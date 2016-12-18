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«Светофор» привлекает читателей

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«Светофор» привлекает читателей Фото Надежды ТИХОМИРОВОЙ.

В редакции «Красной звезды» подведены итоги викторины «Крутой подъём», которая впервые в 2016 году проводилась Военной автомобильной инспекцией Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Минобороны РФ на страницах печатного органа военного ведомства.

22-19-12-16Вопросы печатались на странице под названием «Светофор», которая стала совместным проектом редакции и руководства ВАИ Минобороны, призванным внести свою лепту в обеспечение безопасности дорожного движения. Лучше всех с заданиями викторины справился житель деревни Вязгино Смоленской области, наш постоянный читатель Александр Пищулин. Он сейчас работает водителем, а в своё время служил инструктором плавающих тягачей в Туркестанском военном округе.
01-19-12-16Ценный приз, благодарственное письмо и сувенирную продукцию ВАИ победителю в зале редколлегии «Красной звезды» вручил заместитель начальника Военной автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Минобороны РФ полковник Константин Курочкин.
Как известно, у наших читателей есть возможность со страницы «Светофора» получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с организацией дорожного движения, безопасной эксплуатацией транспортных средств и т.д., от начальника Военной автомобильной инспекции Минобороны РФ. Этой возможностью лучше и чаще других пользовался начальник автомобильной службы Главного центра предупреждения о ракетном нападении майор Андрей Новгородов (на снимке). И руководство ВАИ Минобороны приняло решение поощрить его активность – за вопросы по существу. Он также был приглашён в редакцию, где полковник Константин Курочкин вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок.
В 2017 году викторина «Крутой подъём» на странице «Светофор» будет продолжена. Участвуйте, присылайте ответы в редакцию и побеждайте!

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Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».

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