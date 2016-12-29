Мир для Сирии

В четверг стало известно, что между правительством Сирийской Арабской Республики и вооружённой оппозицией достигнуты договорённости о прекращении огня на территории страны и выражена обоюдная готовность к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Вооружённые силы САР прекращают боевые действия по всей территории страны начиная с 00.00 30 декабря.

Глава государства, открывая совещание, отметил, что «утром, несколько часов назад, произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но и для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ – между сирийским правительством и вооружённой оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию».

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Российской Федерации, продолжил он, «постоянно находились в контакте с нашими партнёрами и в Дамаске, и в других столицах, очень большую работу проделали совместно с партнёрами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трёхсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательства не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской Республике».

Владимир Путин попросил глав оборонного и внешнеполитического ведомств дать анализ происходящего и высказать своё мнение о ближайших задачах по дальнейшему урегулированию сирийского кризиса, имея в виду, что все достигнутые договорённости «очень хрупкие, требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам, постоянного контакта с нашими партнёрами в регионе».

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил, что в соответствии с поручением главы государства «Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую территорию в центральной и северной части Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов – более 60 тысяч боевиков. В переговорах принимали участие наиболее влиятельные полевые командиры семи оппозиционных формирований».

Одновременно аналогичная работа проводилась с правительством Сирийской Арабской Республики. В результате переговоров удалось согласовать позиции сторон и подписать три основных документа, предусматривающих введение режима прекращения боевых действий, создание системы контроля за его соблюдением, а также порядок организации переговоров по мирному разрешению сирийского конфликта. Министерством обороны подготовлена горячая линия связи для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, выступающей вместе с Россией гарантом соблюдения режима прекращения огня и выполнения достигнутых договорённостей.

«В случае принятия вами решения о вступлении в силу указанных договорённостей, – сказал генерал армии Сергей Шойгу, – готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий и организовать постоянный контроль за его соблюдением. Полагаю, что в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии».

Как сообщил министр обороны РФ, на сегодня установлен прямой канал связи с турецкими коллегами, которые выступают гарантами соблюдения всех требований данного соглашения и особенно требований по контролю за выполнением этих соглашений. Основная суть контроля заключается в том, что организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических и против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусры».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь сказал: «Владимир Владимирович, мы сегодня примем меры, с тем чтобы пакет документов, который был подписан и о котором вы сказали, был распространён в качестве официальных документов Совета Безопасности ООН, проинформируем членов Совета Безопасности о проделанной работе, ответим на их вопросы».

По словам Сергея Лаврова, сейчас вместе с турками и иранцами начинается подготовка встречи в Астане. «С учётом важности расширения числа стран-гарантов, – указал глава внешнеполитического ведомства, – мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договорённостям… В последующем, на других этапах, наверное, нужно привлекать ещё ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии. Это Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иордания».

Созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии

В завершение встречи Владимир Путин особо подчеркнул, что достигнутые договорённости требуют особого внимания и сопровождения с целью их сохранения и развития. «Тем не менее, – продолжил он, – это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнёров в регионе». Он призвал правительство Сирийской Арабской Республики, вооружённые отряды оппозиции, все страны региона, и вовлечённые в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны, оказать поддержку достигнутым договорённостям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана.

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом, – заявил Президент России. – И безусловно, будем исполнять договорённости, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских Вооружённых Сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим. Я хочу поблагодарить вас за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом».