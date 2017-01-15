На румбах морской службы

Несомненно, дальний поход способен многое изменить во внутреннем мире моряка. Когда капитан-лейтенант Александр Чупров докладывал командиру военно-морской базы о завершении выполнения задач боевой службы в дальней морской зоне, в его внешности и даже голосе уже малоузнаваем был молодой командир, принявший в начале года тральщик «Валентин Пикуль». Сейчас на пирсе стоял уверенный в себе и своих моряках, постигший многие нюансы профессии и должности «морской волк».

В Средиземное море «Валентин Пикуль» уходил в экстренном порядке: загрузка припасов, инструктажи, сдача дополнительных зачётов, пополнение личным составом. Может быть, и были на Черноморском флоте командиры тральщиков поопытнее Александра Чупрова, но выполнять задачу в дальней морской зоне послали именно его. Скорее всего, при этом учитывались личные качества молодого командира – обстоятельность в принятии решений, целеустремлённость, уравновешенность и твёрдость воли. Был и ещё один «козырь» у молодого командира тральщика – его офицерская служба с первого дня проходила на «Валентине Пикуле», поэтому он во всех тонкостях знал и корабль, и его экипаж.

В трудном походе были напряжённые командирские вахты проливной зоны

Военные психологи утверждают, что у потомственных военных в восприятии службы аналитичность превосходит романтику. Не думаю, что это относится и к Александру Чупрову. При всём уважении к арктической службе отца, он именно на романтической волне выбрал свой флотский офицерский путь. Правда, Военно-морской институт радиоэлектроники определил для себя по расчёту: боевая мощь флота сегодня становится всё более интеллектуальной и электронной. И действительно, ещё лет двадцать назад лишь единицы из спецов-радиоэлектронщиков становились командирами кораблей, сегодня их уже добрая половина на этой флотской должности. Курсант Чупров так далеко в свою судьбу не заглядывал, предпочитал прагматично постигать выбранную специальность. Служить мечтал на больших кораблях, но кадровая необходимость направила его на черноморский морской тральщик «Валентин Пикуль». Корабль этот компактный, потому и офицерские должности здесь имеют свойства, так сказать, «два в одном». Тому же корабельному связисту приходится отвечать и за всю электронную начинку корабля, составляющую систему управления им. Должность так и называется – командир БЧ 4-7. Вот она-то и досталась лейтенанту Александру Чупрову в качестве материализации мечты о корабельной службе. Сейчас он с благодарностью вспоминает уроки первого своего командира корабля капитана 3 ранга Александра Бойко, который считал, что корабельный офицер должен одинаково глубоко погружаться как в свою специальность, так и в педагогику. Через пару лет Александр Чупров уже считался одним из лучших методистов соединения среди командиров БЧ. И не случайно именно ему была предложена должность помощника командира корабля, хотя были в соединении претенденты и с большим служебным стажем. Помощник командира на корабле – должность жёсткая, как для её обладателя, так и по отношению к экипажу. Но Александр Чупров исполнял её, можно сказать, в авторском стиле.

– Промахи возможны у каждого, – считает он. – Трудности возникают из-за непонимания требований, регламента службы, слабости характера. Вот здесь-то и срабатывает «фишка» компактности нашего экипажа – каждый человек на виду.

С этой же установкой он принял и командование родным кораблём. А потом и повёл его в Средиземное море на боевую службу. В этом трудном походе были и напряжённые командирские вахты проливной зоны, и смена половины «срочников» экипажа на новичков, и учения с боевыми стрельбами.