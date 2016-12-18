На южных рубежах

Собственно, в строй пока введены несколько наиболее значимых объектов жизнеобеспечения: солдатские общежития, столовая, учебный корпус и некоторые другие. На территории военного городка близ посёлка Персиановский Ростовской области ещё вовсю кипят строительные работы.

В ближайшее время сюда будут передислоцированы ещё несколько мотострелковых и танковых частей. Но уже сейчас личный состав приступил к учебно-боевой работе. Тем более что все условия для этого тут созданы: жилые помещения готовы к зиме и оборудованы в соответствии с современными требованиями. Кубрики, рассчитанные на проживание 4-5 человек, оснащены спальной мебелью, имеются душевые кабины с холодной и горячей водой, комнаты отдыха и «чайные уголки». Это для того, чтобы после напряжённых занятий отвлечься от трудов ратных, восстановить силы. Для непосредственного же процесса укрепления профессиональных знаний и навыков в распоряжении солдат и офицеров соединения – специально оборудованный полигон Кадамовский, развёрнуты войсковое стрельбище, две директрисы, винтовочно-артиллерийский полигон, поля родов войск и служб.

Военнослужащим даже не придётся далеко ходить, чтобы в полной мере реализовать главный методический принцип обучения в Вооружённых Силах: вышел в поле – действуй по-боевому.

– Сейчас главная задача командования округа – обеспечить дивизию всем необходимым для нормального функционирования, – пояснил «Красной звезде» заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулев. – Далее – оказывать помощь в налаживании процесса боевой подготовки. Всё это будет делаться с учётом того, что на дивизию возложена ответственная задача по прикрытию южных рубежей России.

На вооружении у солдат и офицеров 150-й дивизии состоят современные образцы военной техники: танки Т-90А, бронированные машины БМП-3 и БТР-80. Не станет дело и за опытными специалистами: кадровый костяк офицерского состава составили военнослужащие, проходившие службу в составе одной из мотострелковых бригад Южного военного округа. Что касается рядового и сержантского состава, то более 40 процентов – военнослужащие по контракту, остальные – призывники.

По словам заместителя командира соединения по работе с личным составом полковника Павла Дубкова, к середине будущего года планируется значительно увеличить процент пребывания в воинских коллективах солдат-контрактников. У замкомдива для оптимизма есть все основания, ведь части и подразделения расположены в регионе с давними военно-патриотическими и казачьими традициями. Спрос на заключение контракта с Минобороны России тут достаточно высок. Об этом рассказал, например, сержант запаса Константин Семин, один из претендентов, посетивший мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Ростовской области. Он признался, что счёл бы за честь служить в столь прославленном соединении. Тем более что опыт у него, в том числе и пребывания в «горячих точках», накоплен серьёзный.

В первые же дни нового учебного года личному составу было выдано и закреплено за ним оружие, начался процесс сплочения воинских коллективов. Уже спланированы ротные и батальонные полевые выходы, начаты работы по обслуживанию и подготовке к эксплуатации боевой техники. По общему мнению, ближайшие полгода станут важнейшим периодом в становлении дивизии как качественной боевой единицы. И военнослужащие тут твёрдо намерены достойно поддержать славные традиции старших поколений.