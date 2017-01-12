Карьеристка из Североморска

Форменную папину фуражку она впервые примерила, когда ещё ходила в детский садик. Может быть, всё с этого и началось?

Папа тогда служил в центре связи Северного флота. Сейчас он, подполковник запаса, работает в том же центре. Мама заведует клубом воинской части и руководит вокально-инструментальным ансамблем «Прямая связь», в творческой копилке которого Гран-при Всероссийского фестиваля народного творчества «Катюша».

– Моё детство прошло в Североморске, столице Северного флота. Я очень люблю этот город, там всё дышит морем и флотом, – рассказывает Мила. – Всегда хотела пойти по папиным стопам, стать флотским офицером. Когда девочек стали принимать в военные институты, на мою улицу тоже пришёл праздник. Разве могла я упустить такой шанс?

На морского волка, пусть даже и будущего, Мила ну никак не похожа. Миниатюрная, хрупкая – типичная городская барышня из интеллигентской среды. Долгое время увлекалась хореографией – танцевала в ансамбле. Выступала на сценах не только России – от Сочи до Калининграда, но и за рубежом. С детства обожает читать, сама сочиняет стихи, Лермонтов и Цветаева – её любимые поэты.

Характером, как и талантами, природа Милу тоже не обделила. К поступлению в военный институт она готовилась основательно: два года усиленно занималась лёгкой атлетикой, научилась неплохо плавать, хотя до этого побаивалась воды. Итогом стараний стал честно заработанный золотой значок ГТО. А с учёбой у неё всегда был полный порядок.

Эмилии очень нравится воинский уклад, по душе предметы, которые здесь преподают, доброжелательность в отношениях

Сегодня Мила – первокурсница Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (филиал, г. Калининград)». Через четыре с половиной года (полгода учёбы уже позади) вместе с кортиком и лейтенантскими погонами она получит диплом инженера по применению и эксплуатации корабельных комплексов связи. А может, успела уже и разочароваться в выбранной стезе?

– Нет, что вы, – возмущается Мила самой постановкой вопроса. – Наоборот, с первого дня поняла, что именно здесь я себя по-настоящему обрела. Трудности, конечно, были: отрыв от семьи, жёсткий распорядок дня, учёбу здесь тоже лёгкой не назовёшь. Ну а с другой стороны – непередаваемая атмосфера коллективизма, чувство строя, войскового товарищества, выше которого, считаю, ничего нет. Мне очень нравится воинский уклад, по душе предметы, которые здесь преподают, доброжелательность в отношениях. На принятие военной присяги приезжали родители: они мною гордятся! Были такой духовный подъём, такая радость, что невозможно передать словами. Это один из самых счастливых дней в моей жизни.

По окончании института Мила надеется вернуться в родной Североморск. Мечтает стать подлинным профессионалом, сделать успешную карьеру. Трудно загадывать, но если чего-то очень желаешь и очень для этого стараешься, мечта вполне может стать явью.

– Наверное, я жуткая карьеристка, – смущённо улыбается Мила. – Учёба и служба у меня всегда на первом месте.