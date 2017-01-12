При единстве армии и общества

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Сегодняшнее состояние военной организации государства соответствует предъявляемым требованиям. Её развитие должно идти с учётом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооружённой борьбы зарубежных государств».

– Задача данного проекта – анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам «цветных революций», – объяснил слушателям, собравшимся в этот раз в зале Национального центра управления обороной, генерал армии Сергей Шойгу. И сообщил, что базовой площадкой курса в дальнейшем станет Военная академия Генерального штаба. Следующие лекции курса будут там прочитаны не только для руководящего состава Минобороны и слушателей военных академий, но и для представителей органов власти, политологов, ведущих экспертов в области СМИ, общественных деятелей. В современных условиях всесторонняя государственная и общественная поддержка становится непременным условием успешного выполнения задач, возложенных на Вооружённые Силы, отметил в связи с этим генерал армии Сергей Шойгу.

В последнее время эта поддержка ощущается гораздо сильнее, чем ещё несколько лет назад. Хотя и сейчас нет-нет да и прозвучит (пусть и вполголоса) мнение о том, что армии, укреплению обороноспособности страны уделяется у нас излишне много внимания, а надо-де больше заниматься экономикой.

Запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные интересы России

Ратующие за существенное сокращение объёмов госпрограммы вооружений и гособоронзаказа, наверное, забыли, что даже основатель политической экономии Адам Смит в своём «Исследовании о природе и причинах богатства народов» говорил, что оборона страны важнее богатства, а военное искусство называл «самым благородным из всех искусств». Так что не стоит спорить со Смитом, выдвигая альтернативу «армия или экономика».

С учётом того, что в Министерстве обороны России уделяется самое пристальное внимание организации всестороннего взаимодействия с институтами гражданского общества, в этом направлении удалось достичь желаемых результатов. И, как отметил глава военного ведомства, благодаря этому престиж военной службы растёт. Росту престижа службы способствует и забота о людях в погонах со стороны государства, которая во многом влияет на их готовность выполнять поставленные задачи в сложной обстановке. И именно эта готовность личного состава – «важнейшее условие обеспечения боеспособности Вооружённых Сил» .

Одним из важнейших направлений социальной политики в отношении военнослужащих является решение их жилищных проблем. Соответствующая работа в Министерстве обороны продолжается. Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, обязательства по обеспечению жильём с 2012 года по настоящее время исполнены в отношении почти 346 тысяч семей военнослужащих.

– Сформированная в настоящее время система жилищного обеспечения позволяет Министерству обороны предоставлять военнослужащим жильё в плановом порядке, – сказал он.

Бывали ли в истории моменты, когда Россия могла себе позволить слабую армию? Вопрос не исторический – риторический. Нашей слабостью недруги старались воспользоваться во все времена. Наверняка рискнули бы это сделать и в нынешней сложной обстановке на планете, если бы не боеспособность наших Вооружённых Сил.

– Ситуация в мире становится всё более запутанной, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу. – Обостряется конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами. Среди ведущих стран отсутствует единое видение мироустройства.

При этом, по его словам, неустойчиво работают международные организации, серьёзным фактором являются угрозы терроризма, наблюдается возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабление институтов обеспечения глобальной безопасности.

Глава российского военного ведомства отметил, что Запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные интересы России и в укреплении российского влияния на постсоветском пространстве усматривает угрозу национальной и коалиционной безопасности.

– В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации, – резюмировал генерал армии Сергей Шойгу.

Главная цель российского военного ведомства, по его словам, – сохранить и поддерживать достигнутый уровень военной безопасности Российской Федерации, не втягиваясь в новую гонку вооружений.

– Сегодняшнее состояние военной организации государства соответствует предъявляемым требованиям, – продолжил министр обороны. – Её развитие должно идти с учётом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооружённой борьбы зарубежных государств.

По его словам, направления строительства Вооружённых Сил планируются как раз исходя из этого. При этом Минобороны, являясь основным силовым компонентом военной организации, осуществляет координирующую роль в вопросах организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны.

– Для осуществления комплексного мониторинга, анализа военно-политической и стратегической обстановки в реальном масштабе времени, а также для оперативного принятия решений по управлению военной организацией страны создан и функционирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации, – добавил министр.

Гарантированное сдерживание агрессии против России и её союзников по-прежнему обеспечивают Стратегические ядерные силы. В связи с этим развитие СЯС остаётся для Минобороны безусловным приоритетом, отметил генерал армии Сергей Шойгу и рассказал о масштабном оснащении РВСН и морских сил ядерного сдерживания современными комплексами, а также о продолжающейся модернизации самолётов дальней авиации.

– Это позволит к 2021 году довести их оснащённость современными образцами вооружения до 72 процентов, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне, – сказал министр.

Впрочем, глава военного ведомства не исключил возможность в перспективе постепенного переноса сдерживающего фактора из ядерной плоскости в неядерную.

– В первую очередь это будет достигнуто за счёт высокоточных средств поражения, – пояснил он, сообщив, что к 2021 году планируется более чем в 4 раза повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания.

В то же время, по оценке министра, важную роль в обеспечении военной безопасности государства по-прежнему будут решать силы общего назначения.

– На их долю приходится основной объём задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооружённых конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом, – сказал он.

В связи с этим сбалансированное развитие видов и родов войск Вооружённых Сил России в прошлом году продолжилось, а к 2021 году обеспеченность Сухопутных войск и ВДВ современным вооружением достигнет как минимум 70 процентов. Таким образом, в результате проводимых мероприятий соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ будут обладать достаточным боевым потенциалом для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил.

Продолжится развитие неядерной компоненты Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

– Перевооружение ВКС на перспективные боевые авиационные комплексы повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в 1,5 раза, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Гарантированно обнаруживать различные типы воздушных целей, по его словам, позволит «наращивание радиолокационного поля».

Что касается ВМФ, то в его состав и дальше будут поступать современные многоцелевые надводные корабли и подводные лодки, оснащённые крылатыми ракетами, и, как отметил министр обороны, к 2021 году силы флота составят основу группировки носителей высокоточного оружия большой дальности.