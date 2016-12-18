Вопросы печатались на странице под названием «Светофор», которая стала совместным проектом редакции и руководства ВАИ Минобороны, призванным внести свою лепту в обеспечение безопасности дорожного движения. Лучше всех с заданиями викторины справился житель деревни Вязгино Смоленской области, наш постоянный читатель Александр Пищулин. Он сейчас работает водителем, а в своё время служил инструктором плавающих тягачей в Туркестанском военном округе.
Ценный приз, благодарственное письмо и сувенирную продукцию ВАИ победителю в зале редколлегии «Красной звезды» вручил заместитель начальника Военной автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Минобороны РФ полковник Константин Курочкин.
Как известно, у наших читателей есть возможность со страницы «Светофора» получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с организацией дорожного движения, безопасной эксплуатацией транспортных средств и т.д., от начальника Военной автомобильной инспекции Минобороны РФ. Этой возможностью лучше и чаще других пользовался начальник автомобильной службы Главного центра предупреждения о ракетном нападении майор Андрей Новгородов (на снимке). И руководство ВАИ Минобороны приняло решение поощрить его активность – за вопросы по существу. Он также был приглашён в редакцию, где полковник Константин Курочкин вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок.
В 2017 году викторина «Крутой подъём» на странице «Светофор» будет продолжена. Участвуйте, присылайте ответы в редакцию и побеждайте!
«Светофор» привлекает читателей
В редакции «Красной звезды» подведены итоги викторины «Крутой подъём», которая впервые в 2016 году проводилась Военной автомобильной инспекцией Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Минобороны РФ на страницах печатного органа военного ведомства.
Вопросы печатались на странице под названием «Светофор», которая стала совместным проектом редакции и руководства ВАИ Минобороны, призванным внести свою лепту в обеспечение безопасности дорожного движения. Лучше всех с заданиями викторины справился житель деревни Вязгино Смоленской области, наш постоянный читатель Александр Пищулин. Он сейчас работает водителем, а в своё время служил инструктором плавающих тягачей в Туркестанском военном округе.