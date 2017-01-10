Роты просят огня

Когда накануне СКШУ «Кавказ-2016» в отдельном батальоне морской пехоты Каспийской флотилии возникла необходимость на время учений назначить врио командира самоходно-артиллерийской батареи, то в штабе флотилии без колебаний остановились на кандидатуре старшего лейтенанта Василия Хвостова.

Среди бывалых артиллеристов ещё со времён Великой Отечественной остаётся в ходу выражение: чем дольше командир батареи служит, тем лучше батарея стреляет. И оно, на наш взгляд, вполне применимо к старшему лейтенанту Хвостову. Начинал он службу сразу после окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища в 2008 году в должности командира взвода управления артиллерийской батареи буксируемых орудий «Нона-К» в 77-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты КФл. Тогда же, осенью 2008 года, Хвостов принял участие в сборах артиллерии бригады, которые проводились на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Примечательно, что во время этих сборов он с успехом заменил выбывшего командира батареи...

Весной 2009-го в связи с расформированием бригады Василий был переведён на должность командира взвода управления артиллерийской батареи отдельного батальона морской пехоты, дислоцированного в Астрахани.

…С Василием я познакомился в марте 2011 года во время стрельб прямой наводкой. Батарея тогда только что получила на вооружение вместо буксируемых орудий 2Б16 («Нона-К») самоходные 2С9 («Нона-С») и стала именоваться самоходной артиллерийской. В целом стрельбы прошли тогда успешно, и тем не менее начальник отдела морской пехоты штаба флотилии по их итогам высказал несколько замечаний командирам огневых взводов в связи с тем, что матросы по призыву действовали неуверенно, допускали ошибки, из-за чего расчёты самоходных орудий не всегда вписывались в установленные нормативы.

Информационная цепочка ротный – арткорректировщик – КП батареи – старший офицер батареи – расчёты САО сработала очень оперативно

Что и говорить, для офицеров батареи, в том числе и для старшего лейтенанта Хвостова, то был очень непростой период службы, когда пришлось сдавать буксируемые орудия, получать и обкатывать новые САО с одновременным проведением работы по индивидуальной подготовке каждого артиллериста (командира орудия, механика-водителя, наводчика и заряжающего). Так что процесс слаживания огневых взводов проходил синхронно с самостоятельным освоением новой боевой техники.

С тех пор минуло больше пяти лет. За это время в батальоне произошло немало перемен. Например, все подразделения в 2014 году были полностью укомплектованы военнослужащими по контракту, что позволило командному составу предметно и более углублённо проводить мероприятия по боевой подготовке, не распыляться на воспитание и подстраховку матросов по призыву. С переводом батальона на профессиональную основу на порядок возрос уровень боевой выучки каждого подразделения по таким «фирменным» видам подготовки, как морская десантная, воздушно-десантная. Свои потенциально высокие боевые возможности батальон неоднократно подтверждал в ходе РТУ и БТУ, итоговых учений и проверок. Но по-настоящему батальон смог показать себя во время СКШУ «Кавказ-2016»…

– За многие годы службы наш батальон, можно сказать, впервые выполнил столь объёмную программу мероприятий по БП! – с восторгом вспоминает Василий. – Мы совершали комбинированные марши, учились грузиться на десантные корабли для совершения переходов морем, на боевых машинах выходили на «плав», сходили с аппарелей на необорудованное побережье. Во время самой высадки и боя за плацдарм на СКШУ «Кавказ-2016» каждый офицер прочувствовал в динамике, как и что нужно делать…

Хвостов о себе и о своих подчинённых, которых характеризует ёмким словом «молодцы», говорит крайне скупо. Поэтому для того, чтобы отразить тот накал учебного боя, в который ввязались десантники, я позволю себе обратиться к публикации «Батальон контрактников» («Красная звезда» за 8 сентября 2016 года): «И в этот раз морские пехотинцы в ходе атак выполнили боевые стрельбы при незнакомой мишенной обстановке. Непрерывно меняя огневые позиции, «Ноны» самоходно-артиллерийской батареи старшего лейтенанта Василия Хвостова точно накрывали цели с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. Особенно удачно складывалось взаимодействие с артиллерией у командира роты морской пехоты Александра Винокурова. При попытке «противника» предпринять контратаку информационная цепочка ротный – арткорректировщик – КП батареи – старший офицер батареи – расчёты САО сработала очень оперативно с заметным перекрытием норматива, поразив «группу пехоты» первым залпом».

После того как я привёл эту выдержку из публикации, старший лейтенант Хвостов дал свой комментарий:

– Добавлю, что наши контрактники во время этого учебного боя в среднем на 30 процентов перекрывали положенные нормативы!

По итогам 2016 года батальон морской пехоты объявлен лучшим среди береговых частей Южного военного округа, в чём немалая заслуга и артиллеристов батареи самоходных орудий.