В чём секрет успеха?

Поклонники конкурса «Мисс «Красная звезда» не единожды убеждались в его способности преподносить сюрпризы, что, впрочем, лишний раз доказывает популярность и непредсказуемость творческого состязания. Впервые в истории конкурса победу одержала фотография представительницы той же воинской части, более того, подразделения, в котором проходит службу «мисс», завоевавшая этот титул ранее. Корреспондент «Красной звезды» побывал в авиационном гарнизоне, в котором проходят службу обе победительницы, и поздравил лидера сентябрьского этапа ефрейтора Елену Кузину.

Родилась и провела детство будущая «мисс» в древнем Смоленске, где практически каждый камень его исторической части – свидетель русской воинской славы. Вполне закономерно, что к человеку в военной форме отношение здесь сформировалось особое, уважительное. Наверное, поэтому многие мальчишки и девчонки стремятся быть похожими на красивых и статных людей – защитников Отечества. И хотя в семье Лены военнослужащих ещё не было, девочка с детства дала себе слово со временем надеть погоны и ловить на себе завистливые взгляды подруг.

После окончания техникума в 2004 году большой удачей в жизни Лены Кузиной стало поступление на гражданскую должность в одну из воинских частей, дислоцированных в Смоленске. Командование быстро заприметило бойкую, старательную и, что особо ценится в армии, дисциплинированную девушку. Так Елена стала рядовым Вооружённых Сил. Казалось бы, служи, живи, с гордостью носи военную форму и планируй будущее. Хорошо понимая, что без образования путь по карьерной лестнице будет сложен, она стала заочно обучаться в вузе. Но радужные планы оказались под угрозой, весьма ощутимой. В результате реорганизационных процессов, проходивших в Российской армии в те годы, воинская часть, в которой наша героиня проходила службу, оказалась сокращённой. Поскольку подобная участь не обошла стороной и многие другие подразделения, как ни печально, но с армией пришлось расстаться.

Однако Лене удалось поступить на работу в одно из учреждений Минобороны России. Но вскоре и этой воинской организации также не стало. Работящую девушку с армейским опытом и хорошими характеристиками приняли в Смоленский областной военный комиссариат. Используя эту уникальную возможность и приложив максимум усилий, Елена второй раз становится военнослужащей в авиационном подразделении, находящемся в родном городе. Но судьба вновь играет с ней злую шутку – данное воинское формирование вскоре также прекратило своё существование. На этот раз подготовленному специалисту предложили на выбор несколько мест службы, в том числе в крупных городах. Недолго думая, Лена соглашается на ближайшее от родного дома – в посёлке Сеща Брянской области, в 566-м отдельном военно-транспортном авиационном полку.

До того как попасть в Сещу, она никогда не летала на самолётах и даже не видела их вблизи

Сегодня ефрейтор Кузина – механик радиомаркерного пункта. Рабочее место расположено в километре от взлётно-посадочной полосы аэродрома, практически в лесу. Её задача – следить за режимами работы аппаратуры, подающей сигналы заходящим на посадку летательным аппаратам. По этим звоночкам, раздающимся в кабине самолёта, командир воздушного судна определяет расстояние до начала ВПП и, если глиссада соответствует расчётной, принимает решение на приземление. Так что от исправности техники связи, на которой работает механик Кузина, зависит очень много.

Лена призналась, что, до того как попасть в Сещу, она никогда не летала на самолётах и даже не видела их вблизи. Поэтому знакомство с большими транспортниками очень впечатлило. Но когда на самом первом дежурстве над её головой на высоте около 50 метров с оглушительным рёвом четырёх турбин заходил на посадку Ан-124 «Руслан», самый могучий в мире военно-транспортный самолёт, ей стало немного страшно.

– Но это быстро прошло. Сейчас даже внимания на шум не обращаю. главное, чтобы аппаратура работала без сбоев, – заверила Елена. – И место мне нравится. Когда нет полётов, тихо. Иногда лесные обитатели близко подходят: зайцы, лисы, даже волки.

Непосредственный начальник ефрейтора Кузиной капитан Павел Будников доволен подчинённой: инициативная, исполнительная, грамотно эксплуатирует технику. Специалист 3-го класса и готовится на повышение классности. На неё можно положиться, – заверил командир.

– Елена не сторонится общественной работы, берёт на себя обязанности организатора многих мероприятий. Благодаря её инициативе и творческому подходу в обновлённом музее воинской части есть прекрасный стенд, посвящённый нашему подразделению, – с гордостью отметил командир. – За эти качества её уважают и командование, и сослуживцы. Поэтому за Лену мы отдали свои голоса на конкурсе, как и ранее за её подругу Светлану Сергееву. Нас поддержали многие лётчики, инженеры и техники не только нашего авиаполка, но и других частей ВТА. Во многом благодаря этой сплочённости наши девушки и стали победительницами, – уверен командир роты.

– Своё будущее вижу только в армии, – не скрывает планов Елена Кузина. – Нравится организованность, порядок, чёткость. Особо приятно, что окружают прекрасные мужественные люди. И дело, которым я занимаюсь, необходимо стране. Так что буду стараться достичь большего, – заверила победительница конкурса. – Спасибо всем, кто за меня голосовал. Этот конкурс ещё раз доказал, что армия – это одна большая семья, в которой все помогают друг другу.

Вручение свидетельства о победе происходило в присутствии всего личного состава прославленного авиаполка. Его командир полковник Максим Оксс назвал это событие памятным для всего коллектива и тепло поздравил победительницу. Он отметил, что это уже становится хорошей традицией – личный состав способен не только качественно выполнять сложные и ответственные задачи в воздухе, но и сообща добиваться успехов по другим направлениям, например таким, как участие в конкурсе «Мисс «Красная звезда», что лишний раз подтверждает, что для авиаторов ВТА России невыполнимых задач не существует.