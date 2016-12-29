Нам доверено спокойствие Родины

Командир отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты

полковник Дмитрий УСКОВ:

– В уходящем, 2016 году военнослужащие соединения успешно выполняли боевые задачи в Средиземноморском регионе и на территории Сирийской Арабской Республики, обеспечивая операции ВКС России по борьбе с международным терроризмом. На стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016» бригада, действовавшая в полном составе, справилась с поставленными перед ней задачами. Наши пехотинцы успешно осваивают новые образцы вооружения и военной техники, которыми соединение укомплектовано в полной мере. К достижениям года отношу и выступление десантно-штурмового взвода бригады на АрМИ-2016: он в составе российской сборной занял первое место в международном финале состязаний. На Кубке Вооружённых Сил РФ по армейскому рукопашному бою победителем стал морской пехотинец из Севастополя матрос Егоян.

Новый, 2017 год будет для соединения не менее насыщенным разнообразными учебными мероприятиями и боевыми задачами. Согласно плану боевой подготовки бригады, который реализуется с 1 декабря, интенсивность занятий и тренировок личного состава достигла максимума. При этом морские пехотинцы продолжат сопровождение кораблей и судов Черноморского флота во время дальних походов. Итоги за 2017 год будут оценены главной инспекцией Министерства обороны РФ.

Поздравляю с наступающим Новым годом всех военнослужащих бригады, коллег и сослуживцев из других соединений и частей морской пехоты, наших братьев по оружию из других видов, родов войск и сил. В первую очередь свои поздравления шлю тем, кто в эти дни выполняет свой долг вдали от родного берега. Здоровья, счастья и удачи вам, вашим близким и родным, успешного решения всех задач и благополучного возвращения домой.

Командир эскадренного миноносца «Быстрый»

капитан 1 ранга Руслан ПЕТРАЧКОВ:

– Год уходящий для нашего экипажа проходил под знаком дальних походов. Обычно мы бороздим прилегающие к Дальневосточному региону моря, а тут выпала боевая служба в южных широтах Мирового океана. В январе «Быстрый» вернулся во Владивосток, посетив в океанском плавании порты Индии, Индонезии, Вьетнама, Китая и успешно выполнив все задачи международного военно-морского учения «Индра». Замечу: впервые за всю свою историю эсминец пересёк экватор. И новый, 2016 год мы встречали на его широтах в 30-градусную жару. Когда находишься вдали от родных берегов, острее чувство Родины. Потому когда в тот час зазвучал Гимн, весь личный состав его запел, и команды для этого не требовалось. Такое помнится долго…

Минувшей осенью – снова в поход. На этот раз боевую службу несли в районах Восточно-Китайского и Филиппинского морей. И снова экипаж работал в любое время суток, объединяя, сплачивая всех единой целью.

Памятным стало для нас и участие в военно-морских состязаниях на приз главнокомандующего ВМФ между ракетно-артиллерийскими кораблями 1 и 2 ранга, где предстояло уничтожить боевые корабли «противника» в районах, удалённых от основного пункта базирования. Вот тут и сказалась выучка нашего экипажа! «Быстрый» безупречно выполнил ракетную стрельбу главным комплексом «Москит» по морским целям в Охотском море и завоевал почётный кубок.

Среди тех, кем гордится экипаж и, думаю, флот в целом, – опытнейшие командиры штурманской, ракетно-артиллерийской, радиотехнической и электромеханической боевых частей, боевой части связи капитаны 3 ранга Эдуард Новиков, Константин Петров, Дмитрий Пестов, Алексей Коноплёв и Роман Воробьёв. Растёт молодая офицерская смена: помощник командира корабля старший лейтенант Артём Шмагин, командир машинно-котельной группы старший лейтенант Юрий Кандауров, старший инженер ракетно-артиллерийской боевой части капитан-лейтенант Ренат Забиров, командир группы связи капитан-лейтенант Андрей Блоцкий, инженер электронавигационной группы старший лейтенант Вадим Абрамов.

Радует, что всё больше военнослужащих связывают свою судьбу с морем. Ныне экипаж почти полностью укомплектован контрактниками. В 2017 году личный состав будет состоять из них на сто процентов.

От души желаю экипажу, всем военным морякам спокойного моря, семи футов под килем. К новым победам в военно-морской службе во благо Родины!

Командир Уральской отдельной бригады РХБ защиты

полковник Сергей СПИРИДОНЕНКОВ:

– В 2016 учебном году личный состав бригады принял участие в двух десятках тактико-специальных учений ротного масштаба, четырёх батальонных и одном бригадного уровня. Эту линейку учебных проверок на профессионализм венчает участие соединения в комплексном учении по локализации и ликвидации последствий гипотетической аварии на Белоярской атомной станции. При пошаговом контроле более чем двух десятков иностранных наблюдателей военнослужащие бригады успешно отработали с вертолёта сложнейший этап разведки радиационной обстановки, а затем провели дезактивацию колонн автомобильной и бронетехники, санобработку работников АЭС.

В рамках программы перевооружения бригадные подразделения приняли в эксплуатацию свыше полутора десятков современных образцов специальной техники – разведывательные химические машины РХМ-6 и дымовые машины ТДА-3К. С учётом новых поступлений автопарк соединения обновился до уровня 50 процентов, что заметно повысило возможности бригадной тактической группы.

В августе 2016 года на долю соединения выпало сложнейшее испытание: военнослужащие батальонов специальной обработки и аэрозольного противодействия участвовали в ликвидации вспышки сибирской язвы, возникшей в тундре на одном из удалённых пастбищных участков одомашненных северных оленей. Для военнослужащих Уральской отдельной бригады РХБ защиты это было сложнейшее испытание не только на профессионализм, но и на выносливость. Приходилось работать на местности в средствах индивидуальной защиты по 8–10 часов подряд.

