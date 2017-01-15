«Триумфом» прикрываем полуостров

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО

генерал-лейтенант Виктор СЕВОСТЬЯНОВ:

«Это плановая работа по совершенствованию противовоздушной обороны нашей страны в рамках программы перевооружения до 2020 года. Благодаря постоянной заботе руководства Вооружённых Сил РФ была создана возможность поставить здесь, в Крыму, на боевое дежурство «Триумф».

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в ходе торжественного митинга в феодосийском зенитном ракетном полку поздравил личный состав части с этим знаменательным событием и передал ракетчикам формуляр, дающий право на эксплуатацию системы С-400.

– Расчёты феодосийского зенитного ракетного полка в течение прошлого года успешно осуществили теоретическое переучивание, личный состав получил новое вооружение и военную технику на полигоне Капустин Яр, там же были успешно проведены стыковочные стрельбы, в ходе которых была проверена готовность техники и личного состава, – рассказал командующий объединением ВВС и ПВО.

После перебазирования из Астраханской области в Крым расчёты С-400 приняли участие в проводившемся на территории полуострова СКШУ «Кавказ-2016». В рамках учения ракетчики уничтожили несколько мишеней над акваторией Чёрного моря, проведя боевые стрельбы со своих учебных позиций.

Как отмечают сами военнослужащие полка, с получением новой системы ПВО боевые возможности части выросли многократно.

Причём это связано не только с увеличившимися дальностями обнаружения и уничтожения целей, но и со значительно сократившимся временем приведения в боевую готовность. С-400 «Триумф» способен разворачиваться в течение всего пяти минут, но на тренировках и в ходе учения «Кавказ-2016» военнослужащие полка выполняли нормативы по свёртыванию-развёртыванию системы с перекрытием по времени в два раза.

– Принцип работы тот же, что и у надёжной, проверенной системы С-300, однако применение новой элементной базы существенно повысило основные характеристики, – рассказал начальник зенитных ракетных войск дивизии ПВО полковник Михаил Савельев. – Это действительно лучшая система на сегодняшний день, она умеет сбивать весь типаж применяемых условным противником целей, в том числе баллистические цели и даже ракеты других комплексов ПВО.

– С этой минуты вы, оснащённые этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне, будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, важных административных, промышленных, государственных объектов, а также объектов военной инфраструктуры, – напутствовал военнослужащих полка генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. – Не только на полуострове, но и захватывая значительную часть Краснодарского края.



Фото автора и РИА Новости.