграл всё, что только возможно. И я один из тех, кто в 1970-1980-х годах создал легендарную команду, выигравшую большое количество самых престижных соревнований, включая чемпионат мира 1983 года. Теперь то же самое делаем новой командой, в чём есть как трудности, так и прелести. Одному создать такой центр невозможно, потому и нужен коллектив единомышленников, реализующий подход к делу с умом. Наша цель – подготовка молодых спортсменов, будущих чемпионов мира!

– Каким вам видится будущее радиоспорта как такового? Что бы вы изменили в отечественном радиоспорте для его совершенствования и популяризации?

– Тут два момента. Будущее радиоспорта зависит от того, какая будет радиосвязь. Если мы говорим о нынешних способах радиосвязи, то это одно. Длинные волны – одна теория и физика. Короткие – другая. Есть же гравитационные волны, рентгеновское излучение, лазеры. К этому наука только подходит. Американцы те же добились невероятных скоростей передачи информации с помощью пучка лазера с отражением от поверхности Луны. В теории физики есть неизученный раздел – квантовая гравитация. Если понять суть и научиться управлять этим явлением, я думаю, что и сигналы можно будет передавать на огромные расстояния. Мы получим качественно новый виток развития связи как таковой. Мир придём к чему-то подобному, если будем заниматься наукой на серьёзном уровне. Ну а дальше и в радиоспорт придут перемены. Когда, не знаю, но точно будет, прогресс не остановить!

А если серьезно, в нашем радиоспорте сейчас нужно задействовать как можно больше молодёжи. Готовить тренеров, способных донести нужные знания. Если ещё и финансовую поддержку добавить, то будет совсем здорово. Кстати, плюс может быть даже в том, что люди, занимаясь тем же радиоспортом, просто будут меньше пить или курить. Уже хорошо. Если же люди изобретают новые виды чего-то интересного, то это уже плюс для человечества. Кто-то, возможно, из радиоспортсменов изобретёт что-то сногсшибательное, тем самым даст серьёзный импульс в развитии на благо государства и его обороноспособности. В XIX веке физики говорили, что, мол, физика как наука полностью изучена, и в ней не может быть ничего нового. А потом заглянули внутрь атома, и там оказался такой непознанный мир! Не хочу глубоко комментировать, но та же третья производная.... Вы слышали что-то о втором и третьем ускорениях? Там ключ к синтезу на микроуровне. Открываются огромные перспективы. На таких вещах рано или поздно придётся сосредоточиться. Тогда и произойдёт научный прорыв. Для обороноспособности страны в том числе важны перспективы новых видов связи. Была азбука Морзе, потом микрофон, потом цифровые виды связи, системы шифрования. А дальше что? Мы идём туда, где сверхкороткие волны и более высокие частоты. Короткие волны в своё время считали бросовыми, а потом, когда радиолюбители стали активно на них работать и проводить связи на тысячи километров, мир наконец обратил на них внимание.

Челябинск – Москва





Фото из личного архива Виктора ЧЕРНОБРОВИНА.



