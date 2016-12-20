АрМИ-2017: приглашаются все!

Она прошла в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Представители руководства военных ведомств России, Белоруссии и Китая, на территории которых пройдут конкурсы профессионального мастерства в рамках АрМИ-2017, довели до прибывших на конференцию военных атташе 42 государств замысел игр, места и порядок проведения конкурсов, условия приёма иностранных команд, порядок их материально-технического, бытового и медицинского обеспечения.

Как сообщил, открывая конференцию, начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, «Армейские международные игры – 2017» пройдут с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. В общей сложности запланированы 28 международных конкурсов по полевой (воздушной, морской) выучке военнослужащих. 23 из них уже проводились в ходе прошлых «Армейских международных игр». В числе пяти новых конкурсов – «Военное ралли» (марш экипажей военных внедорожников протяжённостью 1100 км по маршруту Волгоград – Астрахань – Элиста – Волгоград), соревнования расчётов беспилотных летательных аппаратов, «Воин Содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих), «Страж порядка» (конкурс военных полицейских с использованием полосы препятствий «Гонки героев») и «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов военных автомобильных инспекций).

Если в 2015 году все конкурсы проводились в России, то в уходящем году два конкурса уже проходили на территории Казахстана. В 2017 году ещё больше состязаний запланировано на территории государств – наших ближайших партнёров. 6 конкурсов пройдут на территории КНР: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». В Казахстане пройдут три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и соревнования расчётов беспилотных летательных аппаратов. Белоруссия проведёт на своей территории конкурс «Воин Содружества». В Азербайджане состоится конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

На 29 июля 2017 года запланирована торжественная церемония открытия игр в парке «Патриот»

На 29 июля запланированы торжественная церемония открытия игр в парке «Патриот» и начало «Танкового биатлона» на полигоне Алабино. 30 июля команды организованно отправятся к местам проведения остальных конкурсов, срок проведения которых – с 31 июля по 10 августа. 11 августа участники возвратятся в Алабино, где 12 августа состоится финал «Танкового биатлона», пройдут награждение победителей конкурсов и грандиозное шоу закрытия игр.

Для тех команд, которые изъявят желание выступать на российской технике, такую возможность – в конкурсах, проводящихся на территории России, – приглашающая сторона предоставит. Более того, как и в прошлом году, иностранные участники смогут пройти доподготовку на нашей технике, которая будет организована за 10 дней до открытия игр, сообщил генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

Команды прибудут в Россию 20-22 июля, на 23 июля спланированы культурно-досуговые мероприятия, с 24 по 27 июля – занятия по требованиям безопасности, подготовка ВВСТ, подача заявок на участие в конкурсах, жеребьёвка.

Заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации полковник Владимир Ковалёв доложил порядок проведения конкурсов военных полицейских «Страж порядка» и «Дорожный патруль».

Врио начальника управления (строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов) Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Максим Кузьмиченко ознакомил присутствовавших с условиями конкурса расчётов беспилотных летательных аппаратов, который пройдёт в Казахстане. Состязаться расчёты будут на комплексах двух классов: малой дальности с радиусом действия до 100 км и ближнего действия – до 40 км.

Порядок проведения конкурса «Мастера артиллерийского огня» довёл начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, поскольку сам конкурс артиллеристов проводится по инициативе России.

Заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко рассказал о порядке проведения конкурса «Воин Содружества» и об алгоритме различных видов обеспечения участвующих команд. Представители военных атташатов Казахстана и Китая в России сообщили о обеспечении конкурсов соответственно на территории Китайской Народной Республики и Казахстана.

По словам генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева, Министерство обороны РФ, которому принадлежит идея проведения «Армейских международных игр», пригласит на АрМИ-2017 более 70 государств, в том числе входящих как в ОДКБ, так и в НАТО. Примут ли наше приглашение страны Североатлантического альянса? Об этом станет известно в начале 2017 года.