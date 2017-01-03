В.М. Михалкин родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. С началом Великой Отечественной войне ушёл на фронт добровольцем, служил в штабной батарее артиллерии 42-й армии Ленинградского фронта. В декабре 1944 года окончил краткосрочные фронтовые курсы подготовки офицерского состава, получил звание младшего лейтенанта и был назначен адъютантом командующего артиллерией 21-й армии 1-го Украинского фронта. Принимал участие в боях 1945 года на территории Польши и Чехословакии.

После войны продолжил службу в Вооружённых Силах. С 1953 года - командир батареи тяжёлых миномётов 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва в Ленинградском военном округе, начальник дивизионной школой сержантов. В 1962 году окончил Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского, затем заместитель командира, командир самоходно-артиллерийского полка 39-й гвардейской мотострелковой дивизии в Группе советских войск в Германии. В последующем командовал ракетной бригадой в Северо-Кавказском военном округе, артиллерийской дивизией в Прикарпатском военном округе, ракетными войсками и артиллерией 7-й танковой армии и Белорусского военного округа.

С 1978 года - начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, в 1983 – 1991 годах - командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск. В этот период неоднократно выезжал командировки в Афганистан, умело руководил операцией по размещению на боевых позициях в ГДР и Чехословакии трёх ракетных бригад в ответ на развёртывание в Западной Европе ракет средней дальности «Першинг-2», многое сделал для развития теории применения ракетных войск в боевых условиях.

После увольнения в отставку принимал активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодёжи, являлся президентом общественно-благотворительного фонда «Офицерское братство». Будучи генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ, способствовал совершенствованию в боевой подготовки Вооружённых Сил РФ, стал инициатором возрождения ежегодных общеармейских конкурсов на звание «Лучший артиллерист Российской Армии».

Маршал артиллерии В.М. Михалкин награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, Почёта, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и многими медалями.

Светлая память о верном сыне России маршале артиллерии Михалкине Владимире Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

С.K. Шойгу, В.В. Герасимов, Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, А.И. Антонов, Ю.И. Борисов, Д.В. Булгаков, Т.В. Иванов, П.А. Попов, Ю.Э. Садовенко, Т.В. Шевцова, А.В. Фомин, В.В. Селин, А.И. Волосов, О.Л. Салюков, В.Н. Бондарев, В.И. Королёв, С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, А.В. Головко, Д.Т. Язов, М.А. Моисеев, В.Ф. Ермаков, Ф.Д. Бобков, М.А. Гареев, Ю.Ф. Зарудин, А.И. Сорокин, Ю.Н. Якубов, М.М. Матвеевский, Н.М. Димидюк, В.Н. Зарицкий, М.И. Каратуев, С.В. Богатинов.