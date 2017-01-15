Сочи ждёт сильнейших!

Как известно, столь значимый турнир среди военнослужащих пройдёт в Сочи с 23 по 28 февраля 2017 года. Ожидается, что в ходе Игр будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Спортсмены ЦСКА традиционно составляют костяк сборной России во многих видах спорта, о чём всецело свидетельствуют высокие результаты армейцев. Пока же полным ходом идёт подготовка участников III зимних Всемирных военных игр к предстоящим баталиям на Черноморском побережье. Правда, почти все спортсмены соревнуются в рамках различных турниров, потому как раз на этапах Кубков мира и первенстве планеты (что касается непосредственно биатлона) стреляющие лыжники и шорт-трекисты смогут отточить своё мастерство ещё неоднократно.

Вчера в немецком Рупольдинге завершился очередной этап биатлонного Кубка мира. На нём нашу национальную сборную представляли пять армейцев – прапорщики Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков, младший сержант Татьяна Акимова и рядовой Ульяна Кайшева. Кстати, именно Бабиков и Акимова – единственные, кому удалось завоевать золотые медали на этапах мирового Кубка в нынешнем сезоне. Сейчас команда перебирается в итальянскую Антерсельву, где с 19 по 22 января пройдёт шестой этап соревнований. Затем биатлонисты начнут подготовку к важнейшему событию года – чемпионату мира в австрийском Хохфильцене (9-19 февраля). Сразу после завершения мундиаля и станет известен окончательный состав нашей дружины на Играх в Сочи. В заявку включат 10 спортсменов (по 5 у мужчин и женщин).

В утверждённый список кандидатов вошли члены сборной команды России по биатлону прапорщики Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков, младший сержант Татьяна Акимова, рядовой Ульяна Кайшева. Также в списке значатся прапорщики Пётр Пащенко, Алексей Корнев, Александр Поварницын, сержант Максим Буртасов, рядовой Сергей Клячин, прапорщики Галина Нечкасова, Анна Щербинина, младший сержант Анастасия Загоруйко, рядовые Евгения Павлова и Анна Евсюнина. Кандидаты на участие в III зимних Всемирных военных играх, которые не будут задействованы в национальной сборной, отправятся на тренировочный сбор в Сочи 5 февраля. Соревнования по биатлону в рамках Игр пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» с 23 по 27 февраля.

Похожая ситуация сложилась и в шорт-треке, где спортсмены ЦСКА закономерно считаются основными добытчиками «золота» и других «драгметаллов». Вчера в итальянском Турине финишировал чемпионат Европы, на котором нашу страну гордо представляли шесть армейцев – шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, олимпийский чемпион лейтенант Руслан Захаров, рядовой Денис Айрапетян, младший сержант Евгения Захарова, рядовой Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. В Италии представители ЦСКА завоевали несколько наград, среди которых и медали высшего достоинства.

начале февраля шорт-трекисты сразятся с противниками на пятом этапе Кубка мира в немецком Дрездене (3-5 февраля), а затем выступят и на финальном этапе в Минске (10-12 февраля). В состав каждой команды по шорт-треку, которая примет участие в III зимних Всемирных военных играх, войдёт 8 спортсменов (по 4 у мужчин и женщин).

Главный тренер и начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту Юрий Муратов назвал список кандидатов на поездку в Сочи. Среди них олимпийский чемпион лейтенант Руслан Захаров, серебряный призёр чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, призёр Универсиад прапорщик Эдуард Стрелков, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Артём Деркач, а также призёр чемпионата Европы прапорщик Ольга Белякова, младший сержант Евгения Захарова, рядовой Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. Виктор Ан не выступит на Играх, так как не является военнослужащим. Окончательный состав станет известен 19 февраля. Соревнования по шорт-треку пройдут во Дворце зимнего спорта «Айсберг» с 24 по 26 февраля.

Нет сомнений, что сборные ВС РФ по биатлону и шорт-треку будут главными претендентами на высокие места на III Всемирных военных играх в Сочи.

На снимках (сверху вниз): младший сержант Татьяна АКИМОВА выиграла

спринт на этапе в чешском Нове-Место, завоевав пока единственное «золото»

женской сборной в нынешнем Кубке мира; прапорщики Антон БАБИКОВ (слева)

и Максим ЦВЕТКОВ после триумфального финиша гонки преследования в шведском

Эстерсунде; рядовой Софья ПРОСВИРНОВА, лидер женской сборной по шорт-треку,

стала второй в многоборье (общем зачёте) на чемпионате Европы в итальянском Турине.