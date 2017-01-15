redstar.ru

  • "Красная звезда"
A+ A A-

На румбах морской службы

Оцените материал
(0 голосов)
На румбах морской службы Фото Николая ЗУБРИЦКОГО, Александра СТРИЖКОВА.

проявились лучшие качества командира морского тральщика «Валентин Пикуль»

Несомненно, дальний поход способен многое изменить во внутреннем мире моряка. Когда капитан-лейтенант Александр Чупров докладывал командиру военно-морской базы о завершении выполнения задач боевой службы в дальней морской зоне, в его внешности и даже голосе уже малоузнаваем был молодой командир, принявший в начале года тральщик «Валентин Пикуль».  Сейчас на пирсе стоял уверенный в себе и своих моряках, постигший многие нюансы профессии и должности «морской волк».
В Средиземное море «Валентин Пикуль» уходил  в экстренном порядке: загрузка припасов, инструктажи, сдача дополнительных зачётов, пополнение личным составом. Может быть, и были на Черноморском флоте командиры тральщиков поопытнее Александра Чупрова, но выполнять задачу в дальней морской зоне послали именно его. Скорее всего, при этом  учитывались личные качества молодого командира – обстоятельность в принятии решений, целеустремлённость, уравновешенность и твёрдость воли. Был и ещё один «козырь» у молодого командира тральщика – его офицерская служба с первого дня проходила на «Валентине Пикуле», поэтому он во всех тонкостях знал и корабль, и его экипаж.

В трудном походе были напряжённые командирские  вахты проливной зоны

Военные психологи утверждают, что у потомственных военных в восприятии службы аналитичность превосходит романтику. Не думаю, что это относится и к Александру Чупрову. При всём уважении к арктической службе отца, он именно на романтической волне выбрал свой флотский офицерский путь. Правда, Военно-морской институт радиоэлектроники определил для себя по расчёту: боевая мощь флота сегодня становится всё более интеллектуальной и электронной. И действительно, ещё лет двадцать назад лишь единицы из спецов-радиоэлектронщиков становились командирами кораблей, сегодня их уже добрая половина на этой флотской должности. Курсант Чупров так далеко в свою судьбу не заглядывал, предпочитал прагматично постигать выбранную специальность. Служить мечтал на больших кораблях, но кадровая необходимость направила его на черноморский морской тральщик «Валентин Пикуль». Корабль этот компактный, потому и офицерские  должности здесь имеют свойства, так сказать, «два в одном». Тому же корабельному связисту приходится отвечать и за всю электронную начинку корабля, составляющую систему управления им. Должность так и называется – командир БЧ 4-7. Вот она-то и досталась лейтенанту Александру Чупрову в  качестве материализации мечты о корабельной службе. Сейчас он с благодарностью вспоминает уроки первого своего командира корабля капитана 3 ранга Александра Бойко, который считал, что корабельный офицер должен одинаково глубоко погружаться как в свою специальность, так и в педагогику. Через пару лет Александр Чупров уже считался одним из лучших методистов соединения среди командиров БЧ. И не случайно именно ему была предложена должность помощника командира корабля, хотя были в соединении претенденты и с большим служебным стажем. Помощник командира на корабле – должность жёсткая, как для её обладателя, так и по отношению к экипажу. Но Александр Чупров исполнял её, можно сказать, в авторском стиле.
– Промахи возможны у каждого, – считает он. – Трудности возникают из-за непонимания требований, регламента службы, слабости характера. Вот здесь-то и срабатывает «фишка» компактности нашего экипажа – каждый человек на виду.
С этой же установкой он принял и командование родным кораблём. А потом и повёл его в Средиземное море на боевую службу. В этом трудном походе были и напряжённые командирские  вахты проливной зоны, и смена половины «срочников» экипажа на новичков, и учения с боевыми стрельбами.

 

Прочитано 86 раз
Теги
Владимир СОСНИЦКИЙ, «Красная звезда».

Последнее от Владимир СОСНИЦКИЙ, «Красная звезда».

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: Романтика будней »

Оставить комментарий

Поля, обозначенные звездочкой (*) обязательны для заполнения

Наверх
«Красная звезда» © 1924-2016. Полное или частичное воспроизведение материалов сервера без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Логин или Регистрация

Авторизация

Регистрация

Вы зарегистрированы!
или Отмена
Яндекс.Метрика