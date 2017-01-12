Столичный «Триумф»

Боевые расчёты зенитного ракетного полка соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России.

Главная задача зенитных ракетных полков ВКС – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооружённых Сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Новая зенитная ракетная система С-400 «Триумф» в декабре прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

– В рамках переоснащения Воздушно-космических сил современными и перспективными зенитными ракетными системами на вооружение одного из подмосковных соединений противовоздушной обороны ВКС поступит ещё один полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Его боевые расчёты уже провели начальные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр и завершают передислокацию железнодорожным транспортом системы с полигона в пункт постоянной дислокации в Подмосковье, – сообщил «Красной звезде» командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

По словам командующего, всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Ещё четыре ЗРС поступят на вооружение в 2017-м.

Система, обеспечивающая ПВО Москвы, по своим характеристикам уникальна. Например, максимальная скорость полёта ракеты системы С-400 – 5 тысяч метров в секунду. Система может одновременно сопровождать до 300 целей на расстоянии 600 км. Она способна наводить 160 ракет одновременно. При этом время приведения средств системы в боевую готовность с марша составляет

5 минут, а из развёрнутого состояния – 3 минуты. Не говоря уже о том, что наш «Триумф» без последствий выдерживает астраханские плюс 50 и сибирские минус 50.

Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» при несении ими боевого дежурства обеспечивают современные зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С». «Панцирь» способен поражать ракетным и пушечным вооружением самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, высокоточное оружие как в пункте его постоянной дислокации, так и в движении.

Немаловажно, что разработчик всего полкового комплекта, Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», обеспечивает техническое сопровождение С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» в течение всего периода эксплуатации их в зенитных ракетных полках. Причём время реакции на нештатные ситуации не превышает суток.

В 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф».

Ещё четыре ЗРС нового поколения поступят на вооружение ВКС в 2017-м

Впрочем, серьёзных замечаний у офицеров к этим машинам нет. Например, командир стартового взвода лейтенант Михаил Кротов, окончивший три года назад Учебный военный центр Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, нёс боевое дежурство на С-300ПМ, участвовал в начальных боевых стрельбах С-400 на полигоне Капяр. Сегодня под его командованием четыре пусковые установки, одна транспортная и одна заряжающая машины. Поэтому он досконально знает преимущества новой системы, заступившей на боевое дежурство.

– Пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса С-400 отличается от пусковой С-300 в первую очередь принципом построения: если для С-300 пусковая установка конструировалась на отдельном буксируемом шасси, для транспортирования которой требовался специальный тягач, то пусковая установка С-400 смонтирована на одном автомобильном базовом шасси МЗКТ-543М, – рассказал «Красной звезде» Михаил. – Такая компоновка более оптимальна для выполнения задач, возлагаемых на стартовые расчёты, а также обладает отличными ходовыми качествами.

По словам офицера, процесс технического обслуживания, доступ к различным узлам и агрегатам удобен и затруднений не вызывает, гидравлическая система и система радиосвязи достаточно надёжны и просты в эксплуатации. Но, чтобы обслуживать, настраивать, проводить контроль функционирования и проверять параметры боевой готовности сложной вычислительной аппаратуры предстартовой подготовки и пуска ракет, без фундаментальных знаний в области физики и математики не обойтись. Поэтому его боевой расчёт укомплектован военнослужащими с высшим техническим образованием, а сам он прошёл переподготовку в учебном центре ПВО в Гатчине.

Как сказал командир зенитного ракетного полка полковник Алексей Савкин, лейтенант Кротов рассматривается как кандидат на вышестоящую должность – командира стартовой батареи. Вероятно, именно он заступит на боевое дежурство с зенитной ракетной системой С-500. Ожидается, что она поступит на вооружение ВКС уже в 2018 году.