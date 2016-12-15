Щит безопасности прочен

В преддверии профессионального праздника наш собеседник – командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения

генерал-полковник

Сергей КАРАКАЕВ:

«В 2016 году осуществлена закупка вооружения, военной и специальной техники для оснащения и постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков».





– Сергей Викторович, сохранится ли ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны на ближайшие годы и в отдалённом будущем? Каковы перспективы развития войск до 2020 года?

– Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли. Полагаю, что и в ближнесрочной перспективе опора на ядерное сдерживание будет обеспечивать необходимый запас времени и баланс сил и для создания новых систем и средств вооружённой борьбы, придания им новых качественных характеристик, обеспечивающих надёжное отражение агрессии.

В этом смысле как на современном этапе, так и в перспективе Стратегические ядерные силы России, имеющие на вооружении ракетно-ядерное оружие, в наибольшей мере будут отвечать геостратегическому и экономическому положению нашей страны. Обладая глобальной досягаемостью и огромной разрушительной мощью и не требуя непосильных затрат на содержание, они существенно дополняют возможности сил общего назначения.

В сложившейся геополитической обстановке Стратегические ядерные силы являются гарантом обеспечения безопасности Российской Федерации и её союзников, а также независимости при проведении внешней и внутренней политики.

Поддержание и развитие СЯС, в том числе группировки Ракетных войск стратегического назначения как их наземной составляющей, остаётся приоритетным направлением деятельности государства.

В настоящее время приняты все решения, обеспечивающие гибкость и многовариантность развития группировки ракетных комплексов для адекватного реагирования на имеющиеся и вновь возникающие угрозы. Выделяемые до 2020 года объёмы финансирования позволяют сохранить плановые темпы перевооружения войск и обеспечить подготовку соответствующей инфраструктуры позиционных районов.

При построении перспективной ударной группировки РВСН упор будет сделан на её качественное преобразование и значительное увеличение доли современных ракетных комплексов. В этот же период наряду с разработкой новых ракетных комплексов произойдёт качественное совершенствование систем боевого управления войсками и оружием.

В конечном итоге Ракетные вой­ска стратегического назначения будут иметь сбалансированную структуру, а на вооружении – оптимальное количество ракет, предназначенных для решения разноплановых задач обеспечения ядерного сдерживания и безопасности России.

– Готовы ли российские предприятия в необходимом объёме производить новые ракетные комплексы, в том числе тяжёлого класса?

– По ракетным комплексам «Ярс» долгосрочные государственные контракты заключены и выполняются в нужном для РВСН объёме. Перевооружение спланировано без так называемых скачков и спадов производства, с оптимальным ежегодным количеством выпуска продукции.

По ракетным комплексам тяжёлого класса предприятия ОПК переоснащаются в рамках соответствующей Федеральной целевой программы.

– Насколько наземная группировка Стратегических ядерных сил России позволяет решать задачи ядерного сдерживания?

– Особая роль РВСН в структуре Стратегических ядерных сил обусловлена рядом объективных факторов. Во многом она определяется самым большим количественным составом носителей, числом, мощностью боевых зарядов и возможностями боевых блоков.

Ракетные войска стратегического назначения способны выполнить поставленные перед ними задачи во многом благодаря максимально возможной рассредоточенности ракетного оружия на территории России, самым сжатым срокам поражения стратегических объектов на удалённых ТВД, а также высокой вариативности применения привлекаемых пусковых установок – ракет, головных частей, боевых блоков. Кроме того, высокая степень оперативной и технической готовности ракетных комплексов к боевому применению, их высокая живучесть в условиях воздействия противника, надёжность системы боевого управления стратегическим оружием позволяют РВСН решать большинство разноплановых задач Стратегических ядерных сил России.

– Сколько сегодня в РВСН межконтинентальных баллистических ракет?

– В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боезарядами различного класса мощности. В боевом составе РВСН сосредоточено сегодня более 60 процентов носителей стратегического оружия и боезарядов Стратегических ядерных сил России. В группировке РВСН в боеготовом состоянии поддерживается 99 процентов пусковых установок.

– Можно ли говорить, что при перевооружении Ракетных войск стратегического назначения основной упор делается на мобильную группировку, или же это неверное впечатление?

– Такое впечатление могло сложиться из-за того, что Ракетные войска стратегического назначения начали перевооружение на новый ракетный комплекс «Ярс» с ракетных дивизий, вооружённых подвижными грунтовыми ракетными комплексами предыдущих поколений. Во многом это обстоятельство объясняется экономическими факторами: при перевооружении в значительной степени используется имеющаяся инфраструктура позиционных районов и военных городков. Высокая степень использования уже существующей инфраструктуры позиционных районов Ракетных войск и совместимость с действующей системой боевого управления и связи позволили снизить примерно в два раза затраты на ввод мобильного ракетного комплекса «Ярс» в группировку РВСН.

Конечно, высокая подвижность мобильных комплексов обеспечивает им значительно большую живучесть по сравнению со стационарными, координаты которых хорошо известны. Но это совсем не означает, что мы отдаём предпочтение мобильной составляющей. Сегодня соотношение развёрнутых пусковых установок стационарного и мобильного типов базирования в группировке примерно равное, что позволяет Ракетным войскам стратегического назначения выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания.

Конструктивные особенности «Ярса» позволяют проводить пуски с площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после их специального инженерного дооборудования

Структура перспективной ракетной группировки на рубеже 2020–2030 годов будет, как и сейчас, двухкомпонентной, с сохранением стационарных ракетных комплексов, обладающих мощью и высокой боевой готовностью к немедленному применению. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на возникающие и прогнозируемые угрозы.

– Какие соединения РВСН в декабре заступят на боевое дежурство?

– В декабре 2016 года боевое дежурство будут нести полки в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН.

– Какими темпами РВСН перевооружаются на ПГРК «Ярс»?

– В соответствии с показателями государственного оборонного заказа на 2016 год осуществлена закупка 23 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков на ракетный комплекс «Ярс» в подвижном грунтовом варианте в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях и стационарном варианте базирования в Козельской ракетной дивизии.

Оценки специалистов показывают, что существующий ныне состав системы противоракетной обороны не в состоянии нивелировать возможности отечественных Стратегических ядерных сил. В ракете РК «Ярс» реализованы варианты противоракетного траекторного манёвра для уклонения от перехватчиков ПРО космического базирования.

– Сколько ракетных полков намечено переоснастить на РК «Ярс» в 2017 году?

– Четыре. Их переоснащение будет продолжаться в уже названных Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН.

– Чем мобильный ракетный комплекс «Ярс» принципиально отличается от своего предшественника – «Тополя»?

– При внешней схожести это принципиально новый ракетный комплекс. Существенно возросли возможности по использованию позиционного района – он увеличился и территориально, и качественно. Конструктивные особенности «Ярса» позволяют проводить пуски с площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после их специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси, да и сама ракета стала мощней и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника. Качественно изменилось и боевое оснащение «Ярс».

– Можно ли на базе «Тополя» разработать конверсионную космическую ракету-носитель?

– Изначально ракеты космического назначения проектировались на основе МБР. Достаточно сказать, что прообразом легендарной ракеты-носителя «Союз», проложившей человечеству дорогу в космос, стала первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.

У России богатый опыт использования межконтинентальных баллистических ракет в космических целях. Вспомним хотя бы переделанные из военных ракеты-носители «Рокот», «Днепр» и «Стрела».

Безусловно, все ракеты, находящиеся на вооружении РВСН, как жидкостные, так и твердотопливные, имеют конверсионный потенциал. «Тополь» не исключение. Более того, с 1993 по 2006 год программы, носившие названия «Старт» и «Старт-1», уже были реализованы. Предназначались они для запуска малогабаритных космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Всего выполнено семь таких пусков.

Примечательно, что история российского космодрома Свободный (ныне Восточный) началась с запуска ракеты-носителя «Старт-1» с космическим аппаратом «Зея» на борту, который был осуществлён 4 марта 1997 года с мобильной пус­ковой установки типа «Тополь».

В настоящее время данные программы свёрнуты, однако в случае принятия руководством страны соответствующего решения космическая «одиссея» «Тополя» может быть продолжена.

Не секрет, что «Тополь» разрабатывался как баллистическая ракета для боевых подвижных ракетных комплексов, и поэтому возможности по увеличению объёма и массы полезной нагрузки очень ограниченные, что соответственно уменьшает спектр применения.

– До какого срока мобильные «Тополя» будут находиться на вооружении РВСН?

– С учётом постоянного исследования возможностей по продлению сроков эксплуатации ракетного комплекса «Тополь» планируется, что он будет находиться в строю до 2021–2022 годов. Надёжность этого комплекса обеспечивают тщательная проработка комплекса на этапах проектирования и создания, жёсткий контроль изготовления каждого элемента на этапе серийного промышленного производства и ежедневная плановая работа по организации его эксплуатации в войсках.

В декабре 2016 года на боевое дежурство заступят полки в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН

Для испытаний боевого оснащения в большинстве случаев не принципиально точное соответствие носителя. Главное, чтобы объект испытания был выведен на расчётную точку траектории, а с этим успешно справляется и «Тополь». Учитывая, что используемые для испытаний ракеты «Тополь» были сняты с боевого дежурства, понятно, что такой пуск обходится значительно дешевле, нежели с использованием новых ракет «Ярс». Экономия государственных средств необходима и оправдана даже в такой передовой деятельности, как испытания нового боевого оснащения ракет.

– Какие перспективы у конверсионной программы для «тяжёлых» межконтинентальных баллистических ракет?

– В апреле 2015 года Президент Российской Федерации принял решение о завершении совместной программы ликвидации межконтинентальных баллистических ракет РС-20Б («Воевода») методом пуска с попутным выведением космических аппаратов в космос.

– Когда ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу»?

– Показатели надёжности комплекса «Воевода» после 28 лет эксплуатации остаются стабильными. Принятые решения позволят сохранить в составе РВСН комплекс «Воевода» до 2022 года включительно.

Одновременно с поэтапным выводом из состава РВСН комп­лекса «Воевода» планируется принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса. Ориентировочный срок принятия его на вооружение 2019–2020 годы.

– Сколько РВСН провели в 2016 году пусков ракет? Сколько запланировано на 2017-й?

– В 2016 году Ракетные войска стратегического назначения провели 6 пусков ракет, четыре из них преследовали цель экспериментальной отработки лётно-технических характеристик новых ракетных комплексов стратегического назначения, один – про­дление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, один был учебно-боевым.

В 2017 году планируется более 10 пусков, направленных на испытание перспективных ракетных комплексов, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевых.

– Информируем ли мы США о предстоящих пусках?

– Российская Федерация через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР или БРПЛ.

Оповещаем США не менее чем за 24 часа до любого пуска МБР или БРПЛ в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок» 1988 года и в рамках действующего Договора о СНВ. В уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок.

– Существуют ли какие-то ограничения, предусмотренные договорами, по особенностям маршрутов бое­вого патрулирования подразделений ПГРК? Могут ли ракетные комплексы осваивать новые маршруты?

– Ограничений в отношении маршрутов боевого патрулирования (МБП) ПГРК международными договорами в области контроля над вооружениями не предусмотрено. Маршруты могут быть проложены с учётом возможностей и ТТХ имеющихся ракетных комплексов.

МБП одного ракетного соединения, оснащённого мобильными «Тополями» или «Ярсами», могут пролегать в нескольких регионах страны. Именно поэтому в рамках учений РВСН, проходивших в 2016 году, подвижные грунтовые ракетные комплексы совершали манёвренные действия сразу в 20 областях страны.

Необходимо подчеркнуть, что в 2017 году в рамках учений РВСН будут осваивать новые районы боевого патрулирования.

– В чём для РВСН заключаются новые подходы к организации боевой подготовки войск?

– Радикальных изменений в организации подготовки войск не планируется. Речь будет идти о более высокой интенсивности полевых выходов и некоторых других значимых мероприятиях.

В 2017 году под моим руководством будут проведены учения с Тейковским и Новосибирским соединениями, оснащёнными новейшими ПГРК «Ярс». Отмечу, что в будущем году продолжится практика внезапных проверок.

– В чём уникальность полигона Капустин Яр? Почему на этом полигоне в последние годы стало больше испытаний?

– Полигон уникален по своему географическому местоположению, что позволяет проводить испытания вооружения и военной техники в любое время года, при различных климатических условиях.

Территориально объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона Капустин Яр расположены в Российской Федерации и Республике Казахстан.

Сегодня 4-й ГЦМП – это уникальный научно-исследовательский испытательный центр, вносящий значительный вклад в создание новых образцов вооружения и техники. Уникальность центра в том и состоит, что он многие годы выступает в качестве научно-испытательного полигона, располагающего боевыми полями, экспериментально-испытательной базой, специалистами, способными обеспечить комплексные испытания образцов оружия в интересах различных видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 2016 году на полигоне испытано около 160 образцов вооружения, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В 2017 году на полигоне завершится модернизация экспериментально-испытательной базы. Это позволит существенно увеличить интенсивность испытаний, а также расширить диапазон испытательных тем.

– Может ли полигон в перспективе стать космодромом?

– В этом нет необходимости.

– А можно ли по понтонному мосту через реку переправить ракетный полк ПГРК «Ярс»? Проводились ли в истории современной России операции по транспортировке ракетных комплексов с помощью новейших понтонно-мостовых парков?

– Современные паромные переправы позволяют крупногабаритной технике «плавать» по любым рекам, имеющимся в позиционных районах соединений. Не стали исключением и автономные пусковые установки «Ярс», масса которых превышает 100 тонн.

С помощью новейшего понтонно-мостового парка не только пусковая установка, но и целый ракетный полк ПГРК может форсировать практически любую водную преграду в европейской части РФ. Переправлять через реки подразделения в полном составе РВСН ещё не приходилось, но это вопрос самого ближайшего будущего. Решение данной задачи позволит Ракетным войскам продолжить освоение новых районов боевого патрулирования.

В истории современной России операция по транспортировке ракетных комплексов впервые успешно проведена в мае 2015 года на границе Владимирской и Нижегородской областей, в районе города Мурома, во время учений инженерных войск. Пусковая установка ПГРК «Ярс» была переправлена на одном из самых широких (более 250 метров) участков Оки.

Уникальные манёвры проходили и в этом году. Автономная пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» переправлена через глубоководные притоки Волги. Ширина форсируемых участков реки составляла от 30 до 150 метров.

Взаимодействие с инженерными войсками планируется продолжать и в 2017 году, в том числе в ходе отработки командно-штабного учения с Тейковским ракетным соединением (Ивановская область). В ходе учений в интересах РВСН будет выделен понтонно-мостовой батальон (Понтонно-мостового соединения центрального подчинения, город Муром).

– Разрабатываются ли в интересах РВСН специальные установки для дезактивации ракетного комплекса «Ярс»?

– В интересах РВСН разработана универсальная тепловая машина УТМ-80 для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники.

Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники.

– Какие тренажёрные системы поступают в РВСН?

– Все поступающие в РВСН тренажёры по своей сути уникальны. Они позволяют готовить любого специалиста как индивидуально, так и в составе расчёта.

Хочу обратить внимание на то, что в 1980–1990 годы в ракетном соединении было от 10 до 15 учебно-тренировочных средств, в настоящее время их более 200.

Современные тренажёры по своей сложности и графике превосходят все предыдущие аналоги, известные в Вооружённых Силах России.

В 2016 году современные тренажёрные системы для подготовки специалистов на ракетный комплекс «Ярс» поступили в Йошкар-Олинское ракетное соединение.

– Чего вы ожидаете от нового учебного года?

– Основные усилия в 2017 году будут направлены на усложнение требований к уровню подготовки всех категорий специалистов, максимальное приближение боевой учёбы к условиям современного боя, а также оперативное освоение новых образцов вооружения.