В новом году готовимся принять очередную партию современных образцов вооружения и военной техники. Будет продолжена серия тактико-специальных учений различного уровня, тематику которых мы творчески разнообразим.

Хотелось бы пожелать в новом году личному составу нашей бригады, всем военнослужащим войск РХБ защиты новых достижений в боевой подготовке, успехов в освоении новой техники, в дальнейшем сплочении воинских коллективов.

Командир Ленинградской военно-морской базы

контр-адмирал Игорь СМОЛЯК:

– В уходящем году корабли и суда, воинские части Ленинградской военно-морской базы успешно решали поставленные перед ними задачи при выполнении планов боевой подготовки. В нашем активе учебные выходы в море с курсантами и кадетами на борту. В частности, несколько дальних походов на счету учебного корабля «Смольный», который за этот год прошёл свыше 20 тысяч морских миль.

Кроме поддержания устойчивого оперативного режима в назначенной зоне ответственности ЛенВМБ обеспечивала строительство и испытания кораблей и судов, подготовку их экипажей. Мы содействовали проведению ряда научно-исследовательских работ. В апреле в Кронштадт из беспрецедентной антарктической экспедиции возвратилось океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

Мы достойно завершили комплекс мероприятий, связанный с ремонтом и переходом к месту стоянки крейсера «Аврора».

2017 год будет ещё более напряжённым и насыщенным событиями. Понимаем, что качественное и полное освоение программы боевой подготовки позволит нам и в дальнейшем поддерживать высокую боеготовность, подтверждать свой профессионализм в ходе различных учений, в том числе на предстоящем СКШУ «Запад-2017».

В числе наших задач – обеспечение VIII Международного военно-морского салона, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. В активную фазу перейдёт работа по созданию в Кронштадте военно-морского филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». Дальнейшее развитие получит поддержка юнармейского движения.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого флотского здоровья, семейного благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях во благо Отечества!

Командир отдельного батальона морской пехоты

подполковник Александр КАРТАВКИН:

– Когда в августе уходящего, 2016 года наш батальон вместе со своей штатной техникой осуществлял погрузку на десантные корабли, морпехи, которым предстояло выйти в море впервые, сначала чувствовали себя неуютно. Но уже с началом перехода освоились, ощутили себя членами экипажа корабля. Да, погрузка на БДК и переход морем – это особая наука. И её постигают только на практике.

Основным мероприятием учебного года для нашего батальона было участие в подготовке к СКШУ «Кавказ-2016». Вся учебно-боевая деятельность части с начала года была подчинена ей.

Военнослужащим батальона к службе на колёсах не привыкать. При подготовке к СКШУ мы прошли без поломок и задержек многие сотни километров комбинированным маршем, дважды участвовали в погрузках на корабли и в переходах к месту проведения учения. Многократные полевые занятия с личным составом под руководством старших начальников позволили детально отработать действия каждой роты, каждого взвода и батальона в целом.

Осознание, что именно нашему батальону доверено выполнить основную задачу СКШУ «Кавказ-2016», заставило поволноваться не только меня, но и каждого офицера и контрактника.

А вот когда наступило время «Ч» и мы пошли на высадку, все экипажи машин, расчёты артиллерийской батареи действовали спокойно, уверенно, слаженно и без какого-либо волнения. Отмечаю десантно-штурмовую роту под командованием капитана Алексея Кузнецова, успешно выступившую в роли передового отряда во время высадки с первой волной десанта. Отличилась также и самоходно-артиллерийская батарея под командованием старшего лейтенанта Василия Хвостова, которая, ведя огонь с закрытых огневых позиций, поразила все цели.

Действия батальона во время участия в СКШУ «Кавказ-2016» получили высокую оценку. Батальон по итогам года признан одним из лучших подразделений береговых войск ЮВО.

Со страниц «Красной звезды» хочу поздравить военнослужащих батальона, членов их семей, весь личный состав Каспийской флотилии с наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого флотского здоровья, новых успехов в боевой подготовке.

Актёр театра и кино

Сергей МАХОВИКОВ:

– От всего сердца хочу поздравить вас с Новым годом! На экране, в кино, мне доводилось выступать в роли офицера ФСБ и МВД, вертолётчика и командира стратегического бомбардировщика «Белый лебедь». Мои герои проходили службу в спецназе и на границе.

В реальной жизни мне тоже приходилось бывать в «горячих точках»: в Таджикистане, на Кавказе, в Донбассе и Сирии...

Никогда не забыть глаза ребят, перед которыми нам, артистам, творческому десанту, приходилось и приходится по зову человеческого долга и совести выступать – порой на передовой, в самых дальних гарнизонах. Везде, где с честью служат настоящие защитники своей страны. Военный зритель искренен в любви к искусству. И мне, и всем артистам никогда не приходилось искусственно вызывать эмоции: вы всегда честны. Если наше выступление вызывает слёзы сочувствия, значит, они могут быть и на ваших глазах. У вас всё по-настоящему: и смех, и слёзы, и любовь.

Артистам всегда хочется передать вам частицу домашнего мирного тепла. И ещё раз сказать то, что истинно: мы всегда есть и будем рядом с вами, мы верим в вас, мы гордимся вами! И тоже сегодня на боевом посту.

Пусть добро, счастье, верность, любовь всегда идут с вами в армейском строю! Здоровья и терпения!