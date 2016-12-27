Год укрепления боеспособности

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Произошла большая трагедия… Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооружённых Сил, нашей культуры, и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях… Мы постараемся сделать всё, чтобы минимизировать боль утраты, хотя сделать это довольно непросто».

Началось совещание с трагической темы – руководитель военного ведомства рассказал участникам совещания о том, как идёт поисковая операция на Чёрном море в районе крушения нашего военного самолёта Ту-154. Из находившихся на его борту 92 человек (военнослужащих, артистов Ансамбля имени А.В. Александрова, госслужащих, съёмочных групп трёх федеральных телеканалов, врача и известной благотворительницы Елизаветы Глинки) выживших, к огромному сожалению, не оказалось.

– Вы знаете, произошла большая трагедия, – сказал генерал армии ­Сергей Шойгу. – Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооружённых Сил, нашей культуры, и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях.

Министр обороны поблагодарил всех, кто близко к сердцу принял эту трагедию, и выразил соболезнование родным и близким погибших.

«Мы присоединяемся к этим словам, – сказал он. – Мы постараемся сделать всё, чтобы минимизировать боль утраты, хотя сделать это довольно непросто».

Что можем и обязаны сделать мы, живые, в отношении трагически ушедших от нас? Завершить поисковую операцию, установить причины катастрофы, разделить боль утраты с родственниками погибших, помочь осиротевшим и овдовевшим, сделать так, чтобы память об ушедших навсегда сохранилась в наших сердцах. И продолжить их славные дела.

В связи с этим министр обороны сообщил, что в районе крушения самолёта «проводятся все необходимые работы по поиску тел погибших и расследованию причин этой страшной трагедии».

Врач-подвижница Елизавета Глинка останется в народной памяти в том числе и благодаря тому, что принято решение о присвоении её имени одному из лечебных заведений Минобороны. Сообщив на совещании об этом решении, министр обороны также подчеркнул, что «дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, должно быть продолжено». В связи с этим та помощь, которую она планировала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она её обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам, заверил генерал армии Сергей Шойгу.

Оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3 процента

Кто хоть раз прошёл торжественным маршем под медь военного оркестра, должен помнить и генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

– Валерий Халилов — это человек-легенда, который внёс огромный вклад в становление нашей оркестровой службы, – отметил министр обороны. – Мы сделаем всё для того, чтобы те традиции, которые были заложены им, были продолжены.

Он напомнил, что уже принято решение о присвоении имени Валерия Халилова военному музыкальному училищу.

– Необходимо как можно быстрее восстановить коллектив, насколько это возможно, – сказал также генерал армии Сергей Шойгу. – Провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен Ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооружённых Сил.

Участники селекторного совещания почтили память погибших минутой молчания.

Помня о павших, нужно думать и заботиться о живых… Министр обороны поручил выделить 70 квартир Ансамблю имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе.

Переходя к повестке дня совещания, министр обороны напомнил, что на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Верховный Главнокомандующий Владимир Путин дал положительную оценку результатам деятельности военного ведомства в 2016 году и обозначил векторы дальнейшего развития армии и флота.

Один из таких позитивных результатов – продолжающееся плановое оснащение Вооружённых Сил современным вооружением, военной и специальной техникой, а также ремонт и модернизация находящихся на вооружении образцов ВВСТ. Так, в войска поставлено 139 летательных аппаратов, 24 надводных корабля и суда обеспечения, 2 многоцелевые подводные лодки, 88 артиллерийских систем и орудий, 764 боевые бронированные машины. В результате оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3 процента. Исправность техники возросла до 94 процентов.

Естественно, техника не может обеспечить боеспособность армии и флота сама по себе – нужны профессионалы, умеющие эффективно её использовать по назначению. В связи с этим огромное значение в Минобороны придаётся комплектованию войск и обучению личного состава.

Укомплектованность Вооружённых Сил личным составом достигла 93 процентов, сообщил генерал армии Сергей Шойгу и отметил, что в уходящем году удалось сохранить и нарастить интенсивность оперативной и боевой подготовки. Проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.

– Они продемонстрировали возросший уровень выучки и слаженности соединений и воинских частей. Об этом свидетельствуют и успешные действия нашей группировки в Сирии, — отметил генерал армии Сергей Шойгу, сообщив, что «испытание на прочность в реальных боевых условиях прошли не только 84 процента лётного состава ВКС, но и техника».

По его словам, в ходе операции в Сирийской Арабской Республике апробировано более 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надёжность.

Подводя итоги выполненного в 2016 году в рамках реализации Плана деятельности Минобороны до 2020 года, участники совещания обсуждали также вопросы, касающиеся развития военной инфраструктуры. Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в общей сложности построено 82 казармы на 28 тысяч человек, 132 столовые на 80 тысяч военнослужащих, 5 аэродромов.

– Большое внимание в уходящем году уделялось вопросам военного образования и патриотического воспитания, — отметил министр обороны.

Что касается военной школы в широком смысле этого слова, то здесь, в частности, удалось существенно усовершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций Минобороны, повысить качество обучения за счёт применения передовых технологий обучения (электронных учебников и др.) и укомплектования преподавателями высокой квалификации, обладающими боевым опытом.

Главным событием в сфере патриотического воспитания молодёжи, безусловно, стало создание при поддержке Министерства обороны Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Это движение, с удовлетворением констатировал генерал армии Сергей Шойгу, набирает всё большую популярность среди молодых людей.

Военное ведомство по-прежнему держит на контроле важнейший для военнослужащих и членов их семей квартирный вопрос. В связи с этим министр обороны сообщил, что постоянным жильём обеспечены 11 100 военнослужащих. Больше половины из них воспользовались субсидией на приобретение или строительство жилья. Служебные помещения в этом году получили 28 500 военнослужащих.

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Необходимый уровень поддержания обороноспособности страны в 2016 году мы сумели обеспечить, подвёл итог на совещании генерал армии Сергей Шойгу. И потребовал продолжить в 2017-м работу по выполнению Плана деятельности военного ведомства до 2020 года, новая редакция которого была утверждена на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны. Руководителям органов военного управления он поставил соответствующие оперативные задачи по линии их ответственности.