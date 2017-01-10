Реалии и фантомы сирийского антитеррора

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Усилиями Российской Федерации, вооружённых сил Сирии, наших коллег и партнёров, которые присоединились к выполнению этой сложной и тяжёлой миссии, удалось достичь договорённости по встрече в Астане и началу политического процесса переговоров по прекращению огня в Сирии».

Начиная совещание, генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех с Новым годом и Рождеством и пожелал личному составу Вооружённых Сил здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ратном труде. При этом он особо поблагодарил военнослужащих, которые в праздничные дни решали боевые задачи вдали от дома, неся службу в составе дежурных смен и суточных нарядов.

Затем он прокомментировал недавнее заявление пока ещё министра обороны США Эштона Картера о якобы нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии.

– Вчера наблюдал выступление одного моего коллеги из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну, б) был бы аккуратен в таких оценках.

О том, каков реальный вклад России, наших армии и флота в борьбу с террористами в Сирии, в том числе в сравнении с действиями коалиции во главе с США, рассказал в своём выступлении на совещании начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

С 30 сентября прошлого года от боевиков освобождено 12 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населённых пунктов

Он, в частности, отметил, что международная коалиция во главе с США за два с половиной года проведения операции против боевиков ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) на территории Сирии нанесла на порядок меньше ударов по сравнению с российскими Воздушно-космическими силами – всего около 6500. И каких-либо значимых позитивных результатов американцы не достигли. А вот негативных было предостаточно.

– Зафиксировано значительное количество жертв среди мирного населения и правительственных войск, – констатировал генерал армии Валерий Герасимов и подтвердил свои слова конкретными примерами, напомнив о событиях 29 сентября 2016 года и сообщив о трагедии 3 января 2017-го.

Так, 29 сентября прошлого года «американская авиация нанесла в районе Дэйр-эз-Зор удар по правительственным войскам, после которого формирования ИГИЛ перешли в атаку».

– Последний тому пример, – сказал он, – нанесение удара 3 января этого года бомбардировщиком Б-52 без уведомления российской стороны по населённому пункту Сармада в провинции Идлиб, который находится в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. В результате удара погибли более 20 мирных жителей.

В отличие от американской авиации действия наших ВКС, начатые 30 сентября 2015 года, переломили ход борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

– Разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, – начал перечислять начальник Генштаба. – От боевиков очищена провинция Латакия, завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятейн, которые имеют ключевое значение.

В цифрах результаты действий нашей группировки в Сирии выглядят внушительно. С 30 сентября прошлого года от боевиков освобождено 12 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населённых пунктов.

– С начала операции наша авиация совершила 19 160 боевых вылетов, нанесла более 71 000 ударов по инфраструктуре террористов, – сообщил генерал армии Валерий Герасимов. – Основными целями авиации были тренировочные лагеря боевиков, заводы и мастерские по производству боеприпасов, а также объекты незаконного нефтепромысла террористов ИГИЛ. Уничтожено более 200 таких объектов, 174 завода по производству нефтепродуктов, 111 колонн наливников.

Это позволило, отметил начальник Генерального штаба, не только нарушить систему снабжения бандформирований ИГИЛ, но и лишить их основного источника доходов.

Все удары нашей группировки наносятся только после подтверждения информации из нескольких источников, в том числе данных от космической разведки и беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов.

Огромную работу проделал личный состав нашей группировки в Сирии по гуманитарной линии. Так, при освобождении Алеппо российским Центром по примирению был обеспечен безопасный выход из города более 136 тысяч мирных жителей.

Далее командованием группировки российских войск в Сирии совместно с сирийскими войсками проведена уникальная по масштабу и сложности гуманитарная операция, в ходе которой из Алеппо в провинцию Идлиб были вывезены 28 500 человек, среди которых боевики и члены их семей. Это позволило избежать напрасных жертв.

Практически сразу после освобождения Алеппо приступили к разминированию городских кварталов наши сапёры.

– На сегодняшний день специалистами Международного противоминного центра Вооружённых Сил только в Алеппо обнаружено и обезврежено более 23 000 взрывоопасных предметов на территории свыше 1500 гектаров, – сообщил начальник Генштаба.

Населению Сирии доставлено более 1100 тонн российской гуманитарной помощи. В осаждённый боевиками Дэйр-эз-Зор, в том числе по линии ООН, с использованием российских парашютных систем доставлено более 2500 тонн гуманитарных грузов.

Именно успешные действия нашей группировки явились стимулом для огромного количества сирийских населённых пунктов присоединиться к режиму прекращения огня. Сейчас их уже 1079 с общей численностью населения около 3 млн человек.

– Более 110 тысяч беженцев вернулись в свои дома, 9 тысяч боевиков сложили оружие, – сообщил начальник Генштаба.