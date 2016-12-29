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2016: радости и печали

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2016: радости и печали

Вспоминаем об основных спортивных событиях уходящего года

Год Красной Огненной Обезьяны, до календарного завершения которого остаётся всего два дня, стал для нашей страны настоящим вызовом не только на спортивных аренах, площадках и трассах, но в кулуарах и закулисье. Слишком многое в современном спорте стало решаться после завершения соревнований: в лабораториях, кабинетах чиновников и залах для пресс-конференций. Если всё это скрестить с передёргиваниями в прессе, провокациями ТВ и откровенными вбросами изощрённого вранья, выйдет что-то из приключенческо-гангстерского жанра. Под его знаком и проходил год. Год, когда российским спортсменам предстояло сражаться за право выступить на Олимпийских играх…

ФУТБОЛЬНАЯ ЛОДКА РАЗБИЛАСЬ…
Первая половина 2016-го была наполнена оптимистичными ожиданиями в футболе. Лето каждого високосного года – это Евро. После многочисленных неудач, преследовавших нашу команду, мы вправе были рассчитывать на успех подопечных Леонида Слуцкого. Третий раз подряд на крупнейших турнирах (Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016) нам досталась группа, из которой с учётом обновлённого формата турнира выйти было ещё проще, чем в Польше четырёхлетней давности или Бразилии два года назад.
Первый же матч внушил надежду, что наши футболисты наконец-то обрели уверенность в своих силах, волю к новым свершениям и готовность противостоять любому сопернику. Спасение в Марселе, когда Василий Березуцкий своим голом принёс команде ничью во встрече с Англией (1:1), вызвала в среде болельщиков такое воодушевление, что, казалось, повторение сказки образца 2008 года – дело почти свершившееся.
SlutskiyNYНо вышло так, что Евро во Франции останется в нашей памяти по большей части благодаря разбушевавшимся российским фанатам, выяснявшим отношения с англичанами в рукопашной. Сначала полем битвы был Старый порт в Марселе, а затем центр Лилля. Увы, с переездом на север подопечные Леонида Слуцкого окончательно растеряли и без того скромные запасы умений и навыков, которые имели, отвернулась от них и удача, позволившая не проиграть в первой встрече на «Велодроме». 1:2 от Словакии и последний шанс – игра с Уэльсом в Тулузе.
Этот поединок лучше охарактеризовать кратко: не наш день. Ни одной мало-мальски осознанной атаки, видимой мысли в опорной зоне и никакой самоотдачи в обороне. 0:3 в матче со сборной, в которой по-настоящему блистает только один футболист (Гарет Бэйл), – жестокое, но справедливое наказание.
Слуцкий после этого подал в отставку. Признался, что Россия не футбольная страна, а в конце года ушёл и из ЦСКА. Мы же опять остались с разбитыми мечтами, которые теперь придётся склеивать в преддверии домашнего чемпионата мира. До него всего полтора года.

Как всегда, самый весомый вклад в олимпийские достижения сборной России внесли атлеты ЦСКА

В РИО НЕ ЧЕРЕЗ ПАРАДНЫЙ ВХОД
Конец июля, когда до Олимпиады в Рио-де-Жанейро оставались считаные дни, принёс нам плохую весть. Канадский юрист Ричард Макларен обнародовал первую часть своего доклада о нарушениях в антидопинговой сфере со стороны России.
Сработал эффект домино, спровоцировавший дополнительный барьер на пути российских спортсменов. МОК устроил расследования в отношении упомянутых в докладе Макларена россиян. Под подозрением находилась чуть ли не половина делегации. За неделю до открытия Олимпиады не было понятно, кто же будет выступать в составе нашей команды. Многие летели в Бразилию без уверенности в том, что международные федерации позволят им участвовать в соревнованиях. Так, например, было с пловчихой Юлией Ефимовой. Она получила разрешение выйти на дорожку Водного центра Олимпиады лишь после церемонии открытия.
EgoryanNYНесмотря на такие преграды, результат соотечественников впечатляет – 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей. Четвёртое место в неофициальном командном зачёте. Едва ли можно было рассчитывать на такое с учётом отстранения легкоатлетов, тяжелоатлетов и ряда других спортсменов. Как всегда, весомый вклад в достижения внесли спортсмены ЦСКА.

НА ГОРИЗОНТЕ – СПЛОШНАЯ БОРЬБА
Завершался же год второй частью доклада Макларена, давшей повод для новых расследований МОК, очередных отстранений и отмены соревнований. Вслед за паралимпийцами и лишёнными права выступать в Рио-де-Жанейро представителями олимпийской сборной под удар попали атлеты, выступающие в зимних видах спорта.
В манипуляциях с пробирками, на которых якобы обнаружены царапины, свидетельствующие об их вскрытии, подозреваются олимпийские чемпионы и призёры Игр в Сочи. На данный момент отменены соревнования в рамках этапов Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам и конькобежному спорту, планировавшиеся в России. Не состоится и чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, намечавшийся на февраль в Сочи.
А это значит, что год наступающий бросает нам новый вызов, с которым предстоит справиться, если мы хотим достойно выступить на зимней Олимпиаде-2018. Бороться предстоит везде: в информационной сфере, юридической и, конечно, спортивной. Мы же со своей стороны, как всегда, приложим все усилия, чтобы освещать важнейшие турниры года непосредственно с места событий. И первый в этом ряду – чемпионат Европы по фигурному катанию в чешской Остраве.
До встречи в 2017 году!

На снимках (сверху вниз): борец вольного стиля младший сержант

Сослан РАМОНОВ выиграл в Рио-де-Жанейро последнее, 19-е «золото» России;

Леонид СЛУЦКИЙ взял на себя ответственность за неудачу на Евро-2016;

Яна ЕГОРЯН – саблистка ЦСКА – выиграла в Рио две золотые медали.

Фото Getty Images.

 



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