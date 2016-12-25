Подплав усиливает мощь

В Северодвинске на ОАО «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки ракетного под-водного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» для подводных сил Военно-морского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва ему присвоено название «Князь Пожарский». Закладную доску прикрепили к секции корпуса подлодки.

В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие представители руководства Министерства обороны, Главного командования Военно-морского флота, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, представители Объединённой судостроительной корпорации, Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Адмирал Владимир Королёв направил поздравление кораблестроителям, в котором отметил, что «подводные силы Военно-морского флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения получают в свой состав надёжные стратегические и многоцелевые подводные лодки, способные эффективно решать задачи по предназначению, в чём большая заслуга проектантов, кораблестроителей и всех сотрудников, работников предприятий кооперации, участвующих в создании новых подводных лодок».

Уже сейчас идёт работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подлодок пятого поколения

«Серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей» и «Борей-А», которая строится и передаётся ВМФ, подтверждает тот факт, что школа отечественного подводного кораблестроения сохранила весь накопленный опыт и успешно его развивает. Уже сейчас идёт работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подводных лодок пятого поколения, которые по своим характеристикам станут ещё эффективнее. В них будут реализованы самые современные технологии и технические решения», – подчеркнул главнокомандующий ВМФ в тексте своего поздравления.

Четыре атомных подводных ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО «Севмаш». «Князь Владимир» – головная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 30 июля 2012 года. «Князь Олег» – первая серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 27 июля 2014 года. «Генералиссимус Суворов» – вторая серийная «Борей-А», дата закладки – 26 декабря 2014 года. «Император Александр III» – третья серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 18 декабря 2015 года.

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам четвёртого поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения.

Подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» спроектированы ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Серия атомных подводных крейсеров четвёртого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооружённых баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир КОРОЛЁВ:

«Подводные силы Военно-морского флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения получают в свой состав надёжные стратегические и многоцелевые подводные лодки, способные эффективно решать задачи по предназначению, в чём большая заслуга проектантов, кораблестроителей и всех сотрудников, работников предприятий кооперации, участвующих в создании новых подводных лодок».