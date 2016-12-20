Не снижать достигнутого уровня

Заместитель министра обороны РФ

Татьяна ШЕВЦОВА:

«Основной акцент при планировании военного бюджета сделан на обеспечение синхронизации мероприятий по строительству объектов военной инфраструктуры с поставками в войска нового вооружения, а также подготовкой квалифицированных кадров для его эксплуатации. Приоритетной задачей было и остаётся выполнение социальных обязательств перед военнослужащими и военными пенсионерами, обеспечение личного состава всеми положенными видами довольствия».



Министерством обороны РФ совместно с Минфином России проведена большая работа по определению оптимальных параметров и структуры расходов на оборону при формировании бюджета военного ведомства на 2017-2019 годы в связи с ограничениями, обусловленными сложившейся экономической ситуацией. Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. По её словам, сокращение военных расходов всегда рассматривается в особом порядке с учётом угроз национальной безопасности. В текущем году корректировка оборонного бюджета составила 5 процентов, а на будущий год сокращение расходов Минобороны России не превысит 100 млрд рублей.

Как подчеркнула заместитель министра обороны РФ, основной акцент при планировании военного бюджета на ближайшую перспективу был сделан на обеспечение синхронизации мероприятий по строительству объектов военной инфраструктуры с поставками в войска нового вооружения, а также подготовкой квалифицированных кадров для его эксплуатации. Приоритетной задачей было и остаётся выполнение социальных обязательств перед военнослужащими и военными пенсионерами, обеспечение личного состава всеми положенными видами довольствия.

– В результате реформы денежного довольствия, проведенной в 2012 году, размер выплат был увеличен в 2,5-3 раза, - напомнила Татьяна Шевцова. – Однако в условиях отсутствия на протяжении ряда лет индексации, а также общего сокращения расходов в 2015-2016 годах одной из наших основных задач стало недопущение снижения достигнутого уровня денежного содержания людей в погонах.

Одним из решений стала выплата дополнительных надбавок исходя из специфики прохождения службы, а также требований, предъявляемых к военнослужащим. В частности, как отметила заместитель министра обороны РФ, надбавки сегодня выплачиваются за выполнение задач в особых условиях (миротворческих операциях, в горной местности, за руководство подразделениями), за физическую подготовку, за награждение ведомственными медалями. «В этом году приказом министра обороны РФ установлены дополнительные выплаты военнослужащим, проходящим службу в «арктических» соединениях, – отметила Татьяна Шевцова. – Установлена и ежемесячная надбавка за особые условия службы личному составу, привлекаемому к выполнению в составе батальонных (ротных) тактических групп задач по ликвидации террористических и диверсионных формирований».

Весомой добавкой к жалованью военных стала и выплата дополнительного материального стимулирования, установленного, в частности, известным приказом министра обороны РФ № 1010. По словам Татьяны Шевцовой, это позволило увеличить реальные доходы военнослужащих в среднем на 48 тысяч рублей. В 2015 году на эти цели было направлено 26,6 млрд рублей, в 2016-м - 29 млрд.

Выплата дополнительного материального стимулирования, установленного приказом министра обороны РФ № 1010, позволила увеличить реальные доходы военнослужащих в среднем на 48 тысяч рублей

Говоря о делах пенсионных, заместитель министра обороны РФ напомнила о планируемой в январе 2017 года единовременной денежной выплате каждому военному пенсионеру в размере 5 тысяч рублей. «Данная выплата производится в целях компенсации инфляционных потерь 2016 года, – подчеркнула Татьяна Шевцова. – С 1 февраля 2017 года предусмотрено повышение пенсий лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей на 4 процента – на максимально допустимый уровень инфляции. Рост среднего размера пенсии составит около 850 рублей».

Заместитель министра обороны особо подчеркнула, что, несмотря на уже упомянутое отсутствие с 2012 года индексации денежного довольствия военнослужащих, в отношении военных пенсионеров регулярно принимались решения об увеличении пенсий путём повышения размера денежного содержания, учитываемого при исчислении пенсии: с 54 процентов до 72,23 (с 1 февраля 2017 года). В настоящее время средний размер пенсии армейских и флотских запасников составляет 22,7 тысячи рублей, что в 1,7 раза выше среднего размера трудовой пенсии по старости в стране (13,1 тысячи рублей).

Важнейшей задачей для военного ведомства, безусловно, остаётся реализация гособоронзаказа. По информации Татьяны Шевцовой, сформированные параметры расходов позволяют Минобороны России обеспечить в 2017 году минимально необходимую потребность в средствах на содержание Вооружённых Сил, а также выполнить принятые решения по оснащению современными образцами вооружения, военной и специальной техники. В этой связи Татьяна Шевцова упомянула о работе Единой информационной системы контроля средств гособоронзаказа, созданной в 2015 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– Введение такой системы концептуально изменило информированность, «окрасило» денежные потоки в целях своевременной профилактики рисков нецелевого использования бюджетных средств, – отметила заместитель министра обороны РФ. – Сегодня впервые Минобороны России информировано о том, как работает каждый бюджетный рубль, выделенный на гособоронзаказ.

Сведения Единой системы показали, что с 1 сентября 2015 года - со времени начала её действия - не прошло ни одного платежа, не связанного с выполнением ГОЗ. Более того - ещё на стадии банковского контроля было предотвращено перечисление денежных средств, не имеющих отношения к госконтрактам, на общую сумму около 60 млрд рублей. Как считают в Минобороны России, работа системы подтверждает её эффективность и правильность заложенных фундаментальных правил.

В целом, как отметила Татьяна Шевцова, повышение эффективности расходов остаётся для ведомства ключевой задачей. К примеру, за последние три года в Минобороны России не было допущено нецелевых расходов государственных средств. «В этом году впервые применён особый порядок расчётов с предприятиями ОПК по досрочному погашению банковских кредитов, привлечённых под госгарантии, – отметила заместитель министра обороны РФ. – Экономия федерального бюджета по уплате только процентов за пользование кредитами составит свыше 61 млрд рублей, а всего в предстоящую трёхлетку - свыше 96 млрд рублей».

Стоит отметить, что уровень кассового исполнения расходов в Минобороны России в 2016 году, как и в предыдущие годы, ожидается на уровне 99,9 процента. На 99,8 процента выполнен ведомством и план по доходам: на нужды российской экономики перечислено свыше 41 млрд рублей.

– Исполнение бюджета Мин­обороны России находится на особом контроле в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, – резюмировала Татьяна Шевцова.