2016: радости и печали

Год Красной Огненной Обезьяны, до календарного завершения которого остаётся всего два дня, стал для нашей страны настоящим вызовом не только на спортивных аренах, площадках и трассах, но в кулуарах и закулисье. Слишком многое в современном спорте стало решаться после завершения соревнований: в лабораториях, кабинетах чиновников и залах для пресс-конференций. Если всё это скрестить с передёргиваниями в прессе, провокациями ТВ и откровенными вбросами изощрённого вранья, выйдет что-то из приключенческо-гангстерского жанра. Под его знаком и проходил год. Год, когда российским спортсменам предстояло сражаться за право выступить на Олимпийских играх…

ФУТБОЛЬНАЯ ЛОДКА РАЗБИЛАСЬ…

Первая половина 2016-го была наполнена оптимистичными ожиданиями в футболе. Лето каждого високосного года – это Евро. После многочисленных неудач, преследовавших нашу команду, мы вправе были рассчитывать на успех подопечных Леонида Слуцкого. Третий раз подряд на крупнейших турнирах (Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016) нам досталась группа, из которой с учётом обновлённого формата турнира выйти было ещё проще, чем в Польше четырёхлетней давности или Бразилии два года назад.

Первый же матч внушил надежду, что наши футболисты наконец-то обрели уверенность в своих силах, волю к новым свершениям и готовность противостоять любому сопернику. Спасение в Марселе, когда Василий Березуцкий своим голом принёс команде ничью во встрече с Англией (1:1), вызвала в среде болельщиков такое воодушевление, что, казалось, повторение сказки образца 2008 года – дело почти свершившееся.

Но вышло так, что Евро во Франции останется в нашей памяти по большей части благодаря разбушевавшимся российским фанатам, выяснявшим отношения с англичанами в рукопашной. Сначала полем битвы был Старый порт в Марселе, а затем центр Лилля. Увы, с переездом на север подопечные Леонида Слуцкого окончательно растеряли и без того скромные запасы умений и навыков, которые имели, отвернулась от них и удача, позволившая не проиграть в первой встрече на «Велодроме». 1:2 от Словакии и последний шанс – игра с Уэльсом в Тулузе.

Этот поединок лучше охарактеризовать кратко: не наш день. Ни одной мало-мальски осознанной атаки, видимой мысли в опорной зоне и никакой самоотдачи в обороне. 0:3 в матче со сборной, в которой по-настоящему блистает только один футболист (Гарет Бэйл), – жестокое, но справедливое наказание.

Слуцкий после этого подал в отставку. Признался, что Россия не футбольная страна, а в конце года ушёл и из ЦСКА. Мы же опять остались с разбитыми мечтами, которые теперь придётся склеивать в преддверии домашнего чемпионата мира. До него всего полтора года.

Как всегда, самый весомый вклад в олимпийские достижения сборной России внесли атлеты ЦСКА

В РИО НЕ ЧЕРЕЗ ПАРАДНЫЙ ВХОД

Конец июля, когда до Олимпиады в Рио-де-Жанейро оставались считаные дни, принёс нам плохую весть. Канадский юрист Ричард Макларен обнародовал первую часть своего доклада о нарушениях в антидопинговой сфере со стороны России.

Сработал эффект домино, спровоцировавший дополнительный барьер на пути российских спортсменов. МОК устроил расследования в отношении упомянутых в докладе Макларена россиян. Под подозрением находилась чуть ли не половина делегации. За неделю до открытия Олимпиады не было понятно, кто же будет выступать в составе нашей команды. Многие летели в Бразилию без уверенности в том, что международные федерации позволят им участвовать в соревнованиях. Так, например, было с пловчихой Юлией Ефимовой. Она получила разрешение выйти на дорожку Водного центра Олимпиады лишь после церемонии открытия.

Несмотря на такие преграды, результат соотечественников впечатляет – 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей. Четвёртое место в неофициальном командном зачёте. Едва ли можно было рассчитывать на такое с учётом отстранения легкоатлетов, тяжелоатлетов и ряда других спортсменов. Как всегда, весомый вклад в достижения внесли спортсмены ЦСКА.

НА ГОРИЗОНТЕ – СПЛОШНАЯ БОРЬБА

Завершался же год второй частью доклада Макларена, давшей повод для новых расследований МОК, очередных отстранений и отмены соревнований. Вслед за паралимпийцами и лишёнными права выступать в Рио-де-Жанейро представителями олимпийской сборной под удар попали атлеты, выступающие в зимних видах спорта.

В манипуляциях с пробирками, на которых якобы обнаружены царапины, свидетельствующие об их вскрытии, подозреваются олимпийские чемпионы и призёры Игр в Сочи. На данный момент отменены соревнования в рамках этапов Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам и конькобежному спорту, планировавшиеся в России. Не состоится и чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, намечавшийся на февраль в Сочи.

А это значит, что год наступающий бросает нам новый вызов, с которым предстоит справиться, если мы хотим достойно выступить на зимней Олимпиаде-2018. Бороться предстоит везде: в информационной сфере, юридической и, конечно, спортивной. Мы же со своей стороны, как всегда, приложим все усилия, чтобы освещать важнейшие турниры года непосредственно с места событий. И первый в этом ряду – чемпионат Европы по фигурному катанию в чешской Остраве.

До встречи в 2017 году!

На снимках (сверху вниз): борец вольного стиля младший сержант

Сослан РАМОНОВ выиграл в Рио-де-Жанейро последнее, 19-е «золото» России;

Леонид СЛУЦКИЙ взял на себя ответственность за неудачу на Евро-2016;

Яна ЕГОРЯН – саблистка ЦСКА – выиграла в Рио две золотые медали.

Фото Getty Images.





