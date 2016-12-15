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«Александр Обухов» – в составе флота

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«Александр Обухов» – в составе флота Фото ТАСС.

Состоялась церемония подъёма Андреевского флага на новейшем корабле противоминной обороны

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва корабль зачислен в состав Военно-морского флота. Выступая перед экипажем и участниками торжественной церемонии, главком ВМФ отметил, что подъём Андреевского флага на корабле противоминной обороны «Александр Обухов» открывает новую страницу в развитии минно-тральных сил ВМФ.

«Мы получаем в состав корабль, который не имеет аналогов по своим конструктивным особенностям и тактико-техническим характеристикам. Он открывает новое поколение кораблей противоминной обороны, в строительстве и проектировании которых «Средне-Невский судостроительный завод» и конструкторское бюро «Алмаз» реализуют весь свой накопленный опыт», – сказал адмирал Владимир Королёв, подчеркнув, что минно-тральные силы ВМФ имеют многолетние традиции и большой опыт в освобождении морских акваторий от мин. Личный состав минно-тральных соединений флотов, экипажи тральщиков и сегодня совершенствуют свою выучку в ходе учений флотского, межфлотского и межвидового масштаба. Только в 2016-м минно-тральными силами Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии проведено свыше 12 учений с применением противоминного оружия, около 200 одиночных боевых упражнений с применением противоминного оружия выполнено рейдовыми, базовыми и морскими тральщиками.

Включение в состав ВМФ «Александра Обухова» выводит вопросы применения противоминных сил и средств на новый уровень эффективности

«Уверен, что включение в состав Военно-морского флота корабля противоминной обороны «Александр Обухов» выводит вопросы применения противоминных сил и средств на новый уровень эффективности», – отметил главком ВМФ. Он также сообщил, что Министерство обороны РФ, Главное командование ВМФ наряду с развитием подводных сил, морской авиации, береговых войск уделяют огромное внимание развитию надводной составляющей, и в частности проектированию и строительству противоминных кораблей нового поколения. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построено ещё 7 кораблей типа «Александр Обухов», а планы на долгосрочную перспективу предусматривают пополнение состава флотов ещё как минимум 40 ко­раблями противоминной обороны. «Наша задача, чтобы противоминное обеспечение действий группировок ВМФ в море отвечало требованиям времени. Это касается и дальнейшей работы по оснащению минно-тральных кораблей роботизированными средствами для поиска, обнаружения и уничтожения мин», – подчеркнул главком.
При проектировании и строительстве «Александра Обухова» сделан важнейший шаг по формированию противоминного контура с применением новейших высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на роботизированных поисковых системах. Корабль обладает самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Преимущества такого корпуса – значительное снижение всего спектра полей, большая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает особую живучесть корабля при проведении операций по поиску морских мин. Корабль также обладает интегрированной мостиковой системой, автоматизированной системой управления противоминными действиями. Вместе с тем он способен использовать и традиционное тральное вооружение, обладает высокой манёвренностью за счёт применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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