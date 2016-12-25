Ориентир – окончательное примирение

Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН:

«Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и надеюсь, дальше в регионе в целом. Эта работа, безусловно, и здесь нет никаких сомнений, закончилась таким образом, особенно в завершающей её части, касающейся гуманитарной операции, при прямом участии – если не сказать при решающем участии и влиянии – наших военнослужащих. И в этой связи хочу вас попросить передать им самые наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу, так же как и руководству Министерства обороны и Генерального штаба».

«Операция по освобождению Алеппо проходила в два этапа, – доложил генерал армии Сергей Шойгу. – Первый этап – это освобождение 115 кварталов, почти 82 квадратных километра. За это время были созданы 7 гуманитарных коридоров, по которым вышло из города почти 110 тысяч человек. 9 тысяч боевиков сложили оружие. Большая часть из них амнистирована в соответствии с решением президента Асада. Второй этап – это южная часть восточного Алеппо».

Для проведения этой операции с 15 декабря были прекращены боевые действия, для того чтобы обеспечить проведение крупнейшей, очень масштабной гуманитарной операции, которая заключалась в выводе радикально настроенных боевиков, членов их семей, женщин, детей. «В результате этого этапа, – отметил министр обороны РФ, – удалось создать условия и возможности с нашими турецкими коллегами, с нашими коллегами из Ирана и, конечно, с сирийскими властями для выхода в течение этих дней почти 34 тысяч человек. Большая часть из них – это мужчины – 14 тысяч, но при этом 8,5 тысячи детей и примерно столько же женщин».

«Операция обеспечивалась в течение круглых суток большой группой офицеров Вооружённых Сил России, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу. – Круглые сутки мы контролировали все маршруты прохода – беспилотные летательные аппараты, равно как и веб-камеры на входах и выходах. Для этого было создано семь комендантских постов, чтобы контролировать всю трассу по выводу боевиков и членов их семей из этого района. Почти 300 автобусов и почти 400 машин «скорой помощи» (если говорить точно, то 380)».

Глава военного ведомства России информировал также Владимира Путина по вопросу разминирования. Для того чтобы обеспечить безопасный выход из этих коридоров, был разминирован ряд заминированных ранее боевиками площадей и территорий. Это довольно непростая работа с учётом тех погодных условий, которые сложились. В итоге операция завершена.

Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что операция в Алеппо проходила по поручению главы государства в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Теперь должен быть следующий этап. «На наш взгляд, – сказал министр обороны РФ, – мы вплотную подошли к тому, чтобы достичь договорённости о полном прекращении огня на территории Сирии».

Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии

В настоящее время в освобождённых районах Алеппо идут восстановительные работы, в которых участвуют российские и сирийские специалисты. Во многих районах уже восстановлены энергоснабжение, водоснабжение, поставляется гуманитарная помощь. Для поддержания порядка на освобождённые территории с вечера 22 декабря введён батальон военной полиции.

Заслушав доклад главы военного ведомства, Президент России отметил, что «освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии и, надеюсь, дальше в регионе в целом. Эта работа, безусловно, и здесь нет никаких сомнений, закончилась таким образом, особенно в завершающей её части, касающейся гуманитарной операции, при прямом участии – если не сказать при решающем участии и влиянии – наших военно-служащих. И в этой связи хочу вас попросить передать им самые наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу, так же как и руководству Министерства обороны и Генерального штаба».

«Мы с партнёрами из Ирана, Турции, разумеется, с сирийским руководством и с другими странами региона, со всеми заинтересованными государствами должны будем продолжить работу по окончательному примирению. И действительно нужно сделать всё, для того чтобы боевые действия прекратились на всей территории Сирии, во всяком случае мы будем искренне к этому стремиться», – заявил Президент РФ.

Генерал армии Сергей Шойгу также доложил главе государства о выполнении его поручения в рамках договорённости с руководителями Турции и Ирана о деблокировании четырёх населённых пунктов. Министр обороны РФ пояснил, что речь идёт, в частности, о двух шиитских населённых пунктах в районе Идлиба. Это Эль-Фуа и Кефрая. Оттуда эвакуированы более полутора тысяч женщин, детей, стариков и раненых. Они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях, им сейчас оказывается помощь.

Кроме того, проинформировал глава военного ведомства, были деблокированы ещё два населённых пункта рядом с Дамаском. Здесь также работа завершена. В общей сложности оттуда выведено в Идлиб порядка девяти тысяч человек. Ими сдано более девяти тысяч единиц стрелкового оружия и масса самодельных приспособлений для миномётов.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что это очень важная часть работы, имея в виду, что уровень доверия между конфликтующими сторонами в результате таких действий, связанных с гуманитарными разменами, повышается и «создаёт предпосылки для того, чтобы двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением». «Вот в этом ключе и будем двигаться дальше», – заявил Президент Российской Федерации.

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Владимир Путин подписал 23 декабря распоряжение № 423-рп о подписании Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, сообщила пресс-служба главы государства. Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы Вооружённых Сил РФ, её движимого и недвижимого имущества на территории САР, а также вопросы, касающиеся обеспечения её функционирования.

В тот же день было подписано распоряжение № 424-рп о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики. Положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты САР.