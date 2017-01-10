Теперь на их лицах – улыбки

Конечно, по-русски они ещё не говорят, хотя, может быть, когда-нибудь и выучат наш язык. Не исключено, что кто-то из них потом поедет учиться в Россию. Зато некоторые отдельные фразы эти дети могут произносить уверенно и без запинки. И больше всего в их лексиконе слов благодарности, приветствий и пожеланий.

Эти дети находились на излечении в Санкт-Петербурге, а теперь вернулись в Сирию. И встречали их в Хмеймиме как самых дорогих и желанных гостей. Хотя, конечно, гости здесь мы, а они у себя дома. Но дома, в Сирии, им не смогли оказать медицинскую помощь по объективным причинам – в стране разруха, война, сказываются негативное влияние последствий санкций и нехватка высококвалифицированных врачей и современного оборудования. Поэтому на помощь, как всегда, пришла Россия.

Ил-62 приземлился около 22 часов по московскому времени. И тут же к нему устремились журналисты местных телеканалов, так что мне с моим фотоаппаратом пришлось отступить и наблюдать больше со стороны, пытаясь сделать хоть несколько кадров.

Дети с родителями и сопровождавшим их нашим военным врачом, подполковником медицинской службы, спустились по трапу. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, зная, что ребятишки устали, постарались максимально сократить церемонию их встречи у самолёта, пообещав, что для общения ещё будет предоставлена возможность. Но мои сирийские коллеги были настойчивы, так что интервью и съёмки продолжались ещё минут пятнадцать.

Вернулись в Сирию не все. Ещё один ребёнок продолжает лечение в Санкт-Петербурге

Я подошёл к мужчине с девочкой, глаза которой закрывали большие солнцезащитные очки. Ей, маленькой Джаве, недавно исполнилось шесть лет, поэтому досужие сирийские телерепортёры сильно не допекали своими вопросами девочку и её отца, Васима Юсефа Сбейха. К счастью, рядом со мной оказался знакомый офицер из мухабарата, владеющий русским языком. Поэтому мне удалось обменяться несколькими фразами с отцом Джавы. Он рассказал, что у девочки было врождённое заболевание глаз. Врачи в России очень переживали за его дочь, старались помочь ей. Они сделали многое. А теперь всё будет зависеть от воли Аллаха.

– Но почему такая грустная ваша Джава? – спросил я у Васима Юсефа.

– Устала с дороги. А ещё грустит после расставания со своими и маленькими, и взрослыми друзьями, которые у неё появились в Санкт-Петербурге.

Пять сирийских детей в возрасте от 6 до 14 лет лечились от тяжёлых хронических заболеваний в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Как пояснили мне в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, у них были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым сделаны уникальные в своём роде операции по восстановлению утраченных функций. Вернулись в Сирию не все. Ещё один ребёнок продолжает лечение в Санкт-Петербурге.

Прилетевших детей и их родителей встречал губернатор провинции Латакия Ибрагим Худер Аль-Салем. После бесед с ребятишками я его сфотографировал вместе с ними на память. Очень большую благодарность родители выражали военнослужащим Центра по примирению враждующих сторон. И пока они с помощью переводчика оживлённо разговаривали с офицерами, их детишки отдавали предпочтение сладостям. А стол наши миротворцы накрыли для своих маленьких друзей и их родителей богатый. Они, кстати, позаботились и о том, чтобы прилетевшие разъехались по домам не ночью, а наутро. Так безопаснее. Ведь кому-то ехать недалеко – на окраину Латакии, а другим – в Хомс, Хаму, Дамаск… В Сирии такие поездки, особенно ночью, безопасными не назовёшь.

Я подхожу к Исмаэлю Сальману Фаделю и его детям. Он, его сын Джафар и дочь Семар радостно улыбаются, поднимают в знак приветствия руки. Я с удовольствием фотографирую эту семью. Спрашиваю, есть ли у них электронный адрес, чтобы прислать потом снимки. Офицер из мухабарата переводит слова Семар:

– Нет у нас пока Интернета…

Я сначала не обратил внимания на то, что ответил мне не отец девочки, не её брат, а она сама. А потом сразу вспомнил. У Семар было нарушение органов слуха.

– И как теперь она слышит? – спросил у переводчика.

Отвечая на вопрос, Семар слегка отвернула за ухом прядь своих волос и показала: дескать, вот остался небольшой шрамик от операции, но он скоро исчезнет. Зато теперь она хорошо слышит!

Тут инициативу взял в свои руки её 13-летний брат Джафар. Он попросил сфотографировать его на фоне флагов, портретов и стоявшего на перроне перед зданием аэровокзала пассажирского лайнера. Я, конечно же, выполнил все просьбы мальчика.

От души радовались подаркам и угощению 12-летний Мазин, сын Хльдуна Ахмада Фахро, и 7-летний Касим, сын Ахмада Ради Алсаваса.

– Сфотографируйте нас вместе с этими сувенирами, – попросили они.

И наконец улыбнулась маленькая Джава. Ей что-то ласково прошептала Семар, и девочка забыла об усталости и своей грусти.

Перед тем как родителям и детям предстояло отправиться отдыхать, чтобы утром разъехаться по домам, губернатор провинции Латакия Ибрагим Худер Аль-Салем ещё раз поблагодарил российских военных врачей в Петербурге, а также представителей Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, которые приняли самое активное участие в этой благородной миссии. Он выразил чувство радости по поводу возвращения детей и их родителей, на лицах которых теперь можно увидеть счастливые улыбки.



Хмеймим