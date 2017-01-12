Шесть горячих недель

Командир корабля капитан 3 ранга Антон Величко (на снимке) доложил представителям командования ЧФ об успешном выполнении поставленных задач в ходе полутора месяцев первой боевой службы «корабля XXI века», как называют фрегат черноморцы.

– Действия «Адмирала Григоровича» в составе корабельной авианосной группы признаны успешными, командование ЧФ выразило благодарность экипажу, высоко оценив труд моряков, – рассказывает командир фрегата. – Отдельные моменты сейчас уточняются для последующего анализа и разбора…

Таков краткий итог шести недель напряжённой работы экипажа фрегата. А действиям в Средиземке, в свою очередь, предшествовал без малого год занятий, тренировок, упражнений. Ещё 1 января 2016 года «Адмирал Григорович» находился в главной базе Северного флота на государственных испытаниях, затем вернулся на Балтийский флот для подготовки к вводу в состав ВМФ. Были завершены госиспытания, проведена заводская ревизия корабля, сданы курсовые задачи, осуществлён межфлотский переход из Балтийска в Севастополь.

Прибыв в порт приписки, корабль отработал все мероприятия боевой подготовки, принял участие в подготовке к международному этапу состязания «Кубок моря – 2016» в рамках «Армейских международных игр». Фрегат также участвовал в учении «Кавказ-2016».

– Год для нас, корабля и экипажа, выдался очень интенсивным и непростым, однако он принёс большое удовлетворение, – подчёркивает капитан 3 ранга Антон Величко. – В целом в течение года корабль применял все виды вооружения, имеющиеся на борту, при этом все стрельбы прошли успешно, назначенные к обстрелу цели были поражены.

Командование ЧФ принимало непосредственное участие в подготовке корабля и экипажа. На мероприятиях боевой подготовки, при внезапной проверке готовности войск, дислоцированных в ЮВО, на учении «Кавказ-2016» экипаж отработал весь комплекс задач, которые впоследствии выполнялись на боевой службе. Фрегатом было выполнено более 70 боевых упражнений со стрельбой по воздушным, надводным и подводным целям. Все мероприятия обеспечивались фактическими мишенями, никакие условности не допускались.

Большая работа была проведена в сфере морской практики. Фрегат новый, имеет особенности управления и маневрирования. Конечно, все они известны по результатам госиспытаний, записаны в соответствующих документах, но без практического опыта в этом деле не обойтись. Поэтому тренировки были многочисленные и разнообразные.

Применение оружия корабля произошло в назначенное время по назначенным к обстрелу целям, данные объективного контроля подтвердили успешное выполнение задачи

Проводились контрольные учения по применению всех видов оружия корабля, по борьбе за живучесть, отрабатывалась организация приготовления корабля к бою и походу. В результате экипаж уверенно использовал и обслуживал вверенные вооружение и военную технику в средиземноморском походе и успешно выполнил задачи в составе корабельной авианесущей группы.

– Это был большой и трудный экзамен, – оценивает боевую службу фрегата в Средиземном море командир корабля Антон Величко.

Мы вели поиск подводных лодок, освещали воздушную обстановку, вели разведку в интересах группы, выполняли функции корабля радиолокационного дозора. Имеющиеся для этого средства применялись широко и интенсивно, все эксплуатационные характеристики новейшей техники были подтверждены.

Считаю, что корабль заслуживает самой высокой оценки. Кроме всего прочего, огромный шаг по сравнению с кораблями предыдущих поколений сделан в плане обитаемости и эргономичности. Удобные места для проживания, спутниковая система телевидения, две высокопроизводительные опреснительные установки, хорошая система кондиционирования и отопления, качественно новое камбузное и банно-прачечное оборудование, наличие на борту спортзала. Всё это создаёт беспрецедентные условия быта и отдыха экипажа.