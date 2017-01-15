Место службы – Камчатка

У военнослужащих Камчатской авиационной базы Войск и Сил на Северо-Востоке, как в известной песне, одна мечта: высота в буквальном смысле и высота в смысле исполнительского мастерства. И нужно сказать, что и в том и в другом военные лётчики из края вулканов заметно преуспели. Об этом свидетельствуют выполненные многочисленные задачи. В активе летающего соединения два приза главнокомандующего ВМФ РФ и звание лучшей авиабазы морской авиации на Тихоокеанском флоте.



СОПРОВОЖДАЯ «ПОСЕЙДОНЫ»

Третий год подряд почётный переходящий трофей завоёвывают подчинённые командира истребительной эскадрильи подполковника Сергея Кодерле. Снова им не нашлось равных в номинации «Ведение воздушного боя». Каждый раз камчатские лётчики усложняют практические задачи по боевому применению штатного оружия, пытаясь максимально использовать потенциал вверенной техники. В этот раз они доказали, что способны уничтожать не только одиночные, но и групповые быстролетящие и маневрирующие воздушные цели.

На выполнение зачётного упражнения отправились четыре МиГ-31. Стрельбу по двум крылатым ракетам должен был выполнить один из экипажей, задача остальных – прикрытие. Роли распределялись в зависимости от того, кто первым захватит в прицел летающие крылатые цели. В данном случае счастливчиками стали командир капитан Александр Сурмин, штурман капитан Сергей Ушаков – один из ведомых экипажей. Военные лётчики отстояли честь эскадрильи, не дав ни малейшего шанса крылатым ракетам. Воздушный бой прошёл стремительно и победоносно для истребителей-перехватчиков.

– Для нас это был новый уровень, ведь подобной стрельбы в практике эскадрильи не было, – рассказывает подполковник Сергей Кодерле. – На выполнение поставленной задачи – обнаружение целей, их захват, принятие решения и уничтожение – у экипажа было немного времени. Но они справились. Теперь мы знаем, что способны выполнять подобные задачи. Но это далеко не предел мечтаний.

Действительно, для лётчиков-истребителей это, может, и новый уровень, новая высота, а вот для крылатой машины это далеко не максимум потенциала. Боевые возможности МиГ-31 позволяют одновременно сопровождать до десяти целей и вести огонь по четырём. Так что подчинённым подполковника Сергея Кодерле есть к чему стремиться. Учитывая то, с каким рвением, самоотдачей и результатами военные лётчики выполняют поставленные задачи, новые успехи не за горами. Чтобы это понять, достаточно вспомнить ещё несколько ключевых моментов из обширной и многогранной практики камчатских лётчиков в прошлом учебном году.

Первое – успешная стрельба по крылатой ракете в начале прошлого лета. Ведомый экипаж из состава пары МиГ-31 (командир майор Юрий Аксютенко, штурман майор Александр Чернавин) уничтожил цель в соответствии с классическими канонами ведения воздушного боя. Тогда же высокий профессиональный уровень камчатских асов был отмечен офицерами боевого управления А-50 – самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые обеспечивали боевую задачу истребителей.

Второе – вылеты из состава дежурных сил по ПВО на сопровождение разведывательных самолётов «Посейдон», неоднократно приближавшихся к северо-восточным рубежам России. В этот раз о профессионализме наших лётчиков заговорили даже генералы из страны, собственно отправившей своих крылатых разведчиков к нашим берегам. Пожалуй, это высшая степень признания мастерства камчатских асов и ответ на вопрос, насколько боеготовы истребители и как они несут боевое дежурство по ПВО.

Третье – победа экипажа (командир майор Алексей Войтов, штурман майор Виталий Егоров) камчатской истребительной эскадрильи в соревновании «Морской ас–2016», которое прошло в Ейске. Военные лётчики из края вулканов блестяще справились с задачей уничтожения заданной цели, выполнив перехват условного противника из стратосферы на высоте 15 км.

РАНДЕВУ С «РАПТОРАМИ»

Второй приз главнокомандующего ВМФ РФ в номинации «Минные постановки» завоевала камчатская противолодочная авиация.

– Зачётное упражнение выполнялось впервые после многолетнего перерыва, – рассказывает начальник штаба авиабазы подполковник Валерий Ефименко. – Постановка универсальных донных мин производилась вблизи береговой черты на мелководье, что требовало от противолодочников высокой точности и безупречного исполнительского мастерства.

Экипажи двух Ил-38 – заместителя командира части по лётной подготовке подполковника Игоря Добровольского и командира смешанной авиационной эскадрильи подполковника Константина Ходова – не подкачали, в очередной раз подтвердив непреложную истину: больше практики – больше мастерства. А практической работы у противолодочной авиации в прошедшем учебном году было много. Камчатские воздушные противолодочники регулярно обеспечивали подводные силы Тихоокеанского флота. Порой интенсивность самолёто-вылетов достигала двух-трёх в сутки. И подобное напряжение сил и дало результат. Во время обеспечения деятельности нашей ПЛА была обнаружена иностранная субмарина. Более полутора часов Ил-38 сопровождал непрошеную гостью, пока та не поняла, что за ней наблюдают, и не поспешила ретироваться. В условиях реального вооружённого противостояния обнаружение подлодки означало бы для неё неминуемую гибель. В данном случае «любопытные» отделались, скорее всего, лёгким испугом и почти двумя часами позора для капитана ПЛ. Последнему, очевидно, не хватило профессионализма обеспечить скрытность субмарины. А это у подводников считается провалом.

Воздушный бой прошёл стремительно и победоносно для истребителей-перехватчиков

В 2015–2016 учебном году отряд противолодочной авиации открыл ещё одну новую страницу современной летописи авиабазы Войск и Сил на Северо-Востоке: камчатские Ил-38 выполняли почётную и ответственную государственную миссию – демонстрацию Флага РФ в районе Алеутских островов. Подобные вояжи российских военных самолётов, разумеется, не остались без внимания со стороны сопредельного государства, поэтому в каждом таком полёте наши Ил-38 на почтительном расстоянии сопровождали F-22 «Раптор». Как рассказали наши лётчики, рандеву в небе проходило с соблюдением всех соответствующих международных норм и правил, каждый выполнял свою задачу.

По словам начальника штаба авиабазы подполковника Валерия Ефименко, завоевание призов главнокомандующего ВМФ РФ, успешное выполнение поставленных задач и стопроцентная реализация планов боевой подготовки – результат большой и напряжённой работы не только лётного состава соединения, но и отделения авиационно-противолодочного обеспечения и вооружения, аэродромно-технических служб, батальона связи и радиотехнического обеспечения.

– Слаженная работа всех наземных служб стала в том числе залогом общего успеха, – сказал подполковник Валерий Ефименко.

Что касается главных виновников торжества, то они, как и прежде, рвутся в небо покорять новые высоты ратного мастерства.