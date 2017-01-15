Армейское преимущество

Будучи одной из неотъемлемых составляющих материально-технического обеспечения Вооружённых Сил России, трубопроводные формирования востребованы не только в боевой обстановке, но и в мирное время при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

22 ноября 1951 года Совет Министров СССР принял постановление об изготовлении опытного образца полевого магистрального трубопровода диаметром 102 миллиметра и общей длиной 100 километров, а 14 января 1952 года Военным министром Союза ССР Маршалом Советского Союза Александром Василевским подписана директива о формировании в Горьковской области отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу № 1. Эта дата и считается днём создания в то время трубопроводных войск.

Создание полевых магистральных трубопроводов военного назначения было вызвано объективной реальностью, обусловленной научно-техническим прогрессом в военном деле – массовым использованием авиации, мощной энергоёмкой наземной техники Сухопутных войск и кораблей ВМФ, увеличением их потребности в горючем, планированием боевых действий на большую глубину.

Разработка этого нового вида военной техники велась ещё до Великой Отечественной войны. С 1933 года уже выпускались серийно комплекты сборно-разборных трубопроводов длиной 1,5 километра для внутрискладских перекачек горючего, но после вероломного нападения фашистской Германии на нашу страну их производство было вынужденно прекращено.

На совещании высшего руководящего состава РККА в 1940 году генерал армии Георгий Жуков в докладе «Характер современной наступательной операции» отмечал, что «в целях сокращения автотранспорта по перевозке горючего на направлениях главных ударов с большим насыщением этих участков моторами целесообразно подачу горючего организовать путём постройки нефтепроводов».

Впервые сборно-разборные трубопроводы выдержали проверку во время Великой Отечественной войны. Известны примеры их применения при преодолении крупных водных преград – Дуная, Днепра и Вислы. При обеспечении горючим блокадного Ленинграда впервые в мире трубопровод был проложен по дну Ладожского озера. Подводная часть трубопроводной магистрали составила 26 километров.

В послевоенные годы задача разработки полевых магистральных трубопроводов становится архиважной. Они должны были обеспечивать подачу горючего войскам в кратчайшие сроки, в больших количествах и на значительные расстояния.

Наиболее яркой страницей в истории трубопроводных войск явилось выполнение боевой задачи по подаче горючего Ограниченному контингенту советских войск в Афганистане. Без подачи больших количеств горючего, особенно для авиации, войска просто не могли бы успешно выполнять поставленные им задачи.

Темп развёртывания отечественных сборно-разборных трубопроводов превышает аналоги зарубежных армий в 3,3 раза, а производительность перекачки – в 1,5 раза

В течение 1980-1989 годов на территории Афганистана были созданы и успешно функционировали две трубопроводные системы общей протяжённостью более 1200 километров. По полевым трубопроводам войскам было подано около 5,5 млн тонн горючего, что составило 85% от общего количества горючего, поданного в Афганистан за эти годы.

В необычайно тяжёлой боевой обстановке, в условиях партизанской войны, в районах с неблагоприятным климатом, в пустыне и в горах воины-трубопроводчики с честью выполнили свой долг. За это время трубопроводу неоднократно наносились повреждения – подрывы, прострелы, поджог вытекающего горючего. Постоянно осуществлялись нападения на гарнизоны насосных станций и патрульно-аварийные команды при выезде их на трассу для восстановления разрушенных участков. Несмотря на перечисленные трудности, военные трубопроводчики с поставленными задачами успешно справлялись – перебоев в поставке горючего не было. Одними из последних трубопроводные части были выведены с территории Афганистана.

В трубопроводной бригаде, обеспечивавшей перекачку горючего на направлении Термез – Баграм, за эти годы погибли 98 военнослужащих, в том числе 16 офицеров. За мужество и героизм орденами и медалями награждены 255 воинов-интернационалистов.

Оснащённые передовой отечественной техникой, трубопроводные части и соединения в течение длительного периода на учениях, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в боевой обстановке ярко демонстрировали свои высокие возможности, эффективность и надёжность полевых трубопроводов и средств перекачки.

В 2010 году для ликвидации лесных пожаров на европейской территории страны было привлечено два трубопроводных батальона. Ими развёрнуто 190 км трубопровода и подано 800 кубических метров воды. Использование трубопроводных частей во многом способствовало успеху действий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также участие трубопроводных частей в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС обеспечило подачу воды для проведения дезактивации автомобильных дорог, жилых и промышленных зданий; для обеспечения деятельности банно-прачечных отрядов и пунктов специальной обработки техники; для подготовки бетона при сооружении защитного саркофага над аварийным реактором. Ежедневно потребность в технической воде составляла более 4000 кубических метров воды. Эти задачи успешно выполнили три отдельные трубопроводные роты и один трубопроводный батальон. Без их использования пришлось бы привлекать тысячи автоцистерн, которые бы в свою очередь поднимали радиоактивную пыль на дорогах и требовали дезактивации.

В 2014–2015 годах военные трубопроводчики с честью выполнили поставленные правительством страны задачи по обеспечению водой населения Республики Крым. В 2014 году было развёрнуто 80 км полевых трубопроводов и подано 700 000 тонн питьевой воды жителям Судакско-Феодосийского района, а в 2015 году по 48 линиям ПМТ общей протяжённостью 250 км подано 1,7 млн тонн воды в Северо-Крымский канал. Использование ПМТ позволило избежать гуманитарной катастрофы в водообеспечении населения и промышленности Крыма.

Стоит отметить, что полевые магистральные трубопроводы, являясь специфическим транспортным средством, нашли широкое применение и в гражданском секторе. С использованием комплектов полевых магистральных трубопроводов в настоящее время функционирует ряд временных трубопроводных систем для подачи нефти из регионов с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой. Благодаря указанным выше преимуществам они используются там, где невозможно применять другие виды транспорта. Первый пример относится к 1996 году, когда в условиях практически непроходимой тайги в Якутии была сооружена линия протяжённостью 110 километров, по которой с производительностью 1600 тонн в сутки подавалась нефть от Талаканского месторождения к терминалу на реке Лена. Аналогичные системы построены в Иркутской области, на Варандее, в районе Байдарацкой губы.

Отмечая 65-летие трубопроводных войск, необходимо подчеркнуть, что за прошедшие годы были созданы лучшие и не имеющие аналогов в мире полевые магистральные трубопроводы и машины для их монтажа. Темп развёртывания отечественных сборно-разборных трубопроводов превышает аналоги зарубежных армий в 3,3 раза, а производительность перекачки – в 1,5 раза.

Однако технический прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день успешно проведены исследования по созданию перспективных средств перекачки и облегчённого комплекта сборно-разборного трубопровода с линейной частью из высокопрочных композиционных материалов.

Повышение степени автоматизации управления перекачкой, контроля за наличием и движением горючего по ПТМ, внедрение систем глобального навигационного обеспечения ГЛОНАСС позволят вывести оснащение трубопроводных частей на совершенно новый уровень и значительно улучшить эксплуатационные показатели полевых магистральных трубопровода во всех областях их использования.

Накопленный в течение 65 лет опыт и традиции позволяют сегодня личному составу трубопроводных частей как в боевой обстановке, так и в мирное время демонстрировать высокую профессиональную подготовку, мужество, стойкость и постоянную готовность к выполнению поставленных задач.



