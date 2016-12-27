Полгода разлуки

Встреча корабля – это всегда по-настоящему трогательный момент. Для тех, кто эти долгие полгода ждал своих мужчин на берегу, время разлуки тянется томительно долго.

Встреча сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» в канун Нового года стала самым лучшим подарком для многих семей города Балтийска. Тем более что специфика дальнего похода боевого корабля такова, что не всегда морякам удаётся послать домой весточку. Потому те, кто ожидал, радовались даже малой информации о походе. Командование флота старалось сообщать членам семей военных моряков, как проходит боевая служба, но, как правило, это были скупые слова: «На борту все живы и здоровы. Корабль следует по заданному маршруту».

И вот настал долгожданный момент встречи. Родные и близкие стали собираться на шестьдесят пятом причале часа за полтора до захода корабля. Встречать пришли целыми семьями во главе с тёщами и свекровями. Женсовет бригады проявил изобретательность в лучших традициях прошлых лет, предусмотрев всё, чтобы сделать для возвращающихся домой настоящий праздник. Любящие женщины Балтийска встречали моряков с транспарантами с поздравлениями, с воздушными шарами, тортами с силуэтом корабля и подарками молодым отцам. Но об этом чуть позже.

Встречать экипаж сторожевого корабля из дальнего похода на причал прибыл командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

– К этому волнующему моменту мы начали готовиться недели за две, – рассказал заместитель командира соединения надводных кораблей по работе с личным составом капитан 1 ранга Константин Хощенко. – Заранее по радиосвязи были получены фамилии наиболее отличившихся в походе моряков для награждения грамотами командующего флотом, ценными подарками, благодарностями. Приказ командующего был подготовлен загодя, и награды вручали прямо на причале. Совместно с женсоветом был написан сценарий праздника, заказан традиционный жареный поросёнок. Словом, были соблюдены все традиции встречи моряков, возвращающихся домой из похода.

СКР «Ярослав Мудрый» заходил в гавань, когда уже начинало смеркаться. Чётко выполнив манёвр швартовки, сторожевой корабль завершил поход.

Командующий флотом наблюдал за действиями швартовых команд на борту корабля и на причальной стенке. И по его виду было понятно, что он остался доволен морской выучкой экипажа.

Командир сторожевого ко­рабля «Ярослав Мудрый» капитан 3 ранга Алексей Новожилов произвёл доклад командующему на причальной стенке и вместе со словами поздравления принял из рук вице-адмирала Александра Носатова полагающегося в таком случае традиционного жареного поросёнка.

Сторожевой корабль дважды пересёк Атлантический океан, побывал на Кубе, в Омане, африканском Джибути, испанской Сеуте, на острове Кипр

Только из речи командующего флотом все встречающие узнали, какова была география дальнего похода экипажа. Сторожевой корабль дважды пересёк Атлантический океан, побывал на Кубе, в Омане, африканском Джибути, испанской Сеуте, на острове Кипр.

Длительное время экипаж совместно с кораблями Республики Никарагуа осуществлял патрулирование вод Карибского моря в его северо-восточной части, где проводилось совместное слежение за авианосно-ударными группами США. Побывал СКР «Ярослав Мудрый» и в сирийском порту Тартус, а потом в составе оперативной эскадры ВМФ России демонстрировал присутствие Андреевского флага в дальней морской зоне.

– Выполнение правительственного задания в сложной международной обстановке, – подчеркнул в своей речи вице-адмирал Александр Носатов, – доказало, что экипаж корабля обладает мужеством, сплочённостью, высокими морскими качествами и мастерским умением управлять вверенными техникой и оружием.

В завершение выступления Александр Михайлович выразил благодарность командному составу сторожевого корабля начиная от командиров отделений и до командира корабля за то, что в ходе трудного дальнего похода экипаж сохранил самое главную ценность флота – жизни матросов.

После детских стихов, встреченных громкими аплодисментами, женсовет поручил смелой девочке Элеоноре вручить счастливым папам сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» поздравления и подарки в честь прибавления в семьях. За время, пока мужья вдали от родных берегов охраняли спокойный сон всех детей России, в семьях моряков экипажа родились одиннадцать малышей.

На фото: традиционный жареный поросёнок из рук командующего Балтийским флотом.