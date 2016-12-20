Единым кулаком по терроризму

Провокацией назвал Президент РФ Владимир Путин убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и заверил, что террористы почувствуют на себе усиление борьбы с ними. Об этом шла речь на совещании, которое провёл российский лидер с главами МИД, СВР и ФСБ России Сергеем Лавровым, Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым сразу, как только стало известно о трагедии в турецкой столице.

Посол России в Турции Андрей Карлов (на снимке – за минуты до гибели) был убит во время открытия фотовыставки в центре современного искусства в Анкаре. Посол произносил речь, когда убийца, который, как позже выяснилось, был бывшим сотрудником полиции, произвёл несколько выстрелов в спину российскому дипломату. По всей видимости, террорист имел связь с одной из экстремистских исламистских группировок. Его застрелили сотрудники безопасности, что, естественно, затруднит поиск организаторов и заказчиков покушения.

Андрей Карлов, как отметил Президент России, был блестящим дипломатом с хорошей репутацией. Он пользовался уважением у руководства Турции и других политических сил страны пребывания. «Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал», – сказал президент.

«Совершённое преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта», – продолжил Владимир Путин, добавив, что ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором.

Глава государства поручил усилить охрану турецких дипломатических представительств в Российской Федерации и подчеркнул необходимость получить гарантии Анкары насчёт обеспечения безопасности российских дипломатов. Путин также потребовал от участников совещания «внести согласованные предложения по усилению мер безопасности российских дипломатических представительств за рубежом».

Во вторник российская оперативно-следственная группа вылетела в Анкару, чтобы вместе с турецкими партнёрами провести расследование убийства посла России Андрея Карлова. Соответствующая договорённость была достигнута, по словам Владимира Путина, в его телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы должны знать, кто направлял руку убийцы», – подчеркнул российский лидер.

Россия, Турция и Иран готовы стать гарантами соглашения между Дамаском и сирийской оппозицией

Следует отметить, что убийство Карлова было совершено в период восстановления связей России и Турции накануне встреч глав МИД и Минобороны России, Турции и Ирана. Они состоялись во вторник в Москве и были посвящены борьбе с международным терроризмом и согласованию совместных действий трёх стран в разрешении сирийского кризиса.

Эти встречи начались с переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который заверил, что виновные в убийстве посла России в Турции понесут заслуженное наказание. Чавушоглу также сказал, что Россия и Турция за последнее время показали не только своим народам, но и всему миру, чего они могут достичь совместными усилиями. «Мы намерены продолжать совместную работу, продолжать наши усилия как в том, что касается политического урегулирования в Сирии, так и в том, что касается дальнейшего развития наших двусторонних отношений во всех областях», – заявил турецкий дипломат.

Сергей Лавров провёл также переговоры с главой МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифом, который принёс соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Он также отметил, что следует всем вместе бороться с этим злом. «Важно, чтобы все поняли, как понимает Россия, Иран и Турция, что терроризм не может быть инструментом даже для краткосрочных политических целей, потому что это угроза, и нам следует всем вместе бороться с ней», – сказал при этом иранский министр.

Этой же темы были посвящены и переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с его турецким коллегой Фикри Ышиком. Во время переговоров глава российского военного ведомства назвал, как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, убийство посла РФ в Турции терактом в отношении Российской Федерации и выразил надежду, что будет проведено тщательное расследование, виновные будут найдены.

Со своей стороны турецкий министр высказал уверенность в том, что сотрудничество России и Турции по Сирии укрепит отношения между двумя странами, а также назвал успешной операцию по освобождению сирийского Алеппо. В ходе состоявшийся встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных как с борьбой с международным терроризмом, так и с сирийским урегулированием.

Встречаясь с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана бригадным генералом Хосейном Дехганом, глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия выступает за долгосрочное и многоплановое российско-иранское сотрудничество в военной сфере. «Наши отношения отличают высокий уровень доверительного политического диалога, готовность координировать подходы по широкому кругу глобальных и региональных вопросов. Выступаем за долгосрочное и многоплановое российско-иранское сотрудничество в военной сфере», – сказал Сергей Шойгу. И добавил, что реализация двусторонних проектов России и Ирана повысит эффективность борьбы с международным терроризмом.

На состоявшейся в этот же день встрече министров иностранных дел России, Ирана и Турции стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии как демократического и светского государства. Они также высказали единое мнение, что военного решения сирийского кризиса быть не может, и выступили за безальтернативное политико-дипломатическое урегулирование этого конфликта. Было подчёркнуто, что Россия, Турция и Иран готовы стать гарантами соглашения между Дамаском и сирийской оппозицией. Все другие страны, имеющие влияние на ситуацию на сирийской земле, были приглашены поступить таким же образом.