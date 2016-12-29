С признательностью за поддержку

В Москве в Национальном центре управления обороной прошло заключительное в этом году заседание Общественного совета при Министерстве обороны РФ. В заседании принял участие генерал армии Сергей Шойгу. Он проинформировал членов совета о некоторых итогах деятельности военного ведомства в 2016 году, о планах создания авиационного кластера на аэродроме Кубинка в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2017» и восстановления творческого потенциала Академического ансамбля имени А.В. Александрова, об оказании помощи родственникам погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«За эти годы мы с вами создали, пожалуй, самый крупный Конгрессно-выставочный центр и уникальный по своему содержанию парк «Патриот». На будущий год будем проводить очередную большую выставку «Армия-2017». Там будет добавлена ещё одна, авиационная часть».

Место армии в обществе, реальное отношение населения к ней, к людям в погонах весьма зримо и полно определяются конкурсом в военные вузы. Или отсутствием такового, как это было в стране не так уж давно. В настоящее время в этой области в России всё в порядке.

– Сегодня мы имеем, пожалуй, один из самых высоких конкурсов в наши учебные заведения, в этом году количество абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36 процентов, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу, уточнив, что в среднем конкурс составил десять человек на место.

Благодаря этому в военные вузы были отобраны лучшие, наиболее подготовленные абитуриенты. К тому же с недавних пор в военном ведомстве появился ещё один способ использовать по военному назначению интеллектуальный потенциал наиболее талантливой молодёжи, окончившей гражданские вузы, – это научные роты.

– Напомню: в 2013 году мы с вами говорили о том, что пора прекратить забивать гвозди микроскопами и призывников, которые хорошо окончили высшие учебные заведения, использовать с максимальной отдачей. Именно тогда возникла идея создания научных рот, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Сегодня 600 выпускников разных учебных заведений по всей стране проходят службу в научных ротах

И далее сообщил, что сегодня 600 выпускников разных учебных заведений по всей стране проходят службу в научных ротах. Их достижения – 30 зарегистрированных изобретений и несколько десятков рационализаторских предложений. А поскольку после службы по призыву многие талантливые специалисты остаются в Вооружённых Силах, число изобретений и рацпредложений оборонного значения, сделанных ими, несомненно, увеличится.

На заседании Общественного совета речь шла и о подготовке к Международному военно-техническому форуму «Армия-2017», который пройдёт в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». В отличие от предыдущего подобного форума, прошедшего в сентябре 2016 года, на «Армии-2017» будет представлен кроме сухопутного также отдельный авиационный кластер. Сейчас в рамках подготовки к форуму для показа техники и вооружения Воздушно-космических сил, куда входят ВВС, ПВО и космические войска, в Кубинке реализуется новый проект, сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

На заседании Общественного совета при Министерстве обороны речь шла и о поддержке родных и близких погибших в авиакатастрофе у Черноморского побережья. В связи с этим министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов совета за глубокое сочувствие родственникам погибших:

– Для нас это важно. Ваша поддержка, и то, что вы разделили горе родных и близких, что трагедия не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. 28 декабря начнутся выплаты всем семьям погибших.

При этом помощь деньгами не ограничится. По словам генерала армии Сергея Шойгу, Министерство обороны продолжит работу с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке, позаботится о судьбе детей, жён, их жилищных условиях.

– О части решений уже объявлено, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки, – пояснил министр обороны.

Может ли современная Российская армия, да и вся Россия остаться без александровцев, без их оркестровой музыки, без завораживающего слаженностью хора, без эталонных голосов солистов? Риторической кажется сама постановка вопроса.

Конкурс для нового набора в состав ансамбля начнётся после Нового года, сообщил членам Общественного совета генерал армии Сергей Шойгу. В Министерстве обороны разрабатываются и принимаются все необходимые решения и предложения, направленные на то, чтобы, как сказал глава военного ведомства, «не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали».

Поблагодарив членов Общественного совета при Министерстве обороны за десятилетнюю предметную работу, за поддержку проектов военного ведомства, в том числе патриотических и повышающих престиж Вооружённых Сил, генерал армии Сергей Шойгу предложил им продолжить участие в подобных проектах. Их много, и все они рассчитаны на длительное время.

– Раньше говорили «с отложенным эффектом», но эффект мы получаем уже сейчас, и очень хороший, – резюмировал министр.