От знаний – к званию

В 12-м Центральном научно-исследовательском Краснознамённом институте (ЦНИИ) Министерства обороны Российской Федерации имени В.А. Болятко в Сергиевом Посаде состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению звания лейтенант военнослужащим научной роты 12-го Главного управления Минобороны России.

Научная рота на базе 12-го ЦНИИ была сформирована в 2015 году по поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для поддержки талантливой молодёжи при реализации своих знаний в интересах ядерного оружейного комплекса и безопасности государства.

Из 30 выпускников ведущих российских технических вузов, проходивших военную службу по призыву в научной роте на базе

12-го ЦНИИ, 8 высказали желание продолжить научную деятельность в институте на офицерских должностях. Ещё 22 человека будут работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Среди избравших офицерское поприще – один из выпускников научной роты 12-го Главного управления Министерства обороны лейтенант Владимир Никулин. Он окончил Новосибирский государственный технический университет и год назад на конкурсной основе был отобран для прохождения службы в первую научную роту 12-го ГУ Минобороны РФ, набор которой осуществлялся военным ведомством при поддержке Росатома.

По словам лейтенанта Никулина, у него и на «гражданке» была хорошая работа, но он решил попробовать себя в научной роте, чтобы затем стать офицером, потому что это совершенно иной социальный статус и другие перспективы карьерного роста.

– В роте в течение года я занимался разработкой автоматизированных систем безопасности технических средств охраны особо важных объектов. Полученные результаты будут использованы по предназначению. В дальнейшем планирую приступить к написанию диссертации при этом же научно-исследовательском институте, – поделился планами новоиспечённый лейтенант.

Никулин также заметил, что все ожидания, которые были у него перед поступлением в научную роту, полностью оправдались.

Другой выпускник научной роты 12-го ГУ Минобороны лейтенант Алексей Черненко представил публике свою работу, которая впервые была показана на военно-техническом форуме «Армия-2016».

Алексей занимался разработкой программного модуля, с помощью которого возможно автоматизированно обрабатывать многолетние статистические данные самолётного зондирования атмосферы (то есть параметры сплошной облачности), а также проводить расчёты функций, которые будут необходимы для обоснования вероятности регистрации и порогов чувствительности светотехнической аппаратуры специального контроля.

Говоря о том, где можно на практике применить его расчёты, Алексей отметил, что они используются для задания технических характеристик разрабатываемой аппаратуры для служб специального контроля.

Вклад молодых офицеров в развитие военной науки позволит достичь высоких результатов в создании вооружения и военной техники

Совсем недавно в ряды научной роты стало новое пополнение. Среди них оператор научной роты рядовой Дмитрий Хохлов. В этом году он окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана. Дмитрий из семьи военных. Этим и было обусловлено его желание применить знания в науке на благо Отечества в составе одного из элитных подразделений Вооружённых Сил РФ.

В торжественной церемонии вручения лейтенантских погон участвовал начальник 12-го Главного управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Сыч.

– Сердечно поздравляем военнослужащих научной роты с присвоением первого офицерского звания лейтенант, а коллектив института – с пополнением талантливыми и квалифицированными специалистами, – сказал во вступительной речи начальник управления.

– Товарищи лейтенанты, каждому из вас была предоставлена возможность соизмерить полученные ранее знания, умения и навыки с актуальными потребностями войсковой практики, – продолжил он.– Это дорогого стоит, потому что вам позволено сделать достойный выбор будущей профессии. Надеюсь, что вы поступили правильно, связав дальнейшее прохождение службы с 12-м Главным управлением Министерства обороны РФ. Оно находится в состоянии динамичного развития. Обеспечивает совместно с другими элементами ядерного оружейного комплекса России эффективные ответы на современные вызовы. А потому мы заинтересованы в офицерах, обладающих высокой служебной активностью, развитыми деловыми и организаторскими способностями. Вклад молодых офицеров в развитие военной науки позволит достичь высоких результатов в создании вооружения и военной техники. Удачного вам старта и плодотворной воинской службы в 12-м Главном управлении Министерства обороны, – пожелал генерал-лейтенант Сыч.

Он выразил уверенность, в том что среди выпускников роты есть будущие кандидаты и доктора наук, руководители научных подразделений, а также те, кто своим усердием в службе и творческим научным поиском будет генерировать новые достижения в обеспечении надёжных военных гарантий безопасности государства.

В свою очередь начальник 12-го ЦНИИ полковник Сергей Шабунин отметил, что недавние операторы научной роты, которым присвоено первое офицерское звание, проявляли навыки и творческие способности, включившись в общее направление работы института, который занимается разработками программного и специального программного обеспечения. В них смогут принять участие и молодые лейтенанты. Тем самым они продемонстрируют знания и умения уже в новом для себя качестве. Для этого имеются значительные вычислительные мощности, в том числе суперЭВМ, которая на сегодняшний день по своим тактико-техническим требованиям считается одной из лучших среди вузов и научно-исследовательских организаций военного ведомства.



Сергиев Посад