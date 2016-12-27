Центр помощи и примирения

На протяжении нескольких месяцев все мы напряжённо следили за ситуацией в восточной части Алеппо, которая порой менялась так быстро, что одни сообщения в электронных и печатных СМИ противоречили другим. И когда на экранах телевизоров появлялся начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-лейтенант Владимир САВЧЕНКО, всё сразу становилось на свои места.

С Владимиром Фёдоровичем я знаком не первый день. приходилось выезжать с его подчинёнными на проведение гуманитарных акций в провинции Сирии. И вот теперь довелось встретиться после его возвращения из Алеппо в Хмеймим.

– Владимир Фёдорович, российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР создан 10 месяцев назад. Какие главные задачи выполняет он всё это время?

– Центр создан в феврале 2016 года. Главные его задачи – реализация механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, активное содействие переговорному процессу о примирении между представителями легитимных сирийских властей и мятежной оппозиции, организация доставки гуманитарной помощи мирному населению.

В течение всех этих десяти месяцев представители противоборствующих сторон, которые решили прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, обращались и обращаются в центр по единому координационному телефону, который действует круглосуточно. При этом обратившимся оппозиционным организациям оказывается максимальная помощь в налаживании контактов с руководством САР.

Важнейшим направлением деятельности центра является работа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Таким образом, весь личный состав центра в течение года вёл напряжённую работу по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования: по оказанию непосредственной гуманитарной помощи населению Сирии, взаимодействию с международными организациями, ведению деятельности по подписанию соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий и по другим направлениям.

– И каковы конкретные результаты работы центра?

– Результатом деятельности Центра по примирению враждующих сторон стало подписание более 1074 соглашений о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий. Все данные я привожу на 23 декабря. Только в отдельно взятой провинции Хама в ноябре нынешнего года количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составило внушительную цифру – 41. Соответственно, значительно увеличилось в этом регионе и количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий.

За время своего существования Центром по примирению и его отделениями проведено более 470 гуманитарных акций в различных провинциях страны, в результате чего местному населению было доставлено более 1100 тонн гуманитарной помощи, основную массу которой составляют продукты питания и предметы первой необходимости.

Значительный объём поставляемой гуманитарной помощи составляют медицинские препараты, предметы одежды и школьные принадлежности.

– Гуманитарная помощь поступает ведь не только из России? Помнится, 17 сентября прибыл в Хмеймим Ил-76 с гуманитарной помощью МЧС Белоруссии. Встречал его Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике Александр Пономарёв. Гуманитарная помощь, доставленная этим самолётом, была распределена между жителями нескольких населённых пунктов провинции Латакия.

– Это очень отрадно, хотя следует отметить, что основное количество гуманитарной помощи, более 800 тонн, было направлено в Сирию из Российской Федерации. В то же время в передаче гуманитарной помощи принимают участие такие страны, как Азербайджан, Армения, Сербия, Казахстан.

В канун Нового года в качестве гуманитарной помощи для детей Сирии пришло большое количество новогодних подарков от различных организаций нашей страны. Прислали их из Оренбургского президентского кадетского училища, Тульского суворовского военного училища, а также из Москвы – из Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Все эти подарки переданы в школы и больницы провинций Латакия, Алеппо, Хомс, Хама.

Проведено разминирование более 1400 объектов, из них социально значимых – 75. Разминировано более 200 километров дорог

– А как осуществляется сотрудничество с международными организациями?

– Надо отметить, что при непосредственном участии Центра по примирению враждующих сторон осуществляется постоянное взаимодействие с Организацией Объединённых Наций, Международным комитетом Красного Креста, Сирийским арабским Красным Полумесяцем. Благодаря этому сотрудничеству за 2016 год было проведено более 40 гуманитарных колонн с продуктами питания и медикаментами для оказания помощи населению, проживающему на территориях, занятых боевиками.

– Владимир Фёдорович, внимание всего мира, причём самое пристальное, сейчас приковано к Алеппо. Вы всё знаете о реальной ситуации, которая сложилась в самом городе, а также в провинции. На что были направлены основные усилия личного состава центра и других организаций?

– В самый напряжённый период операции по освобождению восточного Алеппо были проработаны организация и способы вывода по 7 гуманитарным коридорам мирного населения и боевиков, которые решили сложить оружие. По этим коридорам вышли из города почти 110 тысяч человек, а также 9 тысяч боевиков, решивших прекратить вооружённое сопротивление. Это было на первом этапе.

В ходе второго в южной части восточного Алеппо была проведена масштабная гуманитарная операция, которая заключалась в выводе радикально настроенных боевиков, членов их семей, женщин и детей. В итоге был организован выход почти 34 тысяч человек. Как всегда, первоочередное внимание конечно же мы уделяли сохранению жизни мирного населения. Для выполнения данной задачи ежедневно работала звуковещательная станция, которая призывала боевиков сложить оружие, прекратить ведение боевых действий, не препятствовать выходу мирного населения. Для этих же целей использовались листовки, которые выбрасывались с вертолётов в районах города, транслировались рассказы по радио о деятельности нашего Центра по примирению враждующих сторон.

– А какие мероприятия проводятся после окончания активной фазы боевых действий?

– С самого начала деятельности Центра по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования в городе Алеппо личный состав принимает участие как в оказании гуманитарной помощи жителям города, так и в восстановлении объектов инфраструктуры.

За указанный период оказана помощь для выхода из города и организации жизни и быта в пунктах временного размещения более чем 6 тысячам человек, в том числе около 2 тысячам детей. Чтобы облегчить условия для перемещённого мирного населения, отделениями Центра по примирению враждующих сторон было организовано и проведено более 30 гуманитарных акций. В ходе них жителям города доставлены более 100 тонн различных грузов, в число которых вошли не только продукты питания, но и предметы первой необходимости, особенно тёплая одежда.

– Известно, что на территориях, подконтрольных террористам, мирные жители совсем не получали медицинской помощи. Как решалась эта проблема после выхода их к правительственным войскам?

– В городе Алеппо развёрнут медицинский отряд специального назначения, который уже оказал помощь более чем тысяче человек, работая как в стационарных условиях, так и выездными бригадами.

– Когда уходит война, она оставляет за собой огромные разрушения. И даже отгремев, продолжает убивать людей. Например, остаются минные поля, на которых подрывается мирное население. И ему своими силами с такой проблемой не справиться. Что делается в этом направлении?

– Несомненно, одной из важнейших задач является разминирование жилых и муниципальных объектов. Поэтому могу сказать о том, что уже проведено разминирование более 1400 объектов, из них социально значимых – 75, в том числе мечетей – 18, школ – 29, поликлиник – 5, электроподстанций – 3, водозаборных станций – 3. Разминировано более 200 километров дорог. При этом в ходе работ было обнаружено около 10 тысяч взрывных устройств как заводского, так и кустарного производства.

Продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры города. Осуществляется подключение районов Алеппо к постоянному электро- и водообеспечению. Проводится восстановление не только электроподстанций, но и линий электропередачи.

Силами созданных 54 рабочих команд ведутся работы по расчистке улиц от разрушений и завалов.

Для более успешного решения неотложных задач созданы отделения центра в шести округах Алеппо. Постоянно проводятся встречи начальников отделений с главами местных администраций, обсуждаются наиболее актуальные вопросы выполнения мероприятий постконфликтного урегулирования и восстановления нормальной жизнедеятельности города.

Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что центром проведена значительная работа по оказанию помощи в восстановлении мирной жизни в дружественной стране. Везде, где мы осуществляли и осуществляем нашу деятельность, выполняя специальные задачи, население всегда встречает представителей российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики с чувствами радости и благодарности и оказывает помощь в целях более эффективной организации работы на местах.