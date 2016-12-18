Прощайте, горы! Здравствуй, море!

В октябре 2015 года из Сухопутных войск в батальон морской пехоты КФл на должность командира роты прибыл капитан Александр Винокуров. У офицера были отличные аттестации: он несколько лет успешно командовал горной мотострелковой ротой, имеет квалификацию инструктора по горной подготовке и почётное звание «Альпинист России».

Рота, которую Винокурову предстояло принять, раньше была на хорошем счету. Но из-за отсутствия некоторое время штатного командира в подразделении стала хромать воинская дисциплина.

Винокуров, знакомясь с состоянием дел во вверенном ему подразделении, отметил для себя немало положительных моментов: личный состав состоит только из контрактников, командиры взводов, сержанты неплохо подготовлены, имеют опыт участия в учениях с форсированием водных преград. Уже на первом совещании комсостава роты капитан поднял вопрос о необходимости укрепления внутреннего порядка как главного условия выполнения подразделением задач, связанных с подготовкой батальона к СКШУ «Кавказ-2016».

Какое-то время рядовые и сержанты, что называется, присматривались к новому командиру. Но уже в процессе учебных мероприятий по одиночной подготовке, затем по слаживанию отделений и взводов личный состав убедился, что Винокуров обладает солидной полевой выучкой, опытом организации продуктивной боевой подготовки. Ротный командир поспевал везде – и контролировал на полигоне проведение стрельб, и проверял подготовку колёсной техники в парке.

В батальоне парк колёсной техники состоит из БТР-70. Машины не новые, полученные ещё в 2010 году с завода после капремонта. С увеличением сроков эксплуатации и соответственно с износом основных узлов и механизмов бронетранспортёры требуют к себе повышенного внимания экипажей. Дабы техника не подвела на маршах и в учебном бою, командир роты основные усилия комсостава направил на совершенствование специальной выучки водителей, их ремонтной подготовки.

За год службы в морской пехоте капитан Александр Винокуров сумел заслужить репутацию одного из лучших офицеров

Командирское чутьё не обмануло Винокурова. Уже во время одной из внезапных проверок вышестоящего штаба техническое состояние техники и подготовка водителей не вызвали нареканий со стороны инспектирующих.

Одним из важных экзаменов на боевую зрелость для роты Винокурова стало участие в подготовке к СКШУ «Кавказ-2016». В ходе ротных и батальонных тактических учений, а затем и внезапной проверки инспекции Генерального штаба ВС РФ морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили десятки упражнений по посадке на десантные суда, при переходе морем и высадке на берег, получили всестороннюю психологическую закалку. И сам командир роты к своей квалификации по горной подготовке прибавил навыки управления ротой при морском десантировании.

Не зря столь тщательно готовили морпехов к СКШУ. Непосредственно во время учения батальон выполнял основную задачу, поставленную перед войсками, осуществляя высадку на берег, занятый «противником», с развитием дальнейшего наступления на глубину обороны его опорного пункта. И ОБМП успешно с этой задачей справился, заслужив высокую оценку командования. Успех стал возможен благодаря инициативным действиям рот и взводов батальона, так сказать, на упреждение «противника». Не подкачал и капитан Винокуров, чья рота наступала на главном направлении. В самый разгар боя за плацдарм он смог вовремя уловить момент перехода условного противника в контратаку. По наводке Винокурова батарея САО с перекрытием норматива первым же залпом уничтожила «группу пехоты» условного противника, чем и было обеспечено успешное выполнение задачи всем батальоном.

С хорошим настроением встречает начало нового учебного года личный состав этой роты. Морпехам есть чему радоваться: батальон, в котором они служат, по итогам года вышел на передовые позиции, а их рота признана одной из лучших в береговых войсках Каспийской флотилии.

…Вместе с капитаном Винокуровым обходим строй бронетранспортёров в парке.

– Не подвела роту боевая техника, – с любовью говорит о своих машинах Александр. – И заслуга в этом в первую очередь наших младших командиров и водителей – старшины роты старшего прапорщика Января Гюлмагомедова, командиров отделений старшин Самата Мензагазиева, Ерлана Джакияева, водителя матроса Ивана Дождёва. Да, случались у нас на марше неполадки с техникой, но они устранялись личным составом в кратчайшие сроки…