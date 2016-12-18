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Влюблённый в небо

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Влюблённый в небо

Экипаж подполковника Чикалина летает в любую погоду

В этот день на аэродроме Иваново-Северный лётчики Центра боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации готовились к плановым полётам. Декабрьская неустойчивая погода доверия не внушала. Нижняя кромка облаков – 350 метров, верхняя граница облачности – 750 метров, в облаках видимости нет – это по показаниям дежурного метеоролога. Но любой полётный день на каждом аэродроме неизменно начинается с одного полёта – с полёта разведчика погоды. Сегодня на воздушную разведку отправляется экипаж подполковника Чикалина.

Воздушный разведчик

Полёт на разведку погоды – дело сложное и ответственное. Основная задача воздушного разведчика – оценка погодных условий и проверка работоспособности оборудования на аэродроме.
– Нужно понять, что происходит в небе: какие есть опасные факторы, например грозовой фронт или осадки, влияние ветра на выполнение взлёта и посадки. Проверяем состояние рулёжных дорожек и взлётно-посадочной полосы. Здесь, как на дорогах, – либо они гладкие и сухие, либо на них есть накопления снега и льда. В нынешних условиях важно влияние обледенения на полёт, – поясняет подполковник Владимир Чикалин. – На самом деле ничего сложного. Просто приходится заниматься несколькими делами одновременно и ещё выдавать информацию по радиосвязи.
Военные обычно не словоохотливы, а лётчики в особенности. То, что для других представляется делом чрезвычайно тяжёлым, для них – «ничего сложного». Вот и подполковник Чикалин говорит, что это обычная работа, хотя напряжённая и ответственная. Однако он скромничает, говоря, что ничего сложного в полёте на разведку погоды нет, но ведь рядового лётчика на такое задание не посылают. Попытавшись отделаться дежурными фразами типа «ну вылетим... выполним… установим…», подполковник в конце концов приглашает посмотреть из кабины пилота, как проходит разведка погоды. Перед полётом долго разговаривать не получается – Владимиру Валерьевичу необходимо лично контролировать подготовку самолёта к работе.
Экипаж, состоящий из семи человек, занимает свои места в Ил-76М. Впереди садятся два лётчика: Чикалин – командир воздушного судна, и капитан Александр Игуменов – второй пилот, посередине бортинженер, а также бортрадист. На первом этаже располагается штурман, в грузовой кабине хозяйничает борттехник по авиационно-десантному оборудованию, в задней кабине сидит стрелок.
Владимир Чикалин даёт команду приготовить оборудование к запуску двигателя. Члены экипажа включают приборы, агрегаты, щёлкают тумблерами, проверяют органы управления. Затем каждый докладывает о готовности к взлёту. Владимир Чикалин в это время по радиосвязи переговаривается с руководителем полётов.
И вот двигатели запели, а Ил-76М начинает движение. Выруливаем на взлётку. Делаем ещё одну остановку – это пост технического осмотра самолёта перед вылетом.
– Борт 645, карта выполнена, курсовые согласованы, рули проверены. Прошу взлёт.
– Борт 645, взлёт разрешаю.
Отпущены тормоза, и мы стремительно мчимся вперёд, плавно отрываемся от земли и набираем высоту. За считаные минуты входим в облака. Не видно абсолютно ничего, лётчики идут по приборам. Но через несколько минут в кабине заметно светлеет, редеет серая масса облаков, а затем и вовсе показывается солнце. На протяжении всего полёта самолёт будет несколько раз то снижаться почти до самой земли, то снова набирать высоту и нырять в мрачные тяжёлые облака. Но действия экипажа хорошо отработаны, в них не видно никакой суетливости.
Однако и после воздушной разведки поговорить с лётчиком удаётся не сразу: ему ещё надо довести полученные данные до личного состава перед плановыми полётами.

За штурвалом – династия Чикалиных

Вспоминаю, как перед полётом к Владимиру Валерьевичу подошёл невысокий полковник и отчитал его за новый комбинезон, который он надел перед полётом. Чикалин лишь улыбнулся:
– Да не верю я во всё это. Видите, всё ведь хорошо прошло, без эксцессов. Я однажды в старом комбинезоне был, а двигатель всё равно отказал.
– Двигатель отказал?! Вы же говорили, что ничего опасного в полёте не происходило?
– Я бы не назвал это опасным случаем, скорее, не очень приятный. Экипаж сработал грамотно, сели нормально, нас потом ещё за эту посадку похвалили.

Владимир Чикалин – лётчик 1-го класса с налётом 2500 часов и количеством посадок, превышающим 3000

 Вот так спокойно лётчик рассказывает о случае семилетней давности при перелёте из Новосибирска на аэродром Чкаловский. Все прогнозы предсказывали хорошую погоду, но при подлёте к Московской зоне погода начала стремительно портиться. Владимир Чикалин уже собирался дать команду уйти на запасной аэродром, как вдруг отказал один двигатель. Было принято решение садиться на Чкаловский.
– Самолёт хорошо летит и на трёх двигателях, но создаётся небольшой крен, с которым надо бороться. В нормальных погодных условиях для опытных лётчиков это проблемы не создаёт. Но нам всё осложняла плохая видимость, ориентировались только по приборам. Но в экипаже были профессионалы, и мы удачно сели.
В опыте Владимира Чикалина есть вылеты на достаточно непростые аэродромы, например на аэродромы в Норильске или на Новой Земле. Основная их сложность – в погодных условиях, меняющихся неожиданно.
О том, какую профессию выбрать, пилот не задумывался никогда. Выросший в семье военных лётчиков, Владимир Валерьевич другого будущего для себя не видел. Дед летал в Великую Отечественную войну и был награждён двумя орденами Красной звезды, отец служил в буксировочном звене на Ил-28. Чикалин с лёгкостью поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков, которые окончил с красным дипломом. Одним из самых ярких воспоминаний за годы учёбы стало его знакомство с женой, у которой отец тоже был лётчиком и преподавал в этом учебном заведении. Сейчас она служит в батальоне связи в той же воинской части, где и Владимир Чикалин.
Владимир Валерьевич является лётчиком 1-го класса с налётом 2500 часов и количеством посадок, превышающих 3000. Сейчас в Ивановском центре боевого применения и переучивания лётного состава ВТА основная его работа инструкторская. Сам Владимир Чикалин очень спокойный и сдержанный человек, и подопечных учит быть такими же. От чёткого понимания своего дела и от спокойствия зависит благополучный исход полёта, подчёркивает он. Но на вопрос, что же ему больше нравится – летать или обучать молодых пилотов, подполковник ответил не сразу.
– Конечно, очень часто хочется полетать самому. После каждого полёта наступает чувство удовлетворения, что сделал нечто такое, чего многие другие не могут. Но и с молодыми ребятами тоже интересно, когда видишь, что твои знания и опыт не пропадают даром и они действительно чему-то учатся. Приятно, когда понимаешь, что работаешь не зря.

 

Фото из личного архива Чикалина.

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Кристина УКОЛОВА, «Красная звезда».

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