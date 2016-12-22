Под пристальным вниманием

Для капитана 1 ранга Максима Шумилова недавнее длительное плавание стало уже восьмым в его офицерской биографии и вторым – в должности командира корабля.

Весь служебный путь перспективного офицера связан с соединением противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. На БПК «вице-адмирал Кулаков» Максима Шумилова назначили командиром в мае 2016 года, а уже в августе корабль отправился в дальний поход в Арктику.

Вернувшись из арктического похода в начале октября, спустя неделю БПК «Вице-адмирал Кулаков» взял курс в Средиземное море. Тот поход для экипажа стал уже третьим за год, продолжался 60 дней и завершился 13 декабря. Североморцы успешно выполнили задачи в Средиземном море в составе корабельной авианосной группы Северного флота, оставив за кормой более 14 000 морских миль. Всего же в 2016 году экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл в море почти 9 месяцев – 265 суток.

– Третий поход за год оказался самым ответственным. Мы были на виду у всего мира, каждый день ощущали пристальное внимание к себе, – рассказывал командир корабля. – Нас постоянно сопровождали корабли ВМС стран НАТО.

Служебный путь Максима Шумилова связан с БПК «Вице-адмирал Кулаков» с 2010 года: сначала он два года был старшим помощником командира корабля, а теперь уже восемь месяцев командует им.

В 2016 году экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл в море почти 9 месяцев – 265 суток

Состоявшийся недавний дальний поход в Средиземное море имел миротворческую миссию. Вернувшийся в главную базу Северного флота БПК «Вице-адмирал Кулаков» встречали командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, командующий Кольской флотилией разнородных сил СФ вице-адмирал Олег Голубев, командир соединения противолодочных кораблей капитан 1 ранга Александр Машинецкий, а также семьи моряков.

– Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в этом году поставил рекорд: совершил три дальних похода, проведя в море почти девять месяцев. В этот раз экипаж обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», – подчеркнул командующий флотом, вручив командиру корабля капитану 1 ранга Максиму Шумилову традиционного жареного поросёнка.

В этом плавании новый опыт получила авиагруппа под командованием гвардии майора Александра Черепанова. Уже во втором подряд походе на БПК «Вице-адмирал Кулаков» полётами руководил гвардии майор Андрей Чумаков.

В составе экипажа БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Средиземном море постоянно несла вахту группа противодействия терроризму под командованием прапорщика Андрея Куликова.

На завершающем этапе похода произошло нерядовое событие, вызвавшее резонанс: экипаж БПК спас терпящее бедствие украинское рыболовное судно, отбуксировав его на расстояние около 140 миль к берегам Греции. Как отметил командующий флотом, в этой операции моряки-североморцы в достаточно неспокойной и нестабильной обстановке в Средиземном море проявили мужество, высокий профессионализм и, безусловно, обязательную для всех морскую солидарность.

Сейчас экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» восстанавливает техническую готовность корабля, после чего займётся подготовкой к очередным походам.