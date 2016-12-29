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Пора на родину

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Пора на родину Фото Анны ГОРБАНЬ.

Шестеро сирийских ребят в возрасте от 6 до 14 лет в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу получили специализированное лечение в Клинике детских болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Пять из них возвращаются домой.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, маленькие пациенты провели в Санкт-Петербурге больше месяца. За это время они прошли полное обследование, некоторым была оказана высокотехнологичная помощь. Одного ребёнка ждала внутрисосудистая операция, другого – сложная операция на внутреннем ухе с постановкой импланта. Этот мальчик продолжит реабилитацию в стенах Военно-медицинской академии.
За время пребывания в Северной Пальмире для маленьких гостей из Сирии организовали несколько экскурсий. Они ознакомились с историей Санкт-Петербурга, посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор.
В канун Нового года дети и родители тепло простились с персоналом клиники, поблагодарили за помощь и пожелали всем россиянам счастья в 2017 году.
Дальнейшее медицинское наблюдение за детьми продолжат уже сирийские специалисты. Врачи Военно-медицинской академии отправили вместе с отъезжающими необходимый запас лекарственных препаратов и будут находиться в постоянном контакте с коллегами из САР.

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