От крейсеров до подлодок

Центр судоремонта «Звёздочка», входящий в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация», в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов».

На днях корабль покинул акваторию предприятия и взял курс на Североморск – главную базу Северного флота. Как сообщила пресс-служба судоверфи, в ходе работ на «Маршале Устинове», начатых в 2011 году, корабелами был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые. На предприятии отметили, что опыт, полученный «Звёздочкой» при ремонте «Маршала Устинова», позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров «Москва» и «Варяг».

В конце октября «Маршал Устинов» вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля.

Ракетный крейсер проекта 1164 был заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал Флота Лобов». Спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошёл в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов». В 1994–1997 годах прошёл модернизацию в Санкт-Петербургском АО «Северная верфь». Длина корабля – 186 метров, ширина – 20,8 метра, максимальная скорость – 32 узла, экипаж – около 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Боевые возможности и тактико-технические характеристики крейсеров проекта 1164 позволяют эффективно выполнять задачи в дальней океанской зоне

В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» – на Черноморском флоте, «Варяг» – на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» – на Северном. Боевые возможности и тактико-технические характеристики крейсеров позволяют эффективно выполнять задачи в дальней океанской зоне. Они предназначены для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также для выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удалённых районах Мирового океана. Вспомогательными задачами крейсеров данного класса являются огневая поддержка десанта, борьба с подводными лодками.

Центр судоремонта «Звёздочка» сегодня – современное предприятие, потенциал и фундаментальная техническая база которого позволяют качественно решать сложнейшие задачи по ремонту подводных лодок и надводных кораблей, в гражданском судостроении и судоремонте. На днях, например, Военно-морскому флоту России после завершения ремонта и модернизации была передана большая атомная подводная лодка «Подмосковье». Работы по подготовке субмарины к выходу в море завершились в октябре 2016 года. В ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик подлодки параметрам, заложенным в проект, высокое качество работы корабелов и предприятий-контрагентов.