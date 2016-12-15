Без линии фронта

Возрастающая конфронтация в информационном поле, обострение идеологического противостояния и конкуренции ценностей, использование информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях трактуются действующей Военной доктриной как военная угроза и опасность. Как защитить государство, военнослужащих и гражданских лиц от информационного давления извне? Почему важно сохранить цифровой суверенитет и какова его роль сегодня? Об этом и многом другом шла речь в рамках очередного курса «Социальные среды» в Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Собеседником ракетчиков был Игорь Ашманов – ведущий отечественный эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения, предприниматель и лидер IT-отрасли, стоявший у истоков российского Интернета.

Компьютерные и информационные технологии, шагнувшие за последние десятилетия далеко вперёд, проникли в нашу жизнь настолько, что в последнее время мы всё чаще слышим об особой роли киберпространства практически в любой сфере – от экономических процессов до международных отношений.

Яркий пример тому – инцидент с Эдвардом Сноуденом, который показал миру, насколько Всемирная паутина и социальные сети взаимозависимы, какой мощный рычаг управления находится в руках наших «партнёров» за океаном.

Выбор эксперта и темы, разумеется, не случаен. 5 декабря Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал «Доктрину информационной безопасности». Она и была в фокусе дискуссии на «Социальных средах».

По мнению Игоря Ашманова, Доктрина – это первый документ такого содержания, принятый за последние 15 лет. Что в нём нового? Во-первых, признано значение информационного слоя безопасности, связанного с информационными атаками. Озвучено, что мы зависим от иностранных технологий Запада. Ещё года два назад ни об этом, ни о том, что отдельные государства, используя своё технологическое превосходство, влияют на управление других стран и этому надо противостоять, не было принято говорить. Довольно большой блок в документе уделён импортозамещению, что, на взгляд эксперта, крайне важно. «И делать это надо бегом», – подчеркнул лектор. Действительно ли Россия столь существенно отстала в этой области, интересовались ракетчики.

– Дело в том, что западные технологии пропитывают и пронизывают у нас всё: от софта до элементной базы. Бесспорно, мы отстаём в их производстве, не отставая при этом в потреблении. Многие, к примеру, задаются вопросом: почему бы мне не изобрести новый айфон? А зачем его изобретать? Айфон – игрушка, без которой мы как-то жили 15 лет назад, можем, уверяю, обойтись без неё и сейчас. Поэтому отставание в этих вещах некритично. А то, что наша инфраструктура, оборонная в том числе, зависит от разработок, технологий и производства, находящегося под контролем геополитических конкурентов, – это уже серьёзно, – озвучил свою позицию Игорь Ашманов. – Сегодня против России, по сути, уже ведётся «горячая» информационная война. И когда мы говорим о том, что пора заменить «офис» или программный продукт для удобства пользователя, надо понимать, что в нынешних условиях необходимо прежде всего думать не о комфорте, а о безопасности: делать это не только и не столько потому, что наш продукт лучше, а потому что он наш. Импортозамещение софта и элементной базы – это вопрос суверенитета, то, чем надо срочно и тотально заниматься, а не размышлять о конкурентоспособности. Потеря информационного (цифрового) суверенитета в наше время ведёт к потере суверенитета обычного, что прекрасно видно на примере Украины и европейских стран. А потому американцы делают всё, чтобы ни у кого, кроме них, суверенитета не было.

Основная цель тех, кто развязывает информационные войны, не взлом сайтов, а взлом сознания граждан

Перепрограммирование и взлом сознания, информационное доминирование и киберриски, поток фейков, вирусов, хакерских атак и интернет-вербовщиков, технологии хаоса и разрушения – как сегодня защищаться от этого государству?

По мнению Игоря Ашманова, сегодня необходима национализация элит и медийного пространства, нужна работа на опережение – «первым номером» и асимметричные ответы.

– Первый удар современной войны примут не пограничники, а информационные войска, которые стоят на защите цифровой независимости страны, – подчеркнул гость слушателей академии.– Фактически сейчас информационное доминирование – аналог господства в воздухе прошлых лет. Если оно у тебя есть, ты готов к информационной войне, в которой нет вероятного противника, он в ней реальный и воюет прямо сейчас. Иногда даже одного информационного доминирования может хватить для победы.

Советник министра обороны Андрей Ильницкий, подводя итог мастер-класса, подчеркнул, что тема информационных войн сегодня весьма актуальна, поэтому и желающих обменяться мнениями на эту тему немало.

– Мы, к сожалению, часто видим «экспертов», кочующих из программы в программу, готовых в любое время и по любому поводу говорить о чём угодно, а главное, громко и уверенно. Но специалистов, реально владеющих ситуацией, что называется «на цифре», на уровне глубокого анализа, на основе большого жизненного и профессионального опыта, пока единицы, – заметил он. – Один из них был сегодня собеседником ­аудитории «Социальных сред» – это Игорь Ашманов.

Основная цель тех, кто развязывает в наши дни информационные войны, не взлом сайтов, а взлом сознания граждан. Овладение технологиями защиты ментального пространства, идеологическое обеспечение военно­служащих, их морально-психологической устойчивости – актуальная задача, поставленная министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. При её решении важно опираться на опыт лучших российских экспертов. Судя по количеству и качеству вопросов, поступивших докладчику из зала, была затронута действительно животрепещущая тема, – подытожил коллективный разговор Андрей Ильницкий.

По словам заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора Олега Усатенко, «Социальные среды» уже зарекомендовали себя как весьма полезный и интересный курс, причём независимо от тематики.

– Очень важно, что данный курс сосредоточен не на одном каком-то узком вопросе, а охватывает широкий спектр тем, волнующих сегодня как армию, так и общество, – отметил он.

По мнению Олега Усатенко «Социальные среды» дают военнослужащим уникальную возможность в формате живого общения услышать мнение ведущих экспертов, что в повседневной жизни удаётся не так часто.

Уже известно, что материалы курса будут использованы в учебном процессе академии. На их основе будет создан фильм, который, по мнению командования, принесёт пользу и обучаемым, и научно-педагогическому составу.



Фото Кирилла РЯЗАНОВА.