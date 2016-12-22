Каким козырем воспользуется Желько?

Поединок станет первой встречей этих соперников после майского «Финала четырёх» в Берлине, где в драматичном по накалу матче армейцы дожали-таки клуб из Стамбула – 101:96. Если выход в главную стадию турнира для армейцев – дело привычное, (за последние 14 лет ЦСКА 13 раз выходил в «Финал четырёх»), то для турецкой команды это было в какой-то степени историческое событие. Дело в том, что более чем за столетнюю историю команда из Стамбула ещё ни разу не играла в финале Евролиги, а лучшим её результатом было 4-е место в сезоне-2014/15. С чем же связаны последние успехи некогда скромной команды?

Взлёт «Фенербахче» в Евролиге, безусловно, связан с приходом в команду самого титулованного тренера Европы – Желько Обрадовича. Сербский наставник мало чем запомнился как игрок, хотя и выигрывал в составе сборной Югославии в 1990 году чемпионат мира и «серебро» Олимпиады в Барселоне. Великим он стал именно как тренер, заслужив этот эпитет как никто другой из ныне действующих клубных тренеров Старого Света.

В послужном списке наставника «Фенербахче» Желько Обрадовича 8 побед в Евролиге, причём с четырьмя разными командами

В послужном списке серба 8(!) побед в Евролиге, причём с разными командами. Первый триумф в главном клубном турнире Европы датирован далёким 1992 годом. Только что завершивший карьеру игрока, 32-летний Обрадович со своим «Партизаном» навёл шороху в Евролиге. Клуб стал лучшей командой континента. Уникальность того успеха ещё и в том, что из-за войны в бывшей Югославии, которая велась в то время, 21 игру из 22 «Партизан» сыграл за пределами своей страны. Все домашние игры проводились тогда в пригороде Мадрида – Фуэнлабраде. Это была первая и единственная победа в Евролиге югославского клуба, основанного в 1945 году. Стоит также отметить, что команда за исключением хорвата Иво Накича состояла только из сербских игроков. Спустя два года Обрадович вновь стал лучшим в Европе, теперь уже как наставник испанского «Ховентута». Став с командой победителем Евролиги во второй раз за три года, серб оказался в центре настоящей охоты. Всех опередил с его приглашением в тренеры самый титулованный клуб Европы – мадридский «Реал». Результатов долго ждать не пришлось. Первый же сезон под руководством Обрадовича стал для «королевского клуба» триумфальным в Евролиге.

После триумфа в 1995 году Обрадович оставался тренером итальянского «Бенеттона», но больше внимания и времени уделял сборной своей страны. Были ли у него весомые результаты на уровне сборных? Конечно! Олимпиада в Атланте – «серебро». Чемпионат Европы 1997 года – «золото». Чемпионат мира 1998 года – «золото».

Выиграв со сборной Югославии практически все титулы, за исключением чемпиона Олимпиады, Обрадович вернулся к клубному баскетболу. Новым вызовом для серба стал греческий «Панатинаикос». Нужно ли говорить, что с новым наставником дела греков, до этого выигрывавших Евролигу только один раз, пошли в гору? 5(!) раз команда из Афин поднималась на верхнюю ступень пьедестала в Европе, став самой успешной в XXI веке.

К очному поединку, который состоится сегодня, чемпион и вице-чемпион Евролиги подошли с разными результатами. Армейцы, потерпев всего одно поражение в 13 играх, уверенно располагаются на первом месте регулярного чемпионата. Команда из Стамбула потерпела в тех же 13 играх 5 поражений, деля с бывшей командой Обрадовича – «Панатинаикосом» – 5-е и 6-е места. Однако это совсем не значит, что матч сложится для ЦСКА лёгким. Наставник турецкой команды ещё тот лис и знает, как настроить команду на конкретную игру. В 2007 и 2009 годах армейцы в рангах чемпиона Евролиги в финале играли как раз с «Панатинаикосом» и, по мнению букмекеров, были фаворитами турнира, но умение найти и применить свой козырь приносило успех именно Обрадовичу. Не припасён ли очередной козырь в рукаве серба на сей раз? Ответ даст сегодняшняя игра.