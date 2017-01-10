Найти особинку…

Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова Александр Сытов мог бы продолжить семейную династию. Его отец Капитон Васильевич был человеком творчески одарённым, великолепно рисовал, но стать профессиональным художником, как сын, ему помешала война. Зато работы Александра Сытова по праву вошли в золотой фонд культурного наследия России. В феврале нынешнего года Александр Сытов отметит своё 60-летие. Эти заметки не подведение неких итогов его работы к юбилейной дате, просто штрихи к портрету замечательного художника и человека.

Отец Сытова – фронтовик. Два ранения, одно – тяжёлое. До войны учился в изостудии, преподаватель из Суриковского института настаивал, чтобы он выбрал живопись своей профессией. После того как вернулся с фронта, вполне мог продолжить обучение, что ему и предлагали. Но было не до учёбы. Появилась семья, надо было на что-то жить.

Отец сразу заметил, что сын тянется к карандашу. И всячески это поощрял.

Учиться в обычной школе, а вечерами заниматься живописью было сложно. Конечно, в школе он был постоянным автором стенгазет и другой наглядной агитации. Кстати, уже тогда творческая судьба вела его к военным: больше всего любил рисовать боевую технику к 23 Февраля, что-то героическое по книжкам Гайдара. Мама нашла оптимальный вариант для учёбы: московскую среднюю школу при Суриковском институте. По её окончании экзамены принимали преподаватели из Суриковского, они же давали рекомендации на дальнейшее обучение уже в институте.

Работы Сытова всем понравились, а вот экзамены он завалил… Его сразу призвали в армию, в войска ПВО. То время было очень полезно ему и как будущему военному художнику. Армейская тема не отпускала – на его картинах грохотали танки, летали самолёты, видны были, словно настоящие, взрывы. В армии он рисовал много портретов товарищей, но не забывал и лирику – пейзажи, натюрморты… Повторно экзамены в Суриковский сдавал, ещё служа в части: в сержантской форме, со значком ГТО и другими армейскими знаками отличия на груди. Сдал блестяще!

Откуда взялся такой интерес к военной тематике, Александр ответить не сумел. Быть может, истоки её в рассказах отца-фронтовика? Хотя тот о войне практически не говорил – не любил. Но основная работа Сытова при выпуске из школы называется «1941 год». На ней по горящей ржи идут солдаты, несут раненых. Седой, с перевязанной головой солдат в руках держит колоски…

У дипломной его работы мирное название – «Вечерняя мелодия». Но тема всё равно военная. Солдаты в красном уголке – комнате отдыха. Кто читает, кто подшивает подворотничок, кто просто смотрит в окно. Очень точно передано настроение, тонко подмечены эмоции, гармонично подобрана цветовая гамма. Диплом Сытов защитил на отлично.

Но Александр был постоянно недоволен собой. Человек очень ответственный, он был постоянно занят комсомольской работой, для творчества времени оставалось мало. Большую роль в дальнейшей судьбе Сытова сыграл его близкий товарищ, с кем они вместе учились, Сергей Присекин. Для Александра недавний уход из жизни этого всемирно известного живописца-грековца стал личным горем. Именно Присекин давал ему творческий заряд, подбадривал в самые сложные времена. Итогом стал приход Сытова в Студию Грекова.

Армейская тема не отпускала – на его картинах грохотали танки, летали самолёты, видны были, словно настоящие, взрывы

Стать сразу таким мэтром, какими уже были Сибирский, Данилевский, Дмитриевский, Самсонов-старший, оказалось очень сложно. Признание от них к молодому художнику пришло после длительной командировки на Дальний Восток, когда он начал мастерски писать «длинные» пейзажи: метр по вертикали, три горизонтали. Упор делал на окружающую красоту. Это придавало особый смысл и каким-то небольшим деталям – военным приметам, например виднеющимся вдали кораблям. Это была великолепная серия картин «На краю земли советской».

Работ, которые известны миллионам людей в России и ценимых за рубежом, у Сытова много. Но он обычно рассказывает о нескольких, видимо, ставших для него особо памятными. Как полотно «Встреча на Эльбе» 1988 года. До него к этой теме никто не обращался ни у нас в стране, ни в мире. Он изучил сотни фотографий, перечитал десятки книг, чтобы картина «ожила». Потом начались тяжелейшие, в том числе для культуры, 1990-е. И тут Смоленская филармония заказала Сытову картину «Славься!» на тему музыки Глинки. Но с особым условием: самого композитора на полотне быть не должно. И Александр блестяще справился с задачей, собрав вместе и его соратников, и персонажи из его опер.

2000-е годы остались в памяти у грековцев потому, что ряд художников участвовали в росписи храма Христа Спасителя. Среди них был и Сытов. За эту работу он награждён орденом Московской патриархии – Святого Великомученика Даниила Московского. Среди важных для Александра наград и орден Почёта, за которым стоят не только его заслуги в живописи, но и то, через какие трудности он шёл к успеху. Ведь «военный художник» – это особое звание. За ним – тяжёлые командировки, в том числе в «горячие точки». И умение, талант показать жизнь наших Вооружённых Сил в её определении, как «защита Отечества», в её суровых буднях и редких минутах отдыха.

…Сегодня в студии пора расцвета, военная культура обрела второе дыхание, стала ярче видна жизненная необходимость духовной составляющей для наших Вооружённых Сил. И Сытов, как художественный руководитель грековцев, здесь на переднем рубеже. Это очень ответственная работа, здесь немало организационных моментов. Но с карандашом и кистью он не расстаётся, творческий кураж его не оставляет.

На вопрос, что значит быть вообще художником, Александр ответил в своей манере:

– Это не только умение рисовать. Важно передать в знакомом что-то новое. И суметь донести это людям. Найти в окружающем особинку – удел немногих…