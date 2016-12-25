Трагедия на взлёте

В воскресенье рано утром при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлер после взлёта пропала отметка с радаров самолёта Ту-154 Минобороны России. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и 9 представителей российских СМИ.

Сразу же после поступления информации об исчезновении отметки с радаров были оперативно приняты меры по выяснению ситуации, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Задействована группировка поисково-спасательных сил, которая определила предположительное место падения машины. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от Черноморского побережья Сочи на глубине около 70 метров.

В Сочи прибыла комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым. Для организации оперативного управления спасательными силами развёрнуты и приступили к работе оперативные группы на аэродромах Чкаловский и Адлер, а также в порту Сочи.

Будет сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу ежечасно заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции и оперативно принимает необходимые решения», – сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По состоянию на 17.45 в поисково-спасательной операции были задействованы 32 судна и катера, 5 вертолётов, БЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты. К вечеру водолазная группировка возросла до 109 пофессионалов.

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, самолётом Ту-154 военно-транспортной авиации ВКС России управлял опытный пилот майор Роман Волков, лётчик 1-го класса. Его общий налёт – около 3,5 тысячи часов.

Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154, размещён на официальном сайте Минобороны России. Среди них – директор Департамента культуры Минобороны России Антон Николаевич Губанков и начальник ансамбля – художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Телефон горячей линии Минобороны России: 8-800-100-18-86.

Для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова создан оперативный штаб. В нём развёрнуты бригады военных психологов и медиков. В группах специалистов – высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

В аэропортах Адлер и Чкаловский в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов.

* * *

Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае и поручил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолёта Ту-154 в Сочи. Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

«Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром», – заявил Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петебурге, куда он прибыл, чтобы принять участие в понедельник в саммитах Евразийского экономического союза и ОДКБ. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», – сказал глава государства.