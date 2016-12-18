«Армия-2017»: готовимся загодя





Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Наша задача – на деле подтвердить высокий статус форума как одной из ведущих международных выставок вооружения и военной техники».

Открывая заседание, министр обороны отметил, что «за последние два года это мероприятие стало крупнейшей площадкой для показа перспективных образцов продукции и технологий военного и двойного назначения». Форум наглядно демонстрирует высокую эффективность государственной политики по оснащению армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ), способствует расширению военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Как мероприятие подготовишь, так оно и пройдёт. И не случайно подготовка к «Армии-2017» начинается загодя, ещё в 2016-м.

– Наша задача – на деле подтвердить высокий статус форума как одной из ведущих международных выставок вооружения и военной техники, – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Те из читателей «Красной звезды», которые побывали на предыдущем Международном военно-техническом форуме в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке, конечно же, видели, какой внушительный объём работ был произведён в рамках его подготовки. Готовясь к следующему форуму в 2017 году, также предстоит многое сделать. Причём не только Министерству обороны – наряду с военным ведомством в подготовке форума по уже сложившейся традиции участвуют заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, правительства Москвы и Московской области, ряд крупных государственных корпораций, предприятий и организаций.

Генерал армии Сергей Шойгу пояснил, что в процессе подготовки к «Армии-2017» предполагается увеличить выставочные площади и усовершенствовать их инфраструктуру, расширить кластеры авиационной и морской техники, создать более привлекательные условия для выставочной деятельности научно-исследовательских организаций и оборонных предприятий.

Одновременно министр обороны посоветовал участникам заседания обратить особое внимание на международную составляющую мероприятия – для укрепления межгосударственной кооперации по разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники.

С более подробным докладом о подготовке форума «Армия-2017» выступил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов. Он уточнил, что III Международный военно-технический форум пройдёт с 22 по 27 августа будущего года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Выставка расположится на площади около 370 тыс. кв. метров. При этом для размещения экспозиции предусмотрено более 40 тыс. кв. метров в выставочных павильонах, более 100 тыс. кв. метров – на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра и около 200 тыс. кв. метров на аэродроме Кубинка. Закрытая экспозиция разместится на 25 тыс. кв. метров в кластере Военно-промышленного комплекса и 5 тыс. кв. метров на аэродроме Кубинка.

Ожидается, что в форуме примут участие более 1000 предприятий и организаций, будет представлено свыше 10 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Уже сейчас на территории парка «Патриот» ведётся строительство демонстрационных центров ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса: госкорпорации «Ростех», Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей», Объединённой судостроительной корпорации, Объединённой авиастроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», – сказал генерал армии Павел Попов. Общая площадь этих пяти центров превысит 60 тыс. кв. метров.

– С целью повышения интереса к форуму со стороны участников и гостей планируется продолжить совершенствование инфраструктуры парка «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино, выстроить статическую экспозицию на основной площадке форума по тематическим разделам, исходя из потребности в целенаправленном поиске определённых инновационных разработок и технологических решений, - сообщил замминистра.

Кроме того, по его словам, предполагается расширить кластер авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением отечественных и иностранных производителей к участию в статическом и динамическом показах.

На озере Комсомольском, доложил генерал армии Павел Попов, будет организован статический и динамический показ морских робототехнических комплексов, малогабаритных плавательных средств и гидроавиации. В планах также проведение второго чемпионата по дронбиатлону с применением новейших технологий, демонстрация возможностей стрелкового оружия в многофункциональном огневом центре.

Отдельным кластером статической экспозиции решено разместить инновационный клуб приоритетных технологических направлений, расширить географию национальных экспозиций и иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, продолжил замминистра обороны. Демонстрационные показы возможностей ВВСТ в течение трёх дней будут проведены также в военных округах и на Северном флоте.

В рамках проведения форума «Армия-2017» предусматриваются экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.

– Научно-деловая программа традиционно будет сформирована с учётом предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций, – пояснил генерал армии Павел Попов.

Ожидается, что в форуме примут участие более 1000 предприятий и организаций, будет представлено свыше 10 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, а посещаемость составит более 500 тыс. человек, предположил замминистра.

На форуме «Армия-2017», сообщил далее статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, спланирована работа юнармейского сектора парка «Патриот» с демонстрацией достижений движения «Юнармия», а также организованы мероприятия для детей.

У «Армии-2017» будет большая культурная программа. В частности, перед участниками и гостями Международного форума выступят прославленные армейские музыкальные коллективы: Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова, ансамбли песни и пляски ВКС, ВДВ, РВСН и другие. У участников и гостей форума, по словам Николая Панкова, появиться возможность посетить выставку военных художников студии имени М. Б. Грекова, где авторы представят произведения о жизни и боевой деятельности нашей армии в Сирии.

В интересах социологического сопровождения форума планируется изучить мнения гостей и посетителей, в том числе иностранных делегаций, о мероприятиях форума и отношении к Вооружённым Силам России.