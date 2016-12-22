Россия как гарант миропорядка

Гостем Военной академии РВСН имени Петра Великого в предпоследнюю среду 2016 года стал Андрей Олегович Безруков. Человек, чьё имя до событий лета 2010 года было засекречено. К тому моменту он более двадцати лет занимался разведывательной деятельностью за пределами нашей страны. Шесть с половиной лет назад его арестовали в США вследствие предательства агента-перебежчика. Позже полковника российской разведки Безрукова вместе с ещё девятью российскими разведчиками-нелегалами обменяли на четверых российских граждан, отбывавших срок за шпионаж в пользу США…



Сегодня Андрей Олегович – доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике, один из ведущих политологов России. Неудивительно, что разговор со слушателями и курсантами академии шёл о США, взаимоотношениях с НАТО и Китаем, о вызовах и угрозах безопасности России, роли Вооружённых Сил РФ в их отражении и сдерживании. А ещё о геополитическом многообразии сегодняшнего дня, о том, что американцы думают о нас. Ваш корреспондент задал несколько вопросов гостю Военной академии РВСН, ответы на которые позволяют ориентироваться в геополитических вызовах, с которыми приходится сталкиваться нашей стране.

– Андрей Олегович, расскажите о своих впечатлениях от общения с военнослужащими Военной академии РВСН. Это было ваше дебютное выступление перед военной аудиторией? Получился ли диалог?

– Получился. Я увидел в военной аудитории людей, которые искренне болеют за судьбу страны, которые понимают, на каком этапе исторического развития мы находимся, осознают (поскольку мы говорили о геополитике), что именно они – стратегические ракетчики и наша ядерная триада – и есть орудие геополитики, основа национальной безопасности России. Это гарант нашего суверенитета. Я увидел их высокий уровень мысли и компетенции, ответственность за судьбу Родины. Общение с офицерами РВСН вдохновило меня, произвело глубокое впечатление.

– Какой вы видите Россию в обозримом будущем: через пять, десять, двадцать лет?

– Россия более не Восток Европы, а Север Большой Евразии. Россия – игрок основного состава в «большой геополитической игре».

Географически Россия зажата между двумя глобальными силами – Европейским союзом, курируемым США, и Китаем, с растущими конкурентами на Юге. При этом Россия не принадлежит ни к одному глобальному экономическому блоку. Она слишком своеобразна и суверенна, чтобы от кого-то зависеть.

Благодаря идущей под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина и Министра обороны Сергея Шойгу модернизации Вооружённых Сил Россия и её армия сегодня в состоянии отразить любую агрессию, но нам сегодня остро не хватает «критической массы» в экономике. Отсутствие достаточного собственного рынка для развития и роста компаний, недостаток средств на инвестиции в следующий технологический цикл – это серьёзные риски. Для нормального развития российской экономики и российских компаний нужен 4-миллиардный рынок Евразии. Оборона страны сегодня обеспечена, поэтому я вижу угрозы суверенитету России в следующем: несуверенной технологической и финансовой системах; слабом, коррумпированном и несуверенном бизнесе; недостаточной консолидации элит на национальных приоритетах на фоне вполне сплочённого общества.

По моему мнению, будущая успешная Россия – это самодостаточная в военном отношении и при этом миролюбивая страна, открытая, с точки зрения деловых и политических отношений, всему миру…

Фундаментальная задача России в сегодняшних геополитических условиях – стать территорией и якорем стабильности. Благодаря своему оборонно-промышленному потенциалу, высокому уровню культуры, образованному населению, безопасной среде и экологии, стабильной общественно-политической системе наша страна может в перспективе гарантировать безопасность не только себе, но и всей Евразии. И здесь необходимо «играть на упреждение», ведь догонять бесполезно. У нас имеются все возможности предотвращать в партнёрстве с дружественными странами раскачивание континента. Необходимо выстроить наш дом – Большую Евразию – Евразийский экономический союз, ШОС и БРИКС.

Россия – ведущий глобальный бренд в области суверенитета и безопасности

Надо задействовать наши традиционные компетенции в областях высоких технологий информатики, создании инфраструктуры безопасности. Таким образом, моё представление России в будущем заключается в совмещении двух её основополагающих функций – гаранта миропорядка и технологического локомотива. Россия – ведущий глобальный бренд в области суверенитета и безопасности.

– До инаугурации Дональда Трампа остаётся всего четыре недели. Кто для вас 45-й президент США – новый Ричард Никсон или новый Рональд Рейган?

- Прежде всего Трамп – практичный человек. Он отчётливо видит, что страна идёт в направлении, которое и национальный бизнес, и американский народ всё меньше и меньше поддерживают. Страна, которая уже не безоговорочный лидер в области экономики и идеологии. Американцы задаются вопросом: «А есть ли у США будущее?» Под ним кроется тревога: наши дети живут хуже, чем наши родители. Трамп практично смотрит на вещи и пытается предложить такую программу, которая остановила бы спад и развернула Штаты в сторону роста и развития своего влияния в мире.

Как он это будет делать – другой вопрос. Бесспорно, у Трампа есть противники. В то же время он обладает достаточно сильной командой, состоящей из зрелых и жёстких, по-настоящему деловых людей, таких же как и он сам. Людей, успешных в своём деле. Посмотрим, как их понимание отразится на внешней политике. Определённые позитивные для России сигналы уже есть.

– Какими станут отношения России и США при новой администрации?

– В окружении Трампа немало серьёзных бизнесменов. Полагаю, они будут строить политику не на силовом доминировании, а на создании капитала для влияния. Это может быть в чём-то и более жёсткая, но точно более ясная и честная политика. Россия для них – это, скорее, не военная угроза, а большой и перспективный рынок, и здесь можно делать деньги. Это уже неплохая платформа для взаимодействия. Нам самим ой как не помешают инвестиции. Улучшатся ли наши дипломатические и стратегические отношения? Думаю, есть все основания полагать, что да, они станут лучше. Когда сторонам есть чем торговать, они меньше всего думают о конфронтации. Тем более в ситуации, когда эффективность наших Вооружённых Сил и её ядерного потенциала ни у кого ныне не вызывает сомнения. Американцы, военные в том числе, относятся к Российской армии с большим уважением.

Давайте подождём ещё немного, чтобы понять, какими станут контакты администрации 45-го президента США с нашей страной. Но тот факт, что Россия, со слов Трампа, не названа стратегическим противником, должен настраивать нас на оптимистичный лад. Это шаг в верном направлении по урегулированию тех разногласий, что имеются у двух государств.

– Слушатели вас спрашивали об угрозах третьей мировой войны. В чём особенности и опасность этого гипотетического конфликта?

– Третья мировая, если она случится, точно будет не такой, как Вторая, и, наверное, не такой, как мы её представляем. Это война всеми доступными военными и невоенными средствами, включая терроризм, перманентная война, рассчитанная на измор, на подрыв противника изнутри. Война без понятий фронта и тыла, где воюют не армии, а целые народы. Война идеологическая, прежде всего за людей, за победу своего мировоззрения. Ни нам, ни американцам такая война не нужна. Нам – России – нужна стабильность и безопасность для развития. Крайне важно, чтобы мы профессионально задумались о своём будущем: как подготовиться к тем вызовам, что могут быть на нашем пути. Будущее всегда преподносит сюрпризы. Чтобы они не стали неожиданностью, необходимо избавляться от шор, просчитывать все возможные варианты развития событий и внимательно относиться к природе противостояния. А это противостояние, повторю,– не будет связано с привычными военными аспектами «горячих войн» – это будет противостояние цивилизаций, народов, идей. России следует идти к наполнению информационного пространства собственными идеями и ценностями. Для этого нужен свежий взгляд на то, что такое обороноспособность и безопасность России в условиях угрозы такой «многомерной» войны, чёткое понимание своей роли и места в многополюсном мире ХХI века. Для этого нужна идеология и образ будущего страны, – прежде всего для воспитания молодёжи. «Если мы правильно это делать не будем, то в их умы будут вкладывать чужие идеи, поскольку там будет вакуум. Крайне необходимо сохранить единство внутри страны, патриотическую целеустремлённость, историческую преемственность. Роль военного сословия здесь трудно переоценить. Необходимо переосмыслить грань между военным и гражданским, укреплять их взаимодействие. Если у нас это получится, то никакое идейное давление извне нам не страшно», – подытожил беседу Андрей Безруков.

Куратор проекта «Социальные среды» советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий подчеркнул: «Все мастер-классы курса направлены на развитие у военнослужащих способности разбираться в военно-политической обстановке. Современные угрозы во многом лежат в информационно-идеологической плоскости. Здесь крайне важна нешаблонная работа офицеров с личным составом «на опережение», направленная на идеологическое превосходство над противником. Предупрежден, обучен, заранее проинформирован – значит, спасён и вооружён…».

Начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенант Сергей Сивер в свою очередь подвёл промежуточные итоги курса «Социальные среды», без малого два месяца проходящего в стенах учебного заведения:

– Когда курс только начинался, мы воспринимали это с некоторой долей настороженности. Признаюсь, что как начальник академии, я задавался вопросом: «А нужны ли нам подобные лекции и мастер-классы?» Сейчас могу однозначно сказать, что такие занятия нужны. Наши офицеры благодаря этому курсу повышают уровень своей профессиональной подготовки, расширяют мировоззрение. По моему мнению, «Социальные среды» заслуживают категории приоритетных занятий в силу важности обсуждаемых тем и их актуальности.









