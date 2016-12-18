«Светофор» привлекает читателей

Вопросы печатались на странице под названием «Светофор», которая стала совместным проектом редакции и руководства ВАИ Минобороны, призванным внести свою лепту в обеспечение безопасности дорожного движения. Лучше всех с заданиями викторины справился житель деревни Вязгино Смоленской области, наш постоянный читатель Александр Пищулин. Он сейчас работает водителем, а в своё время служил инструктором плавающих тягачей в Туркестанском военном округе.

Ценный приз, благодарственное письмо и сувенирную продукцию ВАИ победителю в зале редколлегии «Красной звезды» вручил заместитель начальника Военной автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Минобороны РФ полковник Константин Курочкин.

Как известно, у наших читателей есть возможность со страницы «Светофора» получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с организацией дорожного движения, безопасной эксплуатацией транспортных средств и т.д., от начальника Военной автомобильной инспекции Минобороны РФ. Этой возможностью лучше и чаще других пользовался начальник автомобильной службы Главного центра предупреждения о ракетном нападении майор Андрей Новгородов (на снимке). И руководство ВАИ Минобороны приняло решение поощрить его активность – за вопросы по существу. Он также был приглашён в редакцию, где полковник Константин Курочкин вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок.

В 2017 году викторина «Крутой подъём» на странице «Светофор» будет продолжена. Участвуйте, присылайте ответы в редакцию и побеждайте!