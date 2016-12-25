«Верба» в надёжных руках

Накануне профессионального праздника военнослужащие 1-го гвардейского зенитного ракетного полка ВДВ провели практическое занятие по освоению переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» и применению автоматизированной системы управления «Барнаул-Т». Полк дислоцируется в подмосковном Наро-Фоминске и входит в состав Тульской дивизии Воздушно-десантных войск.

Успех выполнения боевых задач силами Воздушно-десантных войск в тылу противника зависит во многом и от умелых действий подразделений противовоздушной обороны. После высадки десанта эти подразделения, защищающие от ударов с воздуха, сразу вступают в работу.

По сценарию тактико-специального занятия, подразделения зенитного ракетного полка десантировались воздушным способом на территорию противника и осуществляют марш в назначенный район сосредоточения. Учебные задачи поступают непрерывно. Взвод отражает нападение наземного противника из стрелкового оружия. Дежурные стрелки-зенитчики во главе с командиром отделения гвардии сержантом Владимиром Иостом находятся на броне боевых машин и ведут разведку воздушного противника в готовности пора­зить любую воздушную цель.

– Основная задача – прикрыть подразделения десанта от ударов штурмовой и армейской авиации противника, – отметил командир отделения гвардии сержант Владимир Иост.

Стрелки-зенитчики вооружены переносными зенитными ракетными комплексами «Верба». Комплекс позволяет поражать воздушные цели на высоте в диапазоне от 10 м до 4 км на дальности до 6 км.

Гвардии сержант Владимир Иост считает, что трудностей в овладении ПЗРК нет; главное – желание, и тогда можно достичь высоких результатов.

– Не могу подводить коман­диров и свою батарею, – признался гвардии сержант Иост. – Конечно, неподготовленному стрелку будет тяжело поразить цель. Новичок может и проморгать её. Но после тренировок появляется внимательность и точность действий.

За время службы в зенитном ракетном полку Владимир стал участником перевооружения. Про­шёл переподготовку, и можно сказать, ложился спать с мыслями о новом ПЗРК. Ещё два года назад его оружием был ПЗРК «Игла», а теперь ПЗРК «Верба».

– «Верба» намного проще и эффективнее, – отметил Владимир Иост. – Удобно работать и в ночное время. Достаточно 5 секунд, чтобы привести комплекс в боевую готовность, а для пуска ещё меньше.

…Зенитная ракетная батарея на комплексах «Стрела-10МН» заняла стартовые позиции и приступила к подготовке стрельбы. Комплексы переведены в готовность № 1 и осуществляют поиск воздушного противника.

Комплекс «Верба» позволяет поражать воздушные цели на высоте в диапазоне от 10 м до 4 км на дальности до 6 км

Командир зенитной ракетной батареи гвардии капитан Константин Сергиенков подаёт целеуказания, операторы боевых машин осуществляют наводку пусковых установок на цель.

На предыдущей модели «Стрелы» самым сложным для оператора было обнаружить цель в окне. Зенитные ракетные комплексы «Стрела-10МН» поступили на вооружение в полк в 2015 году. В новой технике есть тепловизионная система, которая позволяет в любых погодных условиях, днём и ночью осуществлять поиск и обнаружение воздушных целей, что позволило облегчить работу оператора и увеличить дальность обнаружения почти в два раза.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 800 м до 5 км и высоте от 1 м до 3,5 км.

– На вооружении зенитной ракетной батареи стоит модуль разведки и управления, который ведёт поиск, отслеживает низколетящие цели воздушного противника и выдаёт целеуказания на подчинённые объекты – батарее «Стрела-10МН» и отделению стрелков-зенитчиков, вооружённых ПЗРК «Верба». Целеуказание выдаётся автоматизированно. Оператор получает данные о дальности, высоте цели, основным для него является азимут, – рассказал гвардии капитан Константин Сергиенков.

Боевую подготовку расчёты ЗРК проводят на новых тренажёрах комплексно в составе командира боевой машины и оператора. В зависимости от задачи поиск цели осуществляется автономно либо автоматизированно с пункта управления модуля разведки. Расчёт работает самостоятельно. Для обучения личного состава создана качественная учебно-материальная база, класс оснащён тренажёром с тепловизором, на занятиях отрабатываются действия экипажей комплексно.

– Дальность вторая. Одиночными. Уничтожить! – командует командир отделения Рустам Гулуев. Стрелки-зенитчики отрабатывают на тренажёре порядок стрельбы на ПЗРК «Верба» в полевых условиях. Задача стрелков-зенитчиков – найти воздушную цель и по команде в короткий срок её уничтожить.

Тренажёр ПЗРК «Верба» оборудован экраном для отслеживания воздушных целей. В реальных условиях стрелки-зенитчики сопровождают самолёты, которые пролетают в районе проведения тренировки, в том числе низколетящие беспилотные аппараты.

– Цель поражена. Расход – одна, – докладывают стрелки-зенитчики.

В зенитном ракетном полку Рустам Гулуев служит уже 2,5 года. В начале военной службы его обучали стрельбе предыдущие командиры отделений, сейчас он передаёт свой опыт и навыки молодому поколению.

– Тренировки проходят каждую неделю. Зенитчики повышают мастерство стрельбы как в классе, так и в полевых условиях. Некоторым военнослужащим достаточно двух, другим трёх интенсивных недель подготовки, чтобы освоить комплекс полностью и овладеть основными операциями боевой работы в стрельбе по воздушным целям, – рассказал Рустам.

Командир отделения гвардии сержант Дмитрий Алексеев проводит тренировку управления огнём. Шлемы стрелков-зенитчиков оборудованы окулярами и защитной линзой. Если комплекс обнаруживает воздушную цель, в окуляре указывается направление цели. При недостаточной видимости, низкой облачности за счёт целеуказания в окуляре процент обнаружения воздушного противника возрастает в несколько раз.