Строй – для здоровых и образованных

Более 620 тысяч призывников прибыли в военкоматы в ходе осеннего призыва, который проходил с 1 октября по 31 декабря 2016 года. Из них на военную службу в рядах Вооружённых Сил РФ отобраны 152 тысячи граждан. Об этом, подводя итоги осенней кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Итоги осеннего призыва впервые подводились в Национальном центре управления обороной государства в расширенном формате с привлечением по видео-конференц-связи представителей всех военных округов, регионов, а также заинтересованных органов, структур и ведомств.

«Задание на призыв, установленное Указом Президента РФ, выполнено в полном объёме», – заявил генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Особенностью этой кампании стало повышение качественных показателей призывного контингента, а также снижение случаев уклонения от призыва на военную службу. Росту привлекательности военной службы, по его словам, способствуют как повышение интенсивности боевой подготовки и оснащение войск современным вооружением и военной техникой, так и существенное улучшение социально-бытовых условий для военнослужащих, а также расширение списка льгот.

Одновременно с призывом на военную службу граждане призывного возраста направлялись на альтернативную гражданскую службу, в основном в медицинские организации, учреждения социального обслуживания и почтовой связи. «Это лишь 0,2 процента от общего числа граждан, призванных на военную службу, что указывает на стремление подавляющего большинства молодых людей проходить военную службу по призыву», – подчеркнул генерал-полковник Тонкошкуров.

Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, за прошедший период ощутимо сократилось. По оценкам Главного организационно-мобилизационного управления, в 2016 году этот показатель снизился на 20 процентов по сравнению с 2015 годом. О росте престижа военной службы среди молодёжи также свидетельствуют недавние социологические исследования. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, положительно к армии относятся 89 процентов опрошенных, отсутствие неуставных взаимоотношений в воинских коллективах отмечают 92 процента респондентов.

Доля призывников с высшим образованием достигла почти 20 процентов

Многое говорит о качественном улучшении призывного контингента. Так, число здоровых призывников, то есть признанных в ходе медицинского освидетельствования годными к военной службе по состоянию здоровья, в 2016 году достигло рекордной отметки в 78,3 процента, что на 8 процентов выше показателей 2012 года. Оценивая уровень образования молодого пополнения, генерал-полковник Тонкошкуров отметил значительно возросшую долю граждан с высшим образованием. «Если 15 лет назад граждан с высшим образованием призывалось лишь около 3 процентов, то сейчас этот показатель составляет более 19», – заявил он.

По закону им предоставляется право выбора: либо один год службы по призыву, либо два года по контракту. «Военнослужащих с высшим образованием мы, как правило, направляем в учебные соединения и воинские части для подготовки специалистов, а наиболее одарённых – в научные роты», – добавил генерал-полковник Василий Тонкошкуров. К нынешнему дню в Вооружённых Силах создано 12 научных рот, 11 из них дислоцированы в Западном военном округе. В них проходят службу 649 военнослужащих с высшим образованием, отобранных на конкурсной основе.

«В ходе осеннего призыва научные роты пополнили 293 человека из 56 вузов, что позволило обеспечить их полную укомплектованность», – подчеркнул генерал-полковник Тонкошкуров. Все они были призваны с конкретной целью выполнения научно-прикладных задач в интересах Мин­обороны, а также отбора научных кадров для военно-научного комплекса. И результат их научной деятельности, что называется, налицо. За три года эксперимента, отметил генерал-полковник Тонкошкуров, военнослужащие научных рот приняли участие более чем в 300 научно-исследовательских и 11 опытно-конструкторских работах.

По результатам их научной деятельности получено 64 патента на изобретения и оформлено 393 свидетельства на рационализаторские предложения. Кроме того, по словам замначальника Генштаба ВС РФ, после прохождения службы в научных ротах заключили контракт и получили первое офицерское звание 206 одарённых призывников. Ещё 76 человек, прошедших службу в научных ротах, продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь Южный военный округ направил наибольшее среди всех военных округов РФ число призывников на укомплектование спортивных рот в ходе осенней призывной кампании 2016 года. Как сообщили в ЮВО, со сборного пункта Краснодарского края свыше 180 перспективных спортсменов убыли для прохождения военной службы в составе четырёх спортивных рот Центрального спортивного клуба армии в Санкт-Петербурге, Балашихе, Адлере и Самаре.

«Только на международных соревнованиях военнослужащие спортивных рот завоевали 227 наград, из которых 103 золотые, а также 6 олимпийских», – подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

По словам генерал-полковника Тонкошкурова, в ходе осеннего призыва 2016 года более 16 тысяч призывников были подготовлены по военно-учётным специальностям в ДОСААФ России и других организациях. При этом перечень военно-учётных специальностей, по которым осуществляется допризывная подготовка, расширился с 12 до 14. Дополнительно организована подготовка по двум специальностям войск связи.

В медицинском освидетельствовании были задействованы более 13 тысяч врачей. В работе комиссий принимали участие более 1800 представителей общественных организаций и порядка 10 тысяч родителей призывников. Расширяя взаимодействие, Минобороны рассчитывает выйти на качественно новый уровень подготовки призывников и проведения призыва.