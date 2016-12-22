На максимальный радиус

Дальняя авиация сегодня – по-прежнему важный и неотъемлемый компонент Стратегических ядерных сил, главная ударная сила ВКС. Как и прежде, экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев оказываются на переднем крае, если этого требует ситуация. Дальняя авиация – перспективное, надёжное объединение с большой историей и славными традициями. Командует Дальней авиацией Герой России генерал-майор Сергей Кобылаш.

На вооружении Дальней авиации стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, а также специальные самолёты Ан-30Б, транспортные самолёты Ан-12, Ан-26 и вертолёты Ми-8. В завершившемся учебном году на всех этих типах воздушных судов план по налёту выполнен полностью. Средний показатель по объединению превысил 120 часов.

В целом учебный год для командования Дальней авиации выдался напряжённым. И в то же время для всех стратегических авиаторов он был достаточно интересным.

Дальняя авиация участвовала практически во всех мероприятиях подготовки Вооружённых Сил: в тренировке по управлению Вооружёнными Силами России, во внезапных проверках боевой готовности войск (сил) военных округов, в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016», воздушном патрулировании в удалённых географических районах, нанесении ударов по объектам инфраструктуры и скоплению террористов в Сирии.

Экипажи Дальней авиации Воздушно-космических сил выполнили практические пуски крылатых ракет. К решению этой задачи привлекались экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 («Белых лебедей»), базирующихся в Энгельсе. Совершив 8-часовой полёт над малоориентирной местностью, они успешно произвели стрельбу крылатыми ракетами по назначенным целям на полигоне Пембой (Республика Коми). Все ракеты достигли цели.

Успешное выполнение практических ракетных пусков – высшая оценка уровня профессиональной подготовки экипажей Дальней авиации ВКС России.

В ходе учений (тренировок) отрабатывались задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по морским и наземным объектам, по обозначению воздушных целей, дозаправка топливом в воздухе.

Самолёты Дальней авиации регулярно участвуют в тренировках с целью проверки дежурных сил и средств ПВО, а именно: в воздух тут же поднимается истребительная авиация (дежурное звено). Перевыполнен план по количеству полигонных бомбометаний, а также воздушных стрельб.

За последнее время стратегическая авиация пополнилась 10 модернизированными самолётами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3

По-прежнему сохраняется высокая интенсивность полётов самолётов Дальней авиации на воздушное патрулирование в различных районах Мирового океана. Согласно утверждённому плану регулярно выполняются полёты на воздушное патрулирование над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, Чёрного моря как с базовых, так и с оперативных аэродромов с дозаправкой топливом в воздухе. Все полёты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушений границ других государств.

В июле 2016 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродромов базирования на территории Российской Федерации, нанесли второй сосредоточенный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ в районах восточнее Пальмиры, а также городов Эс-Сухне, Арак и станции перекачки нефти в провинции Хомс. В результате были уничтожены пункт управления, полевой лагерь боевиков ИГИЛ, два пункта переработки нефтепродуктов, большое количество живой силы и военной техники противника.

В ноябре 2016 года Дальняя авиация нанесла очередной воздушный удар по террористам в Сирии. С оперативных аэродромов в небо поднялись стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МСМ. Маршрут кораблей Дальней авиации пролегал над акваториями северных морей и Восточной Атлантики. Ту-95МСМ дважды заправлялись в воздухе и проделали путь в 11000 километров. Ракетоносцы совершили успешный пуск новейших ракет.

За последнее время стратегическая авиация пополнилась 10 модернизированными самолётами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Продолжается глубокая модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160. Ту-160М2 станет самолётом с новыми возможностями, лётно-техническими и ресурсными характеристиками. Возобновить серийное производство Ту-160М2 намечено в 2023 году.

Что касается работ по созданию перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), то они продолжаются. Так, главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев в своё время отмечал, что основные этапы опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДА будут развёрнуты после 2021 года, притом что опытный образец этого самолёта может подняться в небо раньше этого срока.