Арктический холод не страшен

Новая форма одежды за год использования в условиях Крайнего Севера полностью оправдала своё предназначение. Это подтвердил личный состав арктической мо­тострел­ковой бригады.

– Арктическая форма просто замечательная, – сказал заместитель командира арктической мотострелковой бригады по работе с личным составом подполковник Владимир Шлыков. – Я служу офицером уже более 20 лет и впервые ношу настолько тёплую воен­ную форму. Она порадовала нас ка­че­ственной плотной тканью, ком­фортным покроем, лёгкостью в нос­ке и быстротой надевания. Структура материала, из которого она изготовлена, удивительна: не пропускает ветер и отталкивает влагу.

Новая экипировка предназначена для военнослужащих, проходящих военную службу в условиях особо холодного климата. Арктическая форма начала поступать в войска немногим более года назад и за это время полностью оправдала своё назначение. С первого же взгляда заметно её отличие от привычной «цифры»: расцветка ткани тоже камуфлированная, но не в зелёном, а в светло-сером цвете, близком по оттенку к северному мху ягелю. Маскировка под ландшафт тундры поможет бойцу быть незаметным для противников в заполярной местности.

Арктическая форма начала поступать в войска немногим более года назад и за это время полностью оправдала своё назначение

Арктические подразделения Северного флота используют новую экипировку уже год. Как сообщил старший офицер управления сухопутных и береговых войск Северного флота полковник Роман Лопаткин, комплект «Арк­тический» хорошо себя показал в условиях Крайнего Севера. Он произведён совместно Россией и Белоруссией и включает в себя более десятка предметов одежды. Это нательное влагоотводящее и специальное флисовое бельё, летняя футболка, утеплённый и летний костюмы, каждый состоящий из куртки и брюк, костюм зимний (куртка, полукомбинезон и жилет), шлем-маска защитная (балаклава), шапка зимняя, утеп­лённые сапоги, перчатки специальные утеплённые и рукавицы. В состав арктического гардероба также входит вместительная сумка-баул, предназначенная для хранения и переноски комплекта вещевого имущества.

Эта форма одежды при изготовлении рассчитывалась на температуру воздуха от -50 до +30 градусов с учётом того, что её будут носить не только на арктических островах, но и в береговых частях, дислоцированных в Заполярье, где летом порой выдаются жаркие деньки.

– Комплект изготовлен из специальных материалов по принципу зимней одежды Columbia, – уточнил полковник Роман Лопаткин. – Его отличительные особенности: гидрофобность, водонепроницаемость, дышащие ткани, хорошо удерживающие тепло.

Как заверили мотострелки из посёлка Алакуртти, весомым преимуществом арктического комплекта является его универсальность. Созданный по модульному принципу, он легко комбинируется. Военнослужащий может в разных вариантах сочетать предметы одежды, входящие в комплект, в зависимости от климатических условий и уровня активности. Скажем, при лютом холоде можно утеплить себя, используя тёплое флисовое бельё и защитную шлем-маску с теплообменным элементом, который позволяет свободно дышать, не застудив лёгкие.

Куртка зимнего арктического костюма имеет съёмный утеплитель, высокий воротник и глубокий капюшон, который можно отрегулировать так, чтобы в снегопад и вьюгу защитить лицо человека, сохранив при этом обзор. В рукавицах предусмотрено отверстие для указательного пальца, чтобы можно было стрелять, не снимая их.

– В арктической форме очень удобные зимние брюки в форме полукомбинезона, что защищает поясницу от холода. При этом хотелось бы, чтобы в зимней куртке ворот был короче, тогда бы он плотнее закрывал шею. А в остальном замечаний нет, форма получилась действительно удачной для Крайнего Севера, – сказал заместитель командира арктической мотострелковой бригады по работе с личным составом подполковник Владимир Шлыков.

Важный предмет арктического гардероба – обувь. Она тоже особенная: облегчённые сапоги с высокими широкими голенищами и морозостойкими нескользящими подошвами. По верху голенища проходит кулиска, препятствующая попаданию снега внутрь обу­ви. А главное – уникальный теп­лопакет материалов с мембраной защищает воинов от обморожения ног даже на 60-градусном морозе.

Арктический комплект сначала испытали при низких температурах и высокой влажности, проверили его надёжность в условиях морского холодного и влажного климата. Затем внесли в обмундирование необходимые изменения, доработали детали. И только пос­ле этого новая экипировка стала поступать в войска.

– В специальную арктическую форму полностью переодеты арк­тическая мотострелковая бригада, дислоцированная в посёлке Алакуртти, и тактическая группа на острове Котельный Новосибирских островов, – сообщил полковник Роман Лопаткин.

Молодое пополнение, прибывающее в арктическую бригаду, уже на месте получает новую форму и в ней постигает азы армейской науки